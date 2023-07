親子好去處｜商場藝術活動、漢服體驗、充氣障礙樂園、Disney 100

親子暑假好去處,在商場都可以玩得盡興!以下介紹4個商場親子好去處:K11 MUSEA 「BIG LITTLE ART SUMMER」、黃大仙中心「我和漢服有個約會」、杏花新城「杏運Summer Fun 2023」、荷里活廣場《Disney 100: Travel Together with Plaza Hollywood》,讓孩子盡情打卡、放電!



K11 MUSEA 「BIG LITTLE ART SUMMER」

今年夏日,K11 MUSEA 悉心策劃一系列激發成人及兒童智性藝術潛能而設的精彩節目和展覽。由即日至8月20日,「BIG LITTLE ART SUMMER」夏日活動矚目登場,透過藝術展覽和寓教於樂的活動,讓大人和小朋友在暑假一起體驗熱情繽紛的仲夏樂趣。

黃大仙中心「我和漢服有個約會」

華夏文化源遠流長,漢服蘊含深厚歷史文化,漢服的古典之美仍然流傳至今。黃大仙中心一直在不同活動中推廣文化傳承,由7月8日起至8月27日推出「我和漢服有個約會」主題活動,與多個香港及中國內地頂尖漢服研究團體攜手,通過漢服復原專業團隊,以織物工藝及紋樣修復等技術,把優秀的漢服文化重現大家眼前。商場亦佈置了古式古香的「穿越古時空」打卡區,以及舉辦盛夏漢服市集和一年一度的「禮衣華夏」全球漢服模特大賽,全方位呈現華夏風貌。

黃大仙中心「我和漢服有個約會」活動詳情:

日期:2023年7月8日至8月27日

時間:上午11時至下午10時

地點:黃大仙中心北館

杏花新城「杏運Summer Fun 2023」

今個夏天,杏花新城將會呈獻「杏運Summer Fun2023」。由7月15日至8月27日,大家可以到杏花新城免費潮玩三大忍者充氣障礙樂園,包括「充氣三重跳跳球」、「眼明手快奪奪樂」以及「充氣障礙賽闖三關」!杏花新城於指定周日特別邀請本地忍者障礙運動團隊Sasuke Fitness的專業教練親授各項忍者運動技巧;而Sasuke Fitness創辦人、曾被邀請及參加多場國際賽事的港版極限體能王Jackie Wong亦會在指定日子親臨杏花新城與大家一同感受忍者障礙運動樂趣!

杏花新城 3 大忍者充氣障礙樂園活動詳情:

「充氣三重跳跳球」及「眼明手快奪奪樂」

活動日期:7月15至30日及8月5至27日 (逢周六及日)

時間:中午12時至下午6時

年齡:5至12歲

每節參加人數:充氣三重跳跳球:一名參加者及其一位監護人;眼明手快奪奪樂:二至四名參加者

參加辦法:現場免費參與

「充氣障礙賽闖三關」

活動日期:7月15日至8月27日星期一至日

時間:中午12時至下午6時

年齡:5至12歲

每節參加人數:三名參加者

參加辦法:現場免費參與

荷里活廣場《Disney 100: Travel Together with Plaza Hollywood》

迪士尼踏入100周年大日子,一眾迪士尼及彼思人氣角色包括:經典角色米奇、小飛俠、熊貓美美、史迪仔、睡公主將首度同台現身荷里活廣場,齊齊以音樂家造型攜手演出,為大家帶來難忘又心甜的夏日音樂盛會!大人小朋友將可結伴走進巨型音樂舞台,暢玩互動遊戲,與心愛的迪士尼朋友裝置拍照,享受奇妙的夏日快「樂」樂章!由2023年7月14日至9月3日期間,一眾人氣角色將帶領大家探索迪士尼世界的音樂大舞台,展開一段樂韻悠揚的奇妙旅程,首先踏進Disney 100大門,與首次現身商場的《熊抱青春記》毛絨絨熊貓美美拍照,亦可大玩互動遊戲,一同奏出神秘樂章!

《Disney 100: Travel Together with Plaza Hollywood》主題打卡裝置及期間限定店活動詳情:

日期:2023年7月14日至2023年9月3日

時間:上午10 時至晚上10 時 (期間限定店:中午12時至晚上8時30分)

地點:鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

【01空間優惠】NIKE SPORTS CAMPS 兒童跆拳道班 2023 (6-12歲)

跆拳道推崇「以禮始,以禮終」,學習前後互相敬禮,代表對師傅、教練、朋輩、學生之間的互相尊重,從小接觸跆拳道,讓小朋友成長更為全面!

Nike Taekwondo Camps 為小朋友帶嚟學習跆拳道的禮儀和道德修養既機會!

課程包括:

NIKE運動營訓練汗衣

完成課程後將可獲得NIKE 跆拳道訓練營証書

五千呎跆拳道專業道場 ▶️ 配備更衣室、儲物櫃、男女洗手間、專業跆拳道訓練器材等

五星級課程設計 ▶️ 由超過二十年跆拳道教學經驗及運動科學碩士畢業生精心設計

專業教練團體 ▶️ 多年幼兒、兒童及青年教學經驗、具備專業牌照及資格、國際性賽事經驗等跆拳道基本禮儀及紀律基礎腳法:前踢,橫踢基礎步法:走步,弓步基本防禦動作能準確地以各腳法踢中雞肶靶初階柔韌度訓練

課程: 新蒲崗大有街16號昌泰工廠大廈10樓全層 (逢星期六 - 共8堂)

課程時間:1:15pm-2:45pm

課程日期:8/7, 15/7, 22/7, 29/7, 5/8, 12/8, 19/8, 26/8 (7月共4堂 及 8月共4堂)

場地:昌泰工廠大廈10樓全層

地址:新蒲崗大有街16號

【01空間優惠】teamLab Planets TOKYO 豐洲新型態美術館入場門票(需10天前預訂)

位於東京豐洲附近的 teamLab Planets 為身體互動體驗型美術館,透過光影、線條,用身體去感受藝術。展覽主要分為 5 個不同的空間,共有 7 個作品,每個空間都是以參觀者能「身臨其境 / Body Immersive 」為概念,由超巨大的身體沉浸式作品群所組成。展場中的作品會隨著參觀者的互動影響而產生不同的變化,通過這樣的方式,體驗身體與作品之間的模糊界線,讓參觀者能重新思考自己和世界之間的關係。

人與作品融為一體,以「身臨其境 / Body Immersive 」為概念,身體完全沉浸於其中的新型藝術

位於東京豐洲附近,交通便利,距離地鐵站僅需步行 1 分鐘

在欣賞藝術中讓身體沉浸,不僅適合各年齡層前來體驗,對親子家族團體也十分平易近人

teamLab Planets TOKYO 門票

7月 - 9月營業時間:

每天 9:00 - 22:00

* 最終進場時間為閉館前1小時鐘。

票價:

成人(18歳或以上):224

中學生:140

兒童(4-12歳):72

* 購買「國中生・高中生」票入場時請出示學生證及身分證。

Super Sports Park

座落於鄰近奧海城的一號銀海地下,佔地約 50,000平方呎,於同一屋簷下為不同界別的香港人提供超過 20 項有趣、健康及激發體能的遊戲運動,讓小朋友、青少年、以至成年人均能玩足一日的地方。

開放時間:

星期一-星期日: 10:00-21:00

