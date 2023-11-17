廢物徵費明年實施 環境教育應從小做起 與孩子一同建立綠色生活

撰文：糰子
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很多人都說支持環保，亦知道地球危機的警示。不過，知識的累積只讓我們知道警鐘已響起，但要關上警鐘，很多人都忽視自身的參與，被一大堆理由蓋過實際的行動：唔方便、唔衛生、唔得閒、唔記得……
作者：香港中華基督教青年會環保工作小組召集人 樊耀全

環境教育應從小做起

環境教育是一種「由心出發」的教育歷程，源於對地球、對環境、對周遭群體、對家庭以至對自己的愛。情感的參與、生活態度的建立，最好是從小開始。大家不難發現，小朋友的環保行為遠較成人為多，因為他們在履行環保責任時，較少考慮環境的限制。家長如能支持、讚賞及肯定子女的環保參與，成為他們的綠色榜樣，他們便不單學習到知識，也能把情感和態度投放其中，達到情理兼備的環境教育狀態。

配合「廢物徵費」 與孩子建立綠色生活

「廢物徵費」將於明年四月開始實施，政府也會擴大管制即棄塑膠廢物的範圍。這些法規及經濟誘因，當然較過往的放任政策來得有效，也貫徹用者自付的基本環保原則。家長可趁著這個社會氛圍，與孩子一起建立綠色生活態度和習慣。先由減少即棄塑膠開始，外出時自備餐具、購物袋及背包，減少即棄包裝，帶備水樽添水，再延伸至不同的綠色生活項目，成為知識、態度、技能及實踐兼備的「綠色新一代」。

香港中華基督教青年會多年來一直推動大眾關心塑膠污染議題，每年均舉辦「無塑香港」教育活動，鼓勵實踐無塑生活，減少使用即棄塑膠。本年的主題活動「無塑生活同樂日」將於11月26日在本會位於油麻地的九龍會所舉行，歡迎公眾人士到場參與，費用全免，詳情可瀏覽http://nopb.ymca.org.hk。

《本文資料獲香港中華基督教青年會授權轉載》

作者：香港中華基督教青年會環保工作小組召集人 樊耀全

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