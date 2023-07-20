暑假好去處｜黃埔天地大型運動遊樂園/ 滾軸溜冰、排球體驗

暑假期間，很多小朋友都會參加各項運動體驗，盡情放電之餘，也能鍛煉體能。以下有不少暑假運動好去處，包括於黃埔天地舉辦室內放電盛事「黃埔活力無限INFINITY FUN」，讓孩子挑戰不同運動。另外亦有MegaBox的香港滾軸溜冰學校推行滾軸溜冰課程，以及Nike籃球全方位營，幫助學員學習並提升籃球技巧。如親子較喜歡室内活動，也可以到荃灣廣場與人氣盲盒玩具角色Monday Bruce或到The ONE與LuLu豬打卡。



黃埔天地 黃埔活力無限INFINITY FUN

想投奔活力盛夏，就要揮灑無限汗水！黃埔天地將於7月22日大暑前夕起一連四個週末激發全民運動熱，勢將這股運動熱浪席捲全城——呈獻全港最好玩的室內放電盛事「黃埔活力無限INFINITY FUN」— 將過千呎「時尚坊」MTR層打造成大型運動遊樂園，匯集7項人氣運動項目，結合虛擬與實體體驗，加上4大極限打卡位，無論想挑戰自我展現無限運動潛能，抑或想一家大小盡情無限放電，只要想動起來，就要到黃埔天地過一個FUNtastic Summer！

7項大熱運動Challenge 關關好玩無限FUN

2024將迎來巴黎奧運，運動熱潮一觸即發，想率先體驗奧運熱門運動項目，一圓運動員夢？又或者想為小朋友選擇另類的假日活動，來個有挑戰性、有樂趣的大型室內遊樂場盡情玩樂無限放電？「黃埔活力無限INFINITY FUN」一次過帶來7項創新和人氣運動Challenge，當中6項是奧運常備賽事，考體力、耐力和反應度，讓你一嚐運動員競技滋味！

1. 籃兒當射手

不論男女，都可以化身籃球神射手，向亮燈的籃球框投球一展身手！就來看看你眼界有多準反應有多快，快來拿下神射手的稱號吧！

2. 狡猾乒乓

乒乓球難不倒你？今次將平面的乒乓球桌換成大型圓形水管，目標是把球打進水管內的小圓洞無論你是直線打入洞還是在水管內壁反彈入洞都會充滿驚喜！

3. 單車衝衝衝

下一個黃金寶、李慧詩就是你？就看你有多大能耐於限時完成最「遠」里數，一起享受馳騁路上的快感！

4. 爆推地壺

冰壺是冬季奧運會的人氣項目，驟眼看技術成分不高，但其實暗藏學問，有「冰上國際象棋」之稱，既講腦力也要努力，想試推冰壺？就來「爆推地壺」！

5. 仲夏激流

講求運用全身肌群的划船遊戲，與單車衝衝衝同樣是帶氧運動，仿如在激流勇進，享受無限刺激感！

6. 拳拳到肉

能與對手正面對決的拳擊遊戲，只要戴上連接動作感應系統的拳套，配合逼真的投影畫面，猶如置身格鬥場與對手進行現場一對一拳擊比賽。

7. 拍拍反應燈

講求眼明手快的運動遊戲，務求於限時內按下最多發光反應燈。其運動量足以令你心跳加速，增加血氧含量。自認反應第一的你必定要來挑戰！

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4大極限打卡位 必影巨型繽FUN Sneakers牆 潮「玩」抱石飛天輪

揮灑完無限汗水，當然要打個卡紀錄到此一遊！「黃埔活力無限INFINITY FUN」另設有4大創意打卡位，充滿趣味又具香港特色，打卡必影不能錯過！

1. 2.6米高巨型繽FUN Sneakers牆

以近百對球鞋Sneakers砌成的巨型打卡牆，高2.6米，彩虹色繽FUN又搶眼，放上社交平台必能引人注目觀看，呃Like必影！

2. CLIMB UP

一直心思思想模仿電視劇演員邊講電話邊攀石？CLIMB UP打卡位可以滿足你！特大弧形拱門設計，有高有低不同攀點，讓你輕鬆擺出帥氣Pose或享受跳躍半空雙腳離地的刺激感！

