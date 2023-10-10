首爾親子酒店10間推介 兒童遊樂場/兒童泳池/近樂天世界/免費接送

首爾親子酒店10間推介｜帶小朋友去旅行，最好就是選擇交通方便或就近景點的酒店，如位於市中心、齊集玩樂配套，甚至住宿也有小朋友免費入住優惠就是最理想。以下10間首爾親子酒店推介，部份設有兒童遊樂場、兒童泳池、鄰近樂天世界等等！（文章提及之價錢以發稿日期為準）

首爾親子酒店推介1. 首爾江南AC酒店（AC Hotel Seoul Gangnam）

首爾江南AC酒店於2022年全新開幕，酒店位於江南區，步行一分鐘即達首爾地鐵驛三站，交通十分方便。酒店設有5種房型共274間客房，如0至8歲小童不需額外床位，可免費入住，而多間房型都會提供大床及雙床。

住客可以免費使用酒店設施，包括健身室、泳池，當中特別設有一個兒童遊樂場，小朋友可以盡情「放電」！酒店兒童設施，更有兒童餐和家庭房提供。

酒店亦鄰近樂天世界，乘坐地鐵毋須轉車直達蠶室站。於Trip.com獲得4.6/5的評分，不少網民都認為，酒店的設施理想，周邊的餐廳亦較多，就算有不同年紀的小童入住都可以找到合適的餐廳，惟附近沒有大型購物商場，旅客宜先考慮。

首爾江南AC酒店

價格：人均HKD$483起；小童不加床可免費入住

地址：10 Teheran-ro 25 Gil, 江南區, 首爾, 06132, 韓國

交通：於驛三站4號出口步行1分鐘

即搶訂房優惠：Trip.com｜Booking.com

首爾親子酒店推介2. 閣樓酒店（Boutique Hotel Loft）

閣樓酒店同樣位於江南區，步行5分鐘即到堂山站，交通方便。酒店設有雙床房，小朋友可專享一張獨立單人床，房間面積大，約有33平方米，而酒店亦包每位客人一份自助早餐。設施方面，位於天台有一個兒童遊樂場供小朋友玩耍。

酒店旁邊的堂山站，接駁首爾地鐵2號線，可以直達多個景點，包括弘大、新村、梨大等。而韓國最新的打卡位「星空圖書館」及COEX水族館亦位於2號線的三成站，絕對適合一家大小參觀及打卡。連住5晚以上的旅客，更可以獲得由酒店提供的免費機場接送服務。

閣樓酒店

價格：人均HKD$344.5起

地址：72, Seonyudong 2-ro, 永登浦區, 首爾, 07213, 韓國

交通：於堂山站12號出口步行5分鐘

即搶訂房優惠：Trip.com｜Booking.com

首爾親子酒店推介3. 首爾東大門彩鴻酒店（Travelodge Dongdaemun Seoul）

東大門旅遊旅館酒店位於東大門，距離東大門歷史文化公園站約10分鐘步程。酒店於今年落成，共有171間客房，提供4種房型，當中包括家庭房，而11歲或以下的小朋友可以免費入住，酒店另外包每位客人一份自助早餐，另外就設有兒童餐！

酒店附近的景點比較集中，除了東大門之外，明洞等景點亦於3站之內，而小朋友最喜歡的樂天世界亦可以乘坐地鐵，毋須轉車直達。

首爾東大門彩鴻酒店

價格：人均HKD$223.5；11歲或以下免費

地址：359, Dongho-ro, 中區, 首爾, 04547, 韓國

交通：於東大門歷史文化公園站12號出口步行約10分鐘

即搶訂房優惠：Trip.com｜Booking.com

首爾親子酒店推介【4】首爾東大門諾富特大使酒店（Novotel Ambassador Seoul Dongdaemun Hotels & Residences）

首爾東大門諾富特大使酒店同樣位於東大門歷史文化公園旁，步行3分鐘即達地鐵站。酒店共有523間客房，除了一般的雙人房之外，亦設有專為同行小朋友而設的家庭雙床房，1名未滿16歲的兒童可以免費入住。

設施方面，酒店設有一個室內及一個室外的無邊際泳池，供客人免費享用，此外，它亦有一個兒童遊樂場，適合家長帶同3歲或以下的兒童一起玩耍，成人亦可以在酒店的屋頂酒吧、桑拿浴室，好好放鬆一下。

首爾東大門諾富特大使酒店

價格：人均HKD$597.5起；1名16歲以下小童免費

地址：238, Eulji-ro, 中區, 首爾, 04561, 韓國

交通：於東大門歷史文化公園站12號出口步行約3分鐘

即搶訂房優惠：Trip.com｜Booking.com

首爾親子酒店推介【5】仁川君悦酒店（Grand Hyatt Incheon）

仁川君悦酒店屬於歷史較悠久的酒店，不過它的特色是客房特別寬敞，適合有小朋友的家庭入住，13歲或以下入住的小童可免費。酒店共有932間客房，包括6種房型，當中更有家庭房，房間面積最細也有38 平方米，最大那間更有103 平方米！

除了室內游泳池之外，酒店亦設有小童游泳池及兒童遊樂場。餐飲方面，入住的客人可以選擇包早餐，而酒店亦特別為小朋友提供兒童餐服務。酒店位於仁川機場旁邊，早機離境或夜機入境的家庭可減省不少交通時間，免大人小朋友因舟車勞頓而太累。

