NotTooBig優質母嬰用品展2023 率先看展覽4大焦點 門票竟低至$13?

為準父母及寶寶提供一站式母嬰用品的展覽來了！逾100個展位，包括最大展位參展商－英國母嬰品牌Mothercare，以及世界各地知名的國際性母嬰用品品牌及產品，給予準父母統一及集中的地方，選購最好給寶寶，當中包括孕媽媽護理產品、母乳餵哺咨詢、產後饍食營養咨詢及餐飲、初生嬰兒服飾、嬰幼兒食品及必需品、嬰幼兒傢俬、手堆車、汽車安全座椅，以及語言學習及發展等等。



率先看NotTooBig展覽4大焦點

焦點1：與 JJ & Cody 齊跳舞，JJ & Cody 見面會

JJ 和 Cody 期待已久，終於可以來香港與他們的小粉絲見面。他們還準備了最喜歡的兒歌，與一眾小粉絲分享唱歌跳舞的樂趣。

JJ & Cody 見面會

焦點２: Melon Patch Academy 校巴設計打咭位

大會安排了專業攝影伙伴，為大家準備拍攝具紀念價值的家庭照 —與您所愛的人一齊到來合照。

焦點3：嬰兒爬行比賽

寶寶爬行的日子確實珍貴難忘。要留住這個珍貴時間，快來報名參加最可愛的比賽活動一嬰兒爬行大賽，一連4日展覽，每日雲集過百寶寶，一較高下。

焦點 4：會場購物賞 多買多賞！

大會準備超過 300份禮品，總值超過港幣$200,000元，來答謝各 位來竟入場支持。凡於會場內購物滿指定金額，即可免費換禮獎貴，最高獎賞禮品單價超過港幣＄10,000 元。數量有限，換完即止。

展覽詳情

展期：2023.11.02(四) - 2023.11.5(日)

時間：

11月2-4日：12:00 - 20:00

11月5日：11:00 - 18:00

地點：九龍灣國際展貿中心3樓 滙星(九龍灣展貿徑1號)

門票詳情

成人票 (單日): 每位港幣$15 (只適用於指定日期及時間。每票只限入場一次)

01獨家跨日門票: 每位港幣$25 (可適用於展覽其間11月2 - 5日無限次進出)

＊12歲或以下兒童免費入場

預訂門票 01Space