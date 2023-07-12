暑假好去處｜親子必去打卡展覽 Pinkfong＋teamLab＋Peppa Pig

暑假2023親子節目超豐富！各位家長不愁暑假好去處沒有計劃！就讓小編介紹以下3大親子必去打卡展覽的優惠購票攻略！



teamLab Future Park 共創！未來園

由國際知名藝術團隊teamLab打造的《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」》已經登陸香港！近年於世界各地作巡迴展出之teamLab展覽引起朝聖熱潮及媒體報導，是次展覽將是探索創意與實踐「共同創造」概念的多元展覽，置身由參加者共同創造的藝術世界，在此可以發揮無限想像，每個人均成為藝術家，探索生活的無限可能性！感受科技與藝術完美融合的空間！

是次展覽選址九龍灣MegaBox，佔地逾萬呎、創作團隊精選了6個於世界各地廣受歡迎的作品，打造糅合視覺藝術與感知互動效果的大型沉浸空間！當中包括星級推薦的文青打卡必到的「塗鴉自然 ── 鼓動山脈與山谷，紅色名錄」及「光球管弦樂團」、親子玩的「滑梯水果園」及「小人所居住的桌子」、閨蜜不可錯過升級版的「天才跳房子」、以及隨意發揮藝術天份的「彩繪城鎮」及「彩繪城鎮立體紙模型」，最適合爸爸媽媽帶小朋友去打卡！

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地點：香港九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 13樓

開放時間：週一至週五14:00-22:00、週六至週日10:00-22:00

成人票（12歲或以上）原價$220｜特價$198>>按此立即購買<<

小童票（3-11歲）原價$180｜特價$148>>按此立即購買<<

家庭票（2位成人＋1位小童）原價$620｜特價$500 >>按此立即購買<<

Pinkfong世界歷奇樂園香港站

7月13日起，深受大小朋友們喜愛的Pinkfong、Baby Shark及他們的朋友約定和各位大小粉絲一齊探索奇妙的宇宙，並誠邀大家一同參與全港首個Pinkfong大型歷奇樂園 – Pinkfong世界歷奇樂園香港站。樂園內有超過16項遊戲和活動，包括多個沉浸式體感互動遊戲；波波池遊樂場；Pinkfong機動遊戲；當然還有全球YouTube點擊率最高的Baby Shark歌曲和舞蹈。在Pinkfong世界歷奇樂園香港站，大小朋友可以盡情發揮想像力，參與一場與別不同的歷奇之旅，絕對是不容錯過的暑期活動！

跳上太空船，與Pinkfong、Baby Shark和他們的朋友一同穿梭海陸空，遊歷多姿多彩的Baby Shark Reefville和色彩繽紛的Pinkfong Wonderville，Pinkfong和Baby Shark更會帶你去一趟太空探險；坐上 Baby Shark家族彈簧搖搖車；或是與Pinkfong及Hogi一起玩滑草，度過歡樂的時光等等！還有機會與你最喜愛的角色合照留念，讓你的歷奇旅程更精彩難忘！立即跳上 Pinkfong 和 Baby Shark 的太空船，讓所有的朋友都來 參與這個充滿驚喜的沉浸式歷奇之旅！

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地點：香港九龍九龍灣國際展貿中心B102-111 Let's Play Entertainment Centre

開放日期：7月13日至9月3日

開放時間：週一、週四、週五13:00-14:40;15:00-16:40;17:00-18:40；週六、週日10:00-11:40;12:00-13:40;15:00-16:40;17:00-18:40；週二、週三全日關閉

成人票（高度150厘米或以上）原價$118｜特價$93.1 >>按此立即購買<<

小童票（高度80-149厘米）原價$228｜特價$188.1>>按此立即購買<<

親子票（1位成人＋1位小童）原價$346｜特價$262.2>>按此立即購買<<

Peppa Pig Live: Peppa Pig's Celebration

我們最愛的 Peppa Pig 旋即載譽歸來。Peppa 將於2023年7月再次踏上舞台，假九龍灣國際展貿中心匯星演出。Peppa Pig Live! Peppa Pig’s Celebration 講述一個有關珍貴回憶的故事。Peppa 急不及待回家迎接 Mummy Pig 為她炮製的驚喜。Mummy Pig 為 Peppa 悉心準備了一本很特別的家庭相簿，相簿內收藏着一張張充滿快樂回憶的照片。Peppa 與 George 十分好奇又著急地翻開相簿，跟 Mummy Pig 一起重拾一幕一幕珍貴的回憶。

讓我們以有趣的音樂劇之旅，喚起一家最愛最窩心的片段。一連串關於家庭樂，友誼，團隊合作的片段配上首首動聽歌曲，巨型彈彈球，一個個意想不到的驚喜和惹笑的情節，拼湊出這個全長90分鐘（包括20分鐘中場休息）精彩絕倫的舞台演出！Peppa很希望能夠見到香港的小朋友們，各位小粉絲又豈能錯過？*本節目演出語言為英文

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地點：香港九龍九龍灣國際展貿中心3樓匯星

場次：7月22日10:00、13:00、15:30、19:30

A區門票：$580 >>立即購票<<

B區門票：$480>>立即購票<<

C區門票：$380>>立即購票<<

D區門票：$280>>立即購票<<