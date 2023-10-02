台北親子酒店10間推介｜VR遊戲區／親子工作坊／波波池／人均$222

台北親子酒店推介2023｜台北物價便宜，航程短，再加上民風純樸，語言容易溝通，向來是港人最愛旅遊城市之一，尤其是帶小孩外遊，選台北無論食、住、玩都很方便父母們。01親子記者整合台北10間親子酒店，當中有住宿可以一家人浸溫泉，或到天台游泳池暢泳，也有交通方便，可輕鬆到西門町或101大樓等熱點，最平人均更只需HKD$222起！另外還有大阪酒店推介、新宿酒店推介、淺草酒店推介，以及Trip.com/Booking.com，供你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

台北親子酒店【1】福容大飯店 - 淡水漁人碼頭（Fullon Hotel Tamsui Fishermen's Wharf）

福容大飯店 - 淡水漁人碼頭（Fullon Hotel Tamsui Fishermen's Wharf）酒店外觀採用藍白建築，彷如置身希臘，客房設計豪華寬敞，窗外更可瞭望淡水城市景觀。酒店雖然距離台北市區較遠，但鄰近亦有不少熱門旅遊景點，步行5分鐘便可到達淡水海灘、情人橋，鄰近亦有燒肉店及夜市。不想出門的話，酒店以設有景觀泳池、健身室、卡啦OK、遊戲室、兒童波波池等遊樂設施，大人同小朋友都啱玩！

福容大飯店 - 淡水漁人碼頭（Fullon Hotel Tamsui Fishermen's Wharf）

房價：人均HKD$519起（2位未滿13歲小童可免費入住）

地址：新北市淡水區觀海路83號

交通：捷運淡水站轉乘的士，車程約10分鐘

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台北親子酒店【2】北投亞太飯店（Asia Pacific Hotel Beitou）

北投亞太飯店（Asia Pacific Hotel Beitou）是一家位於北投的溫泉旅館，酒店客房採用日本和室風格，日式床墊加上木紋屏風彷如置身日本，連帶酒店溫泉及湯屋亦非常有日本風味！除了溫泉以外，酒店亦有不少遊樂設施，包括手作DIY教室、VR/AR遊戲區、泳池等，最適合一家人前來的旅客！此外，酒店亦鄰近北投文物館、北投普濟寺、地熱谷等景點，要前往台北市中心的話，亦可以乘坐免費接駁巴士到捷運站轉乘捷運，非常方便！

北投亞太飯店（Asia Pacific Hotel Beitou）

房價：人均HKD$814.5起（1位未滿6歲小童可免費入住）

地址：台北市北投區幽雅路31號

交通：捷運新北投站或北投站轉乘酒店免費接駁巴士

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台北親子酒店【3】路境行旅-府前館（Finders Hotel-Fu Qian）

路境行旅-府前館（Finders Hotel-Fu Qian）採用童趣風格，酒店公共空間佈滿可愛的裝飾及設計，有如步入仙境一樣，非常打卡able！客房則採用簡約設計，舒適感十足。此外，酒店亦提供兒童遊樂場、飛鏢靶等娛樂設施，是小朋友們的「天堂」！酒店地理位置亦非常方便，西門町徒步區、國立臺灣博物館、總統副總統文物館等旅遊景點均步行可達，鄰近亦有牛肉麵、酒樓、日本料理等美食，即使累了不想走遠仍然有不少選擇！

路境行旅-府前館（Finders Hotel-Fu Qian）

房價：人均HKD$226起（1位未滿13歲小童可免費入住）

地址：台北市中正區重慶南路一段86號

交通：捷運台大醫院站步行6分鐘

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台北親子酒店【4】大倉久和大飯店（The Okura Prestige Taipei Hotel）

大倉久和大飯店（The Okura Prestige Taipei Hotel）設計非常堂皇華麗，加入了歐洲圖騰元素，同時亦蘊含了日本簡約文化。雖然酒店沒有兒童專屬的遊戲天地，但酒店頂樓設有露天游泳池，鄰近亦有兩個遊樂場，小朋友一樣可以盡情「放電」玩樂！此外，酒店距離捷運站亦僅4分鐘步程，前往其他旅遊景點亦相當便利！如果帶著小孩不想走太遠，附近亦有台北國際藝術村、七條通、台北當代藝術館等可以慢慢逛的景點，尚算方便。

大倉久和大飯店（The Okura Prestige Taipei Hotel）

房價：人均HKD$554起（1位未滿13歲小童可免費入住）

地址：台北市中山區南京東路一段9號

交通：捷運中山站步行4分鐘、捷運雙連站步行10分鐘

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台北親子酒店【5】台北喜來登大飯店（Sheraton Grand Taipei Hotel）