仁川君悦酒店

價格：人均HKD$534起；13歲或以下免費

地址：208, Yeongjong Haeannam-ro 321beon-gil, 中區, 仁川, 22382, 韓國

交通：設有專車往來機場及酒店

即搶訂房優惠：Trip.com｜Booking.com

首爾親子酒店推介【6】首爾新羅酒店（The Shilla Seoul）

首爾新羅酒店鄰近南山公園，遠離都市的喧鬧，不過交通卻十分方便，只要乘地鐵3號線至東大入口站5號出口再步行即可到達，酒店有464間客房，當中更有家庭房提供，房間面積平均有36至66平方米。另外，酒店設有室內及室外泳池，供客人免費享用，當中更設有兒童泳池。

餐飲方面，客人可以選擇包自助早餐，小朋友亦可選擇兒童餐。為配合客人的需要，酒店亦提供途徑東大門、明洞購物中心的免費接駁班車，每天整點出發。

首爾新羅酒店

價格：人均HKD$1042.5起

地址：249, Dongho-ro, 中區, 首爾, 04605, 韓國

交通：酒店提供從東大門、明洞購物中心至酒店的接駁班車

即搶訂房優惠：Trip.com｜Booking.com

首爾親子酒店推介【7】首爾廣場傲途格精選酒店（The Plaza Seoul, Autograph Collection）

酒店位於市廳站旁邊，6號出口即可到達。酒店旁邊的景點比較集中，包括市政廳、景福宮、清溪川、明洞和樂天百貨等熱門景點，地理位置相當優越。喜歡購物的旅客步行5至10分鐘就可以到達明洞購物區地下通道。

酒店設有室內游泳池、健身室等。另外酒店亦有餐廳及酒吧，為客人提供各地的美食，客人亦可選擇享用自助早餐，酒店旁邊亦有很多餐廳選擇，絕對適合一家大小入住。房間選擇多，更有多間家庭房選擇，房間面積由30至40平方米不等。

首爾廣場傲途格精選酒店

價格：人均HKD$819起

地址：119, Sogong-ro, 中區, 首爾, 04525, 韓國

交通：於市廳站6號出口旁邊

即搶訂房優惠：Trip.com｜Booking.com

首爾親子酒店推介【8】首爾東大門廣場JW萬豪酒店（JW Marriott Dongdaemun Square Seoul）

酒店位於東大門站旁邊，交通十分方便。酒店共有169間客房，1位未滿12歲的小童可以免費入住，而酒店亦設有專為小朋友而設的兒童游泳池。餐飲方面，客人可以選擇享用酒店提供的自助早餐，亦有兒童餐供選擇。配套方面，酒店附近有不同種類的餐廳。旁邊的東大門站接駁地鐵4號線，一程鐵路就已經可以到達明洞、清溪川等景點。

首爾東大門廣場JW萬豪酒店

價格：人均HKD$888起；12歲以下免費

地址：279, Cheonggyecheon-ro, Dongdaemun-gu, 鍾路區, 首爾, 03198, 韓國

交通：於東大門站8號出口直達

即搶訂房優惠：Trip.com｜Booking.com

首爾親子酒店推介【9】索菲特首爾大使酒店和服務式公寓（Sofitel Ambassador Seoul Hotel & Serviced Residences）

酒店於2021年落成，共有577間客房，未滿12歲的兒童可以免費入住。在兒童設施方面，酒店設有兒童樂園、兒童游泳池，另外更有兒童餐提供。

客房走輕奢華風，以淺色的牆配以落地大玻璃，室外的光線引入室內令房間十分光猛。位置方面，酒店於樂天世界購物城旁邊，不單止適合喜歡購物的旅客入住，旁邊的石村湖，每逢春天湖邊的櫻花都會盛開，絕對是打卡一流的地方，而石村湖旁邊就是樂天世界。交通方面，酒店至最近的蠶室站只有3分鐘的步程。

索菲特首爾大使酒店和服務式公寓

價格：人均HKD$1020.5起；12歲以下免費

地址：209, Jamsil-ro, 鬆坡區, 首爾, 05552, 韓國

交通：於蠶室站10出口步行3分鐘

即搶訂房優惠：Trip.com｜Booking.com

首爾親子酒店推介【10】首爾君悦酒店（Grand Hyatt Seoul）

首爾君悦酒店位於南山之上，可以飽覽首爾迷人的景色。從酒店出發，幾分鐘時間即可到達市中心，步行即可前往梨泰院。酒店共有615間客房和套房，部分房間更設落地玻璃，光猛開揚，如0至11歲小童不需額外床位，可免費入住。房間面積平均也有37平方米，空間寬敞。

酒店設24小時健身中心和水療中心，還有室外及室內泳池。在小朋友方面，更設有小童俱樂部及小童游泳池。惟酒店不設專車往返服務，旅客有機會需轉乘巴士或的士到達。於Agoda獲得8.6/10的評分，有網民表示，酒店的房間可以面迎首爾塔，房間的衞生環境理想，職員的態店亦十分有善。

首爾君悦酒店

價格：人均HKD$944.5起

地址：322, Sowol-ro, 龍山區, 首爾, 04347, 韓國

交通：乘坐6702巴士於南山君悦酒店站下車即可到達

即搶訂房優惠：Trip.com｜Booking.com