3. 飛天跑步輪

踏上巨型跑步輪，穿上天使翼跑鞋，以充滿香港特色的霓虹燈作背景，猶如奔馳香港天空與街道。動感之都，就在你「腳下」。

4. 至cool滑板

隨着滑板成為奧運項目之一，這項街頭運動又再次興起。至cool滑板讓你瞬間化身極cool滑板玩家。

「黃埔活力無限INFINITY FUN」活動詳情

日期：2023年7月22日至8月13日，逢星期六及日（一連四個週末，共八天）

時間：下午1時至7時

地點：黃埔天地時尚坊MTR層

「黃埔活力無限INFINITY FUN」選手券換領詳情

日期：2023年7月22日至8月13日，逢星期六及日（一連四個週末，共八天）

時間：中午12時至下午6時30分（或換完即止）

地點：黃埔天地時尚坊地下禮賓處

【01空間優惠】Nike Total Skills Camp 籃球全方位營 2023 (5-16歲)

此訓練營旨在幫助學員學習並深化籃球技巧的提升，包括運球 / 傳球 / 投籃 / 步法移動 / 1對1攻防，幫助學員成為技巧全面的MVP。課程由NIKE 認證專業籃球教練教授，6種主題訓練，從內到外培養小朋友身心技能。

G) 7 – 10歲: 銅鑼灣南華會11樓室內籃球場

課程日期：8月7, 14, 16日 ( 8月共 3 堂 )

課程時間：14:00 – 17:00

場地：銅鑼灣南華會11樓室內籃球場

地址：銅鑼灣加路連山道88號

01空間優惠價：

• [正價優惠期至7月28日] $2,565 (原價: $2,700）

*課程費用包括NIKE運動營訓練汗衣及NIKE運動營出席証書。

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【01空間優惠】MegaBox 香港滾軸溜冰學校 | 2023 暑期滾軸溜冰速成課程 | 4堂

連續 4日內於室內場地學會原地站立、安全跌到、基礎移動技巧、剎停技巧等等，5小時令你的子女不單學懂滾軸溜冰在學習中有效改善身體協調性及提升身體反應，令人容易避開意外及在危險中將受傷情況減到最低。

日期：7月17日起逢周一至四（共4堂，每堂1小時15分鐘）

對象：5-12歲 未接觸過滾軸溜冰的兒童

班組比例：2:10

地點：九龍灣宏照道38號企業廣場五期 MegaBox L8 2&5（香港滾軸溜冰學校）

01空間特別優惠價

單人優惠（9折）：$1620（原價 $1800）

二人同行（8折）：$2880（原價$3600）

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MegaBox 香港滾軸溜冰學校

荃灣廣場 星期一的布魯斯．『扮』公室放暑假

人氣盲盒玩具角色「星期一的布魯斯（Monday Bruce）」，作為一隻上班族的兔子，但因不想工作而表現出一張厭世臉的反差萌，引出上班族共鳴並火速竄紅。布魯斯於荃灣廣場的「荃灣廣場x Monday Bruce『扮』公室放暑假」大型裝置公然耍廢，以標誌性的厭世表情及無奈造型遍佈6大最打卡位，將上班一族的心聲完美搞笑還原！

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荃灣廣場 星期一的布魯斯．『扮』公室放暑假

日期：即日起至9月3日

時間：上午10時半至晚上10時

地點：荃灣廣場L1樓層中庭

The ONE x TOYZEROPLUS x LuLu豬夏日Chill級旅「豚」

尖沙咀The ONE聯同TOYZEROPLUS舉辦 【The ONE x TOYZEROPLUS x LuLu豬夏日Chill級旅「豚」】。旅行「豚」亮點由3位全新夏日造型、可愛呆萌的LuLu豬「豚」長，帶領「豚」友們展開向日葵探險旅程。出發前先到「旅『豚』集合點」聽一聽「豚」長LuLu豬介紹旅行必備良品，收拾行裝就跟隨「豚」長出發GO！第二站，乘坐全球首架「LuLu豬列車號」，車廂以全橘色為主，被向日葵及LuLu豬包圍著，少女心的你定必瘋狂打卡。數分鐘過後，到達散發著迷人魅力的「LuLu豬向日葵花甫」，踏著單車近距離欣賞3米高巨型軟綿綿向日葵。再前往「LuLu豬夢幻攝影基地」於萬花筒攝影角度下記錄這趟旅程的難忘回憶。全程共4大景點，「豚」友們趁機會享受風光明媚的仲夏吧！

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The ONE x TOYZEROPLUS x LuLu豬夏日Chill級旅「豚」開放詳情

日期：2023年7月20日至8月31日

時間：上午10時至晚上10時^

地點：The ONE UG2中庭

^實際活動時間或因配合其他活動而延遲，請留意場內告示或向商場顧客服務中心查詢。