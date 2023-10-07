夢見一女孩蹲在隊道哭　2孩媽媽決定帶她回家　過幾天竟真懷孕了

有些媽媽曾在懷孕前後做過「預知胎夢」，甚至會發現孩子的出生、發展過程，竟能恰好印證夢境內容，雖可能只是巧合，但仍有一票人相信，冥冥之中真有「胎神」的存在。台大醫院婦產科醫生施景中就分享案例，一位母親所做的胎夢，神奇地與現實有所呼應，讓施景中吃驚其靈驗程度，並感性表示，一切都是生生世世的「緣分」。



施景中早前在Facebook發文，表示胎夢一直是自己感興趣的題目，「據說有的小孩會跟父母說入胎前在天上排隊等投胎的事、也有小孩會敘述在天上觀察未來父母的生活」，而施景中也聽過許多父母親身的敘述，「有的靈驗、準確到令人吃驚」。

於是施景中舉例，曾聽過一位母親敘述自己的夢境：「我做了一個清晰的夢，夢到一個小女孩蹲在類似隧道口的地方，後面黑黑一片迷濛看不清楚，我感覺她是沒有父母的遺棄兒。小女孩蹲在地上哭，我生了惻隱之心，於是把她帶回家」。

該位母親繼續說：「帶回家的第二天，我老大老二要上學，結果這個帶回來的小女孩一直哭，我手忙腳亂，終於弄好早餐趕緊讓老大老二去上學，然後告訴自己為甚麼要把這個被遺棄的小孩帶回來？弄到自己累的半死。沒多久我就醒了」之後沒過幾天，她就發現自己懷孕了。

然而，這位媽媽也坦承，會從夢中驚醒，是因為竟冒出「把孩子送回去隧道口」的念頭，夢過於真實，讓她驚訝自己為甚麼如此壞心，施景中則強調，「她是一個很有愛心的母親」。

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其實，這位小孩就是施景中在2017年分享過的「氧氣寶寶」，她患有先天心臟病，雖讓父母憂心，但她剛出生時，將兒科醫生手上的氧氣罩搶走，施景中認為這舉動「似乎在跟手術檯上的媽媽說，『我很堅強，不用擔心我』」。因此，施景中感嘆，孩子出生後發生的事情都如同夢中的縮影。

施景中提到，這位小女孩現已長大，「是個人見人愛的小女生」。他補充，幼兒園還沒要求孩子學寫字，這位女孩就因好強，希望母親能先教她寫字，而施景中也貼出女孩親手寫給他的卡片，並說明女孩這次回醫院做導管檢查，已經順利出院，更相信在爸媽的呵護下，女孩一定能擁有一個美好人生。

施景貼出女孩寫的卡片。（Facebook / @施景中）

最後，施景中認為，母親的夢中，女孩會在黑暗的洞口等着媽媽來帶，是因為「多生多世情牽的緣分」。他也引用電影《一代宗師》的經典對白：「世間所有的相遇，都是久別重逢。」

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