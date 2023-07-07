10款iHerb BB沖涼產品推介 採用溫和原料、無淚配方、低敏產品

BB沐浴露勿亂選擇，隨時令BB皮膚過敏。嬰幼兒角質層比起成年人的角質層更薄，肌膚尚未形成完整屏障，為免他們皮膚受到刺激，所以選擇沐浴用品也應更小心謹慎。如只選用清水清洗，只能達到65%清潔力，唯無法完全清除嬰幼兒身上汗漬、食物殘渣及排泄。而選擇BB沐浴產品時，應選擇較溫和的介面活性劑成分，有助避免BB敏感。而但每位BB皮膚、狀況不同，選購沐浴產品時應先從多方面評估，小心為BB挑選一款最適合的沐浴用品。



選擇BB沖涼產品四大重點

1. pH值中性•弱酸性

BB沐浴用品pH值大多介乎5.5左右，皮膚pH值偏鹼性。BB出生約4天後，皮膚狀態才會漸漸地轉為接近成人的弱酸性，因此若沐浴用品並非中性或弱酸性，可能傷害皮膚的弱酸性屏障。

許多爸媽會問，讓BB使用成人的洗潔用品，或者用清潔力較強的鹼性洗劑有關係嗎？

BB 剛出生時，皮膚的 pH 值其實偏鹼性，

2. 不添加防腐劑、香精

洗澡時，BB全身肌膚也會接觸到沐浴產品，若稚嫩肌膚接觸到刺激成分，或有機會誘發過敏、皮膚炎。所以BB沖涼產品應選用無香料、不含酒精、Paraben 防腐劑的成份，若有添加物，最好也是經美國食品藥物管理局認證，通過基本安全標準。

3. 不刺激眼睛

為了讓爸媽更方便使用，很多品牌也有推出2合1的洗髮沐浴露。不過要留意的是，產品是否屬於不流淚配方，有助減少對BB眼睛的刺激。

4. 容易起泡

月齡較小的BB，可選擇容易起泡的沐浴用品，不僅節BB洗澡時間，更令洗澡後減省黏膩感。

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精選10款iHerb嬰幼兒沐浴產品推介

Mild By Nature, 嬰兒無淚洗髮水 + 沐浴露 桃子味 （380 毫升）

HK$47.69

散發淡淡的桃子香，且含有天然油脂和提取物，有助於溫和清潔寶寶的脆弱頭髮和皮膚。成份添加有益的月見草精油、亞麻籽油、金盞花、燕麥仁的提取物，以及膠態燕麥，有助舒緩和滋養敏感肌膚。

pH 平衡並且適合各種膚質，配方無對羥基苯甲酸酯、硫酸鹽或染料，亦無動物試驗或動物成分。

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Alaffia, 兒童洗髮沐浴露 檸檬薰衣花草香（473 毫升）

HK$68.35

適用於所有皮膚和頭髮類型，成份包含植物基、天然乳木果油、全素；產品無對羥基苯甲酸酯、無鄰苯二甲酸酯、十二烷基硫酸鈉、無合成香料、無礦物油、無合成染料。產品亦能可生物降解，亦重視公平貿易。

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Cetaphil 嬰兒 有機金盞花洗髮水和沐浴露（230毫升）

HK$60.85

產品含有有機金盞花成分和無淚配方，溫和保護BB皮膚。而且產品屬低致敏、經皮膚科測試，亦不含防腐劑、色素、礦物油。產品能形成豐富的泡沫，溫和清潔嬰兒嬌嫩的肌膚、頭髮，沖洗乾淨後，留下柔軟、清新的芳香。這種無淚低變應原配方含有滋潤皮膚的成分，鎖住水分。

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Eucerin 嬰兒 沐浴露和洗髮水 無香（400 毫升）

HK$60.85

皮膚科醫生和兒科醫生推薦品牌，產品配方富含原維生素 B5 和天然乳木果油，可能有助於溫和清潔寶寶嬌嫩肌膚和髮絲，使用感舒適不緊繃。產品同時是無淚配方、溫和無刺激、低致敏，可每天使用；同時不含皂基、香精、對羥基苯甲酸酯、染料和乙醇。

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Weleda金盞花提取物 2 合 1 溫和洗髮水 + 沐浴露（200 毫升）

HK$116.07

產品配方含金盞花提取物和少量潤膚油，有助於溫和清潔寶寶全身，讓寶寶的頭髮變得柔軟易梳理，同時不會刺激眼睛。產品亦是皮膚學驗證安心產品，更獲UEBT 認可，同時並無動物測試。

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Rainbow Research 兒童洗髮精和沐浴露 椰子香（360 毫升）

HK$52.01

椰子味兒童洗髮水和沐浴露採用極溫和、極不刺激的原料配製而成的，同時混合草本提取物和維生素E，有助皮膚更柔軟、清潔。（天然香味源自精油）

產品不含麩質、不含人造色素，包裝不含雙酚A（BPA），同時並無動物測試。

適用對象：適合 2 歲及以上

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Nature's Gate Nature Baby 系列嬰兒專用天然洗髮水沐浴露（473 毫升）

HK$79.48

產品含金盞花、洋甘菊和橙花等滋養成分，可能有助於溫和清潔寶寶髮絲和肌膚。產品是全素、Non-GMO、無麩質、無對羥基苯甲酸酯、無大豆、不含劣質成分！

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Aveeno 嬰兒濕疹舒緩浴 5個浴包（106克）

HK$60.13

利用天然膠態燕麥片的舒緩功效，呵護寶寶易患濕疹的皮膚。獨特 AVEENO® 配方中，天然膠態燕麥與特製保濕劑結合，研磨形成超細粉末。這種粉末在水中散開時，能夠帶來舒緩的牛奶浴。它是一種天然清潔劑，不用肥皂就能溫和地清潔皮膚。

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Aveeno 嬰兒舒緩沐浴露 薰衣花草和香草味（532 毫升）

HK$103.13

由兒科醫生和皮膚科醫生推薦的產品，酸鹼平衡、同時採用天然燕麥提取物及薰衣花草、無淚配方，有助溫和清潔寶寶肌膚。產品同時無硫酸鹽、無對羥基苯甲酸酯、無鄰苯二甲酸酯、無苯氧乙醇。

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Everyone 3 合 1 兒童香皂 柳橙香（946 毫升）

HK$82.17

產品並無動物試驗、無對羥基苯甲酸酯、無染料、無鄰苯二甲酸酯、無合成香料、無不完全填充劑、無刺激性化學品。同時已通過皮膚科醫生測試、低致敏；全素、零殘忍產品。

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