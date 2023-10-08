仿如「人盯人戰術」？新抱自嘲獲奶奶關懷 連沖涼耐都被貼心問候
撰文：聯合新聞網
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婆媳間能友善相處，是不少人的希望。日前，有女網民在「匿名公社」自嘲，奶奶對她很好，並列舉對方時時刻刻監督自己的行為。事主幽默的文筆，讓部分網民在看完文章後，開玩笑表示「奶奶年輕時是不是籃球隊的，學會緊迫盯人戰術！」
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事主以「我的奶奶很好」為開頭，幽默詳列出奶奶平時的行為。她透露，對方會因自己洗澡太久，特意前來浴室確認她是否昏倒；上廁所時，會時刻注意她有無跌入馬桶內；在她看10分鐘電視後，會擔心看太久，對眼睛不好，主動幫她將電視關掉。
除此之外，事主補充，自己在做家事時，奶奶因操心她不會做或做太久，而不斷在她身邊繞來繞去、裝忙；自己只要一離開孩子5分鐘，對方就開始害怕小孩出事，而不斷尋找事主的身影；惦記她與孩子安全，自己若要帶孩子或單獨出門，奶奶便會不開心。最後事主指出，對方會顧慮媳婦閒時的身體狀況，因此經常叫她做事。奶奶無微不至的「關心」讓事主吃不消，她忍不住自嘲「有人的奶奶也跟我一樣好嗎？」
部分網民在看完文章後，開玩笑稱奶奶是學會了籃球隊的戰術之一：
．「奶奶年輕時是不是籃球隊的，學會緊迫盯人戰術！」
．「這根本監視器吧」
．「有夠『好』的奶奶」
．「搬出去吧」
．「一點都不好…好恐怖…」
．「好過頭了」
．「關心的無微不至，堪稱頂級」
還有過來人分享自己類似的遭遇：
．「我奶奶跟妳奶奶一樣好，但我奶奶更好，在我洗澡到一半的時候會關掉熱水器，怕我燙傷皮膚，還有吃飯的菜不要吃太多，怕我身材走樣」
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