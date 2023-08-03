亂揀嬰幼兒濕紙巾隨時皮膚敏感出現炎症 推介4款安全至抵濕紙巾
濕紙巾用途廣泛，不論是個人護理或清潔地方都非常方便，比起乾紙巾來得乾淨。不過，濕紙巾使用不當，也有潛在影響皮膚風險或致敏感。即睇選購濕紙巾三大重點及為嬰幼兒清潔時兩大注意位，內文附精選安全濕紙巾推介！
選購濕紙巾大重點
1. 留意酸鹼值範圍
過酸或過鹼的溶液會對皮膚造成刺激，或容易引起痕癢或炎症等問題。一般建議酸鹼值範圍為3.5-8.5。
2. 留意防腐劑
若濕紙巾會釋放甲醛並接觸到皮膚後，或有機會刺激皮膚、眼睛及引起炎症等問題。 而現時按歐盟《化妝品條例》的訂明，若產品會釋出超過0.001%的游離甲醛，必須於包裝上標示「釋出甲醛」（releases formaldehyde）的警告字句。
3. 留意坊間調查其濕紙巾樣本是否含菌量超標
若濕紙巾含菌量過高，再用它來清潔皮膚或眼睛、私密部位，或有機會導致紅腫、腸胃炎或發燒等症狀。
為嬰幼兒清潔時兩大注意位
若嬰兒皮膚比較敏感，長期使用添加化學成分的濕紙巾，或有機會引發過敏反應。建議家長先清潔雙手，並用紗布或純棉花加溫水清潔，減少嬰兒接觸化學物的機會。
同樣，為嬰兒清潔牙齒時盡量以冷開水沾濕棉花球、紗布或小紗布，在嬰幼兒牙齦上輕抺便可。
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