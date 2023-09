Share for Good聯乘其士集團培育新生代 首創無限試工助規劃職涯

新世界發展一直關注青年發展,尤其著重培育新生代,讓青年盡早規劃多元職涯。集團旗下全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good愛互送」首度舉行「未來築職」計劃,並獲其士集團全力支持,連同16間創新企業,聚焦支援逾100名兒童之家的青年,更首度引入無限試工模式及一系列創新職涯規劃工作坊,助青年啟迪志向,擴闊視野。



社署樂見企業合作應對社會需要 其士冀注入新動力培育本地人才

「未來築職」計劃剛於上周六(9月23日)舉行啟動禮,出席典禮的社會福利署署長李佩詩致辭時表示:「所有青年人只要在成長中得到適當的啟導和鼓勵,都可以為自己創造未來、為社會作出貢獻。我衷心祝願計劃順利推行,讓青年人擴闊眼界,增廣見識,規劃未來。」李佩詩特別感謝新世界發展「愛互送」和其士集團一直關懷和支持弱勢社群,令有需要的人士感受到社會的溫暖。

策略夥伴其士集團主席兼董事總經理郭海生表示:「新世界發展的『Share for Good愛互送』捐贈配對平台意念創新,在疫情期間連繫不同機構為基層市民提供適切援助。是次Share for Good進一步擴展,開展『未來築職』計劃,與其士集團一向致力推動青年事務的理念不謀而合。集團很榮幸成為計劃的策略夥伴,與新世界發展集結商界、社福界及政府三方力量,攜手為兒童之家的100位青少年提供多種職場體驗活動。希望此計劃能擴闊其視野,協助他們走出康莊大道。」

首引入無限試工模式 同時體驗逾16個創新行業

為了拓展更多青年服務計劃,Share for Good已成立由專家及年輕人組成的「青年及少數族裔委員會」,探討及落實針對年輕人及少數族裔的社會創新項目,當中包括「未來築職」計劃。

委員會主席鄭余雅穎感謝政府、其士集團及各界企業對計劃的支持:「『未來築職』計劃冀匯聚企業力量,為弱勢青年提供多元訓練及工作體驗,幫助他們盡早發掘個人潛能,以及突破自身資源限制。我們深信每位青年均是明日領袖,他們的潛能和發展不應受成長環境所束縛。透過我們舉辦的一系列職前規劃及實習機會,將有助青年盡早訂定目標,規劃職涯。」

「未來築職」計劃獲多方支持,當中包括16間大型及創新企業,以及5間非牟利團體,包括:仁濟醫院、保良局、香港小童群益會、聖公會聖基道兒童院及寶血兒童村(詳見附表)。

計劃內容緊貼市場及年輕潮流,在各企業支持及協調下,「未來築職」首創引入「無限試工」模式,鼓勵參加者於計劃期內盡情「試工」,進行各種行業探索,職位涵蓋各類新興及熱門行業,如雲端農業、低碳旅遊及社交平台推廣等。

中包括農業科技公司「水耕細作」,讓青年體驗智能農場運作,如:運營數據收集、協助推行雲端農業系統等;至於由兩名九十後創立的「V'air可持續發展教育」,則讓實習生策劃可持續旅遊教育項目,從中學習環境、社會、企業管治概念和初創組織管理;「OneDegree Hong Kong」帶領青年認識最新虛擬保險營銷,並了解寵物市場為保險行業帶來之新機遇。透過各種難得的實習機會及工作探索,參加者可了解職場新趨勢,體驗不同行業日常運作及企業文化,助青年訂定志向,規劃多元職涯。

全方位職場訓練 一站式求職準備

除提供無限實習機會,「未來築職」亦提供緊貼潮流的求職指導,包括由職場社交平台LinkedIn與青年分享職場大數據,以及生成式人工智能(Generative AI)的運用等。LinkedIn並同時捐贈Premium帳戶,參加者可於線上學習20,000以上的專業課程,獲取履歷認證。

外,勞工處青年就業科亦會向參加者介紹該科提供的全面及個人化就業服務,以助青年認識自我和職業志向;新世界發展及其士集團的人力資源部則分別教授多種 實用技巧,包括職場禮儀、履歷寫作及模擬面試;而滙豐香港則分享個人理財知識,為即將進入職場之青年作好全方位準備。

未來Share for Good將繼續聯乘不同企業,探求創新及多元的社會方案,發揮商界力量,培育新生代人才,與社會創造共贏。

「未來築職」計劃詳情



Share for Good推出「未來築職」青年實習計劃,為青年提供多元職涯指導及實習機會,並於上周六(9月23日)舉行啟動禮及工作坊,由社會福利署署長李佩詩(中)、Share for Good青年及少數族裔委員會主席鄭余雅穎(右二)、其士集團人力資源部及總務部總經理黃美思(左二)、新世界發展有限公司執行董事及人力資源高級總監趙慧嫻(左一)及Share for Good董事溫師雁(右一)擔任主禮嘉賓。

主禮嘉賓與企業代表、受惠機構代表及青年代表合照。

第二排左四起:新世界發展有限公司執行董事及人力資源高級總監趙慧嫻、其士集團人力資源部及總務部總經理黃美思、社會福利署署長李佩詩、Share for Good青年及少數族裔委員會主席鄭余雅穎、Share for Good董事溫師雁

主禮嘉賓與企業代表、受惠機構代表及青年代表合照。

逾百名青年參加啟動禮及工作坊。