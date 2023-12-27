《小小店長》體驗企劃｜照顧貓咪/甜品店/香港冰室等多種職業體驗

現時學習課程都標榜遊戲中學習，邊玩邊學，自然能夠將知識、技能輕鬆滲入孩子腦海中，比起看著課本更加奏效！而體驗式學習更加是近數年大熱的玩意，不少家長更愛帶孩子到日本某遊戲場所中大玩特玩，最近香港也有「小小店長」課程，家長們可以帶小朋友一試，不用到外地周車勞動了！



好ㄉㄜ˙呈獻《小小店長》體驗企劃，企劃中的小小店長服務範圍甚廣，包括寵物店、甜品店、物流公司、香港本土冰室等等，讓小朋友從早認識各行各業特色。而參與小小店長體驗課程的小朋友更能獲得小小店長證書，好好紀錄「辛勞工作」的時光。

《小小店長》體驗企劃參與須知

小小店長證書：經過充實的課程之後，店長會簡單地考大家幾個課堂中提過的知識，回答正確就會得到畢業證書！

小小店長體驗課程事前報名：店家需要事前準備材料與設備，所以體驗課程要在3天前預約，最少需要2個人才能開課，2人同行第2位更有7折優惠！跟好朋友一起報名上課最適合！小小店長到場之後也是直接用手機出示訂購憑證報到即可，超級方便！

01空間特別優惠價 同行第二位7折

單人票 $480（原價：$499）

二人套票 | 同行第二位7折 | $816（原價：$998）

用推廣碼享低至67折：

機構資料：Humber Zebra

官方Instagram：humberzebra.com.hk

查詢電話：852-9666 5385

1. Meow Art Coffee喵公館 I 貓貓體驗館

小朋友需負起店長職責「照顧小貓咪」，職責包括：為貓咪分配糧食、打理貓咪起居、貓房打掃，最重要的是莫過於與貓咪互動，讓牠們開心愉快，讓店內客人感受到貓咪的嘉悅。立即參加

活動時段：

30/12（11:30-13:00、14:30-16:00）

31/12（14:00-15:30）

活動地點：

Meow Art Coffee 喵公館（荃灣柴灣角街38-40號銓通工業大廈18樓A室 ）

2. Pâtisserie Tony Wong | 香港知名甜品店

小朋友擔任甜品店店長職責，包括摺疊蛋糕盒、產品陳列、店面打掃、向客人介紹產品等等。愛嚐甜的小朋友定必來「應徵」，幫助客人揀選合乎口味的甜品，同時能購買甜品回家與家人共享暖意！立即參加

活動時段：

30/12，31/12（12:30-14:00）

完整課程大約是1.5小時

活動地點：

Patisserie Tony Wong@銅鑼灣分店（銅鑼灣駱克道496-498號合亞大廈地下 ）

3. GoGoX | 物流平台

小小店長職責包括：廠房參觀、物流種類介紹、物流平台應用程式應用、交通安全宣導等等。物流種類甚多，不同體積貨品安排各有不同，精細物流安排能夠讓買賣雙方更快進行交易，這無疑能令小朋友大開眼界。同時，交通安全也非常重要，相信要靠小小店長來推廣這資訊，令在場司機或工作人員於安全環境下工作。立即參加

活動時段：

6/1/2024（14:00-15:30）完整課程大約是1.5小時

活動地點：

GoGoX@葵涌車廠倉庫（葵涌葵定路10-16號羅氏美光發展大廈地下）

4. 六鼎記 | 香港本土冰室

小小店長職責包括：了解冰室日常運作、接待客人、食物及飲品製作、餐具分配。店長其中一個職責就是讓客人在舒適環境下用餐，同時提升用餐體驗。所以接待客人環節非常重要，小小店長要加油！立即參加

活動時段：

30/12，31/12（15:00-16:30）完整課程大約是1.5小時

活動地點：

六鼎記（荃灣青山公路620號麗城花園第二期麗城薈地下8, 8B及8C舖）