台北喜來登大飯店（Sheraton Grand Taipei Hotel）以現代中國風為設計主軸，客房則以簡約沉穩為主調，寬敞明亮。酒店設有手拉手樂園的遊戲空間，有樹洞滑梯區、小車積木區、娃娃廚房區、科技電玩區，玩Switch又得，玩巨型積木亦得！此外，酒店亦有桑拿三溫暖、泳池、熱水浴池等設施，大人一樣可以在酒店享受！酒店距離捷運站亦僅兩分鐘步程，玩夠了、休息夠了，出門吃飯逛街亦非常方便！

台北喜來登大飯店（Sheraton Grand Taipei Hotel）

房價：人均HKD$710.5起（1位未滿12歲小童可免費入住）

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號

交通：捷運善導寺站步行2分鐘、台北車站步行8分鐘

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台北親子酒店【6】圓山大飯店（Grand Hotel）

圓山大飯店（Grand Hotel）外型有如華美的中式宮殿，無論是公共空間還是客房均採用傳統中式風格，是台北市的地標之一。客房有露台，可以瞭望台北城市景色，而且更設有浴缸，可以盡情浸浴！此外，酒店亦提供泳池、健身中心、網球場、酒吧以及兒童區域等設施，讓大人小孩都能夠盡情享受！

圓山大飯店（Grand Hotel）

房價：人均HKD$222.6起

地址：台北市中山區中山北路四段1號

交通：捷運劍潭站步行10分鐘

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台北親子酒店【7】臺北晶華酒店（Regent Taipei）

臺北晶華酒店（Regent Taipei）位處市中心，鄰近有不少特色美食，吃喝玩樂均非常方便。酒店設計時尚簡約，客房設有90度大玻璃窗，讓你可以無死角俯瞰台北日夜城市景色！酒店亦設有游泳池、SPA、健身室、童話森林遊戲室等設施，讓到訪的大小朋友能夠盡情暢玩！此外，酒店亦有提供兒童看護服務，若想過一下二人世界，臺北晶華酒店將會是最好的選擇！

臺北晶華酒店（Regent Taipei）

房價：人均HKD$1162.5起（2位未滿13歲小童可免費入住）

地址：台北市中山區中山北路2段39巷3號

交通：捷運中山站步行6分鐘、捷運雙連站步行9分鐘

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台北親子酒店【8】台北凱達大飯店（Caesar Metro Taipei）

台北凱達大飯店（Caesar Metro Taipei）位於繁華的萬華區，酒店設計充滿時尚感，客房的落地大玻璃窗更可以俯瞰整個萬華區的醉人美景！酒店的地理位置亦非常優越，距離糖廍文化園區以及艋舺龍山寺等熱門景點亦僅9分鐘步程，要前往西門町等其他旅遊熱點，只要步行5分鐘便可以乘坐捷運，交通非常方便！此外，酒店亦設有兒童俱樂部、泳池、健身室等設施，在酒店亦可以享受各種樂趣！

台北凱達大飯店（Caesar Metro Taipei）

房價：人均HKD$242.3起（1位未滿6歲小童可免費入住）

地址：台北市萬華區艋舺大道167號

交通：捷運龍山寺站步行5分鐘

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台北親子酒店【9】大板根森林溫泉渡假村（Great Roots Forestry Spa Resort）

大板根森林溫泉渡假村（Great Roots Forestry Spa Resort）位於新北三峽，也是台灣僅存海拔300公尺以下的原始亞熱帶雨林。客房可選擇和室風格、西式風格、寵物友善或親子主題客房。雖然酒店地理位置相對偏僻，但有提供溫泉、泳池、兒童俱樂部、電競遊戲室等設施，即使一整天待在酒店亦不會無聊！酒店亦有供應免費早餐，足不出戶就可以享受多國美食！

大板根森林溫泉渡假村（Great Roots Forestry Spa Resort）

房價：人均HKD$400.3起（2位未滿5歲小童可免費入住）

地址：台北市三峽區插角79號

交通：板橋車站轉乘的士約50分鐘車程

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台北親子酒店【10】悠逸商旅 - 台北士林館（Uinn Business Hotel - Taipei Shilin）

悠逸商旅 - 台北士林館（Uinn Business Hotel - Taipei Shilin）雖然並非位於台北市中心，遠離捷運站亦較遠，但士林夜市、台北天文學博物館、臺北市立兒童新樂園、雙溪濕地公園等熱門景點皆是步行可抵達的距離，尚算方便！酒店客房用色相較鮮豔，設計寬敞明亮，大窗戶可以瞭望士林景色。此外，酒店亦設有健身室、遊戲室及兒童區域，即使帶同小朋友出行亦不用怕小朋友會感到悶！

悠逸商旅 - 台北士林館（Uinn Business Hotel - Taipei Shilin）

房價：人均HKD$296起

地址：台北士林區承德路四段318號

交通：捷運士林站步行14分鐘

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