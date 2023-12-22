AIA嘉年華2023現場直擊 機動遊戲大人細路都玩到 美食攤檔多選擇

跨年親子活動｜港人至愛的AIA嘉年華2023回歸，今年AIA嘉年華帶來26個機動遊戲、40個互動裝置，超過一百萬隻毛公仔等等迎接大家。表演活動同樣矚目，除了有馬戲團雜技表演，更有街頭和舞台表演。而在2024年1月更會與華納唱片合作舉辦現場音樂表演，與港人一起歡度快樂時光！01親子記者率先直擊這項闊別4年的盛大嘉年華！



今年AIA嘉年華是五年來首次在維港近距離觀看除夕夜和新年煙花，讓大家玩樂同時欣賞唯美景色。活動矚目七大焦點：超過100萬件公仔玩具獎品、超過20個機動遊戲、超過30個刺激攤位遊戲、超過40多個互動裝置、街頭表演、美味小食攤檔，以及中心舞台現場表演等等。85折優先預購（高峰時段）｜85折優先預購（非高峰時段）

攤位獎品吸引 動機遊戲合家歡

掛滿可愛公仔的攤位遊戲絕對是最有嘉年華氣氛的景像！今年的攤位遊戲公仔款式多多，除了有一眾廸士尼卡通人物外，亦有其他深受大人小孩喜愛的英雄公仔、日本卡通公仔，滿足全部公仔迷！而且現場更有不少巨型size，光是想像嬴得獎品抱回家的開心畫面都令人興奮。記者親身嘗試了各種遊戲，包括拋圈圈、推波波、扔奶桶、還有經典大板牙等。雖然中獎難度不低，不過現場氣氛熱烈開心，就算中不了大獎，嬴個小小公仔給摯愛，必定溫馨又滿足！全場更有多達26款機動遊戲，全部都適合大人小孩，想要刺激的可選擇飛天鞦韆、小型跳樓機；想享受親子樂的可以玩溫馨的旋轉木馬、小火車等，儼如一個小小主題樂園。

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世界級馬戲團雜技表演

嘉年華今年更邀請了世界知名馬戲團Gandeys Circus，帶來令人驚呼連連的國際巡迴馬戲雜技表演！紅白相間的大帳幕內，馬戲團為大家帶來足足65分鐘的世界級精采雜技表演，包括來自哈薩克斯坦的電單車手、哥斯達黎加的小丑、、來自古英格蘭，令人眼花繚亂的舞蹈團London Show Girls，以及馬戲團中必不可少的空中飛人！著名的空中飛人表演由亞洲國際雜技節獲獎者—— Baikonur Flying Troupe團隊首次在香港呈獻，這個由六名成員組成的飛行團隊將在空中進行驚險的打關斗，從飛行吊桿飛向接手者，並飛到大天幕高處的懸吊搖籃中，觀眾定必目不暇給、嘆為觀止。

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AIA友邦嘉年華2023 強勢回歸

活動日期：2023年12月21日至2024年2月25日

開放時間：12:00 - 22:00 (非高峰日子)；11:00 - 23:00 (普通及高峰日子)

*代幣適用於機動遊戲，攤位遊戲及餐飲。不包括入場。

**特惠套票適用於3至11歲兒童及身心障礙人士

高峰時段(Peak) 入場及代幣*套票優惠：



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12月24至26、31日、1月1日、2月10至14日

非高峰時段(Non-peak) 入場及代幣*套票優惠



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非高峰時段：

12月21、22日

1月2-5、8-10、11、15-17、19、22-26、29至31日

2月1、2、5-9、19至23日

普通時段(Standard) 入場及代幣*套票優惠



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二人套票 | 成人入場劵x 2 + 代幣x 50｜$540（原價$640）

成人套票 | 入場劵x 1 + 代幣x 10｜$150（原價$170）

特惠套票** | 入場劵x 1 + 代幣x 7 | $100（原價$110）

普通時段：

12月23、27至30日

1月6、7、13、14、20、21、27、28日

2月3、4、15、16、17、18、24、25日

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