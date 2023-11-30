馬桶瘀塞怎處理？別亂用通渠劑！手泵使用重點：不在壓，而是要吸

無論是租屋還是買房，如果遇到舊樓，廚房、浴室常是令人頭痛家中的死角地區，尤其流理台的排水孔容易傳出臭味或難聞的怪味，不過，遇到以上狀況其實可以先不用花大錢請師傅來修理。



今天由謝哲青主持的《下班經濟學》YouTube頻道中，就找來台灣「宅水電」的梁師傅教你居家必學的水電DIY，只要2招就能有效解決！

梁師傅表示，老房子最難處理的就是味道與聲音，像老房子浴室的地板，通常不會有存水彎（U型、S型、或J形的管件裝置，讓廢水及污水流進地下室筏基，並且阻止臭氣及其他氣體逆流或倒灌進室內），「所以排水管底下的管內，就會有一些臭氣或沼氣，容易飄回來。」

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其次是此案的浴室沒有管道間，「有些老公寓會有。」而管道間裏有幹管，像是化糞池的主管線，它是垂直的，「假設我們現在在二樓，二樓就要分接一支給二樓使用，三樓再往上再分接一支給三樓，主管線就會存在於管道間內」以往的工法，管道間並不會把它密封得非常好，所以常常導致像是樓下抽菸，樓上就有臭味。梁師傅建議，想改善異味問題，可搭配有防臭落水頭的地板排水頭，進行更換。至於管道間，梁師傅指出，可在管道間內透過裝潢的封板，把它封起來，「若住家還有釘天花板，像是排風機或暖風機，則可搭配異味阻斷器；異味阻斷器只有在你把它開啟時，電動的風門才會打開，讓空氣把臭味排出去，完畢時它會自動把風門關上，味道就不會再透過排風機跑回來」。

「管道間」是房屋放置所有電線、水管等重要空間，外觀不易辨認，常被誤認為是牆壁或柱子。位於各戶室內的管道間，屬於室內面積的一部分，尤其是套房因空間較小，有時甚至會兩戶僅設1個管道間，購買屋內無管道間的戶別，坪效較高。一般管道間通常會固定在幾個地方，室內常見於衛浴旁；衛浴因管線眾多，包括冷、熱水管，以及排水管、糞管等，大多會就近配置管道間。此外，管道間也常見於電梯旁，放置大樓所有線路，如電線、電纜等，都是先經由公共管道間再拉至各戶室內。

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1分鐘搞定馬桶阻塞

在家中遇到馬桶阻塞的問題並不少見，許多人常會用吸盤解決，但吸盤在使用上其實是有技巧與正確觀念的。梁師傅指出，常見的錯誤方式為「拿到吸盤就拼命往裏面一直壓」，重點不在壓，而是要「吸起來」，所以需「往外拔」。

解決馬桶阻塞的正確步驟：

1. 吸盤往下壓到底，慢慢壓即可。

2. 兩隻手握，（像打高爾夫球一樣），手肘要直不要彎，並垂直的往上拔（要吸），此時會有個動力。

3. 重複數次。

4. 靜待馬桶補水，補完水後再沖一次，檢查問題是否有改善。



梁師傅說，居家通馬桶可自己來，不一定要請到水電師傅，現省1000元。

水管疏通劑亂倒恐漏水！1招拯救廚房水槽阻塞

廚房內部有排水的軟管，常常會不通，即使倒了通渠劑依然無效，甚至有的還會漏出來。對此，梁師傅說明，廚房畢竟是家中的油膩之處，所以通常底下的排水管徑，會隨着長年累積使用下，越變越小。

對於用錯疏通渠劑對排水管的影響，梁師傅表示，通渠劑有分許多種類，針對不一樣的雜質，成分也會不同，「像是浴室的頭髮，頭髮的成分為蛋白質，所以疏通劑就要挑有過碳酸鈉的；廚房有油垢的就要挑有氫氧化鈉的，因氫氧化鈉是鹼，鹼會把油給帶走」不過，氫氧化鈉有分液態與粉狀的，液態建議做保養，當排水管嚴重阻塞、水積到洗手台時，就建議用粉狀的氫氧化鈉疏通劑。

「粉狀的氫氧化鈉疏通劑不是不好，只是在使用上需格外留意，也要酌量使用」，梁師傅也強調，若使用粉狀的氫氧化鈉疏通劑時，一次倒太多量，會造成水一放下去的瞬間產生高溫（100度以上），把底下軟管融破。當軟管不小心破裂時，還是要找專業的水電師傅處理，較為安全。疏通劑若不慎選，當阻塞點發生在房子結構的系統的管內，樓下就會漏水，水就會直接融破，（高溫會把管子的銜接處退膠，水就往下漏）。

氫氧化鈉有多危險？

氫氧化鈉（sodium hydroxide）固體或其溶液皆能灼傷皮膚，對無防護措施者可造成永久性傷害（如疤痕）。倘若讓氫氧化鈉直接接觸眼睛的話，嚴重者甚至可造成失明。個人防護措施，諸如橡膠手套、防護衣與護目鏡等便能大大降低接觸氫氧化鈉所帶來的危險。氫氧化鈉溶於水中（如稀釋），抑或是與酸反應，皆會放出大量的熱量，可能導致灼傷或點燃易燃物（如有機溶劑）。此外，氫氧化鈉能夠腐蝕一些金屬（如鋁）生成易燃的氫氣，還能夠輕度腐蝕玻璃製品，應慎選儲存氫氧化鈉的容器材質。

最後，「預防勝於治療」也適用在水槽上（一周做一次）：

1. 把水槽內的水槽過濾網（或稱排水孔濾網）拿起來後，用抹布堵住水槽，讓水先不要下去。

2. 把水龍頭打開，開始蓄水，蓄到溢流孔底下。

3. 快速把抹布拔掉，讓水快速地沖下去（利用水壓）。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：浴室、廚房排水孔飄臭味怎麼辦？專家教2方法，不用花大錢就能快速消除噁心異味】