新年好去處2024｜全港新春商場打卡+新春市集(持續更新)

龍年好去處｜新年好去處2024推介！新年快到了，《香港01》「01親子」記者為大家整合多個本港新春賀年活動，大家期待已久的龍年活動，本文將會一一介紹！即睇龍年好去處必睇展覽、新春打卡位的地點及活動日期！（本文將持續更新全港新年活動）



新年好去處2024【1】香港島篇

新年好去處2024【2】九龍篇

新年好去處2024【2.1】德福廣場：紮作藝術多面睇 14米長的瑞龍架勢登場

中國傳統文化「龍」有吉祥尊貴的意味，適逢龍年，德福廣場與「大中華非物質文化遺產傳藝會」打造出「福運過龍年」賀年佈置，邀得兩位紮作專家 — 國家級非物質文化遺產的傳承人甘狄英師傅與其徒弟張晉瑄小姐通力合作，製作出瑞龍造型裝置，14米長、氣勢逼人的瑞龍將於商場中庭展出，祝願各位新年風調雨順，繁榮安泰！

場內更設有仿照傳統霓虹燈效果而製作的打卡必影燈牌，包括「要乜有乜」、「升職加人工」、「運氣爆棚」及「靚到爆鏡」等新式祝福，將傳統技藝透過創意以嶄新形式展現，亦祝願大家新一年心想事成！

德福廣場：紮作藝術多面睇 14米長的瑞龍架勢登場

德福廣場「福運過龍年」

日期： 2024年1月中旬至2月25日

地點： 德福廣場1期地下中庭



新年好去處2024【2.2】青衣城： 6色醒獅恭賀新春 親子舞獅訓練班傳承技藝

舞獅活動歷史源遠流長，今年青衣城以「醒獅迎福」為主題，於高達4.8米高的傳統戲棚背景下設置6隻不同顏色的醒獅，分別代表健康、財運、家庭、事業、學業及愛情，同時寓意六六大順，期望為大家帶來開心好彩頭！新年期間，青衣城更邀得國際龍形王國祥國術總會為小朋友帶來舞獅訓練課程及醒獅巡遊表演，傳承這項悠久而珍貴的國家級非物質文化遺產。

青衣城： 6色醒獅恭賀新春 親子舞獅訓練班傳承技藝

青衣城「醒獅迎福」

日期：2024年1月中旬至2月25日

地點：青衣城1期1樓中庭



新年好去處2024【2.3】黃埔天地 x DECOLE Concombre【達摩祈願神社】

黃埔天地聯乘空降香港的日本人氣生活雜貨品牌「DECOLE Concombre」，盛大打造全球首個大型展覽佈置【達摩祈願神社】，以品牌系列中每年皆能引起熱門話題的日系祈福萌物達摩不倒翁為主視覺，設計出別緻「龍」造型等7個可愛爆燈的新春形象。「祈運の殿」和「祈緣の殿」2大佈置場景共6大互動打卡位，當中最矚目的當屬高達2米的香港限定手工木雕達摩吉祥物宣揚可持續生活，加上4米高開運鳥居、巨型GaraGara福運風車、互動達摩繪馬燈飾等和風滿滿的必影相位，與現場888隻達摩迎新年，龍年運勢發發發！

黃埔天地 x DECOLE Concombre【達摩祈願神社】新春佈置開放詳情：

日期：2024年1月9日至2月25日

時間：上午10時至晚上10時

地點：黃埔號（船尾戶外位置）、聚寶坊（德安街入口）



新年好去處2024【3】新界篇

新年好去處2024【3.1】PopCorn：殿堂級花藝師獻技 暢遊新春花漾世界

春節花開人情暖，Popcorn將設中西合璧的「花漾龍門」主題佈置，花藝師Solomon Leong 巧妙地以中國傳統的竹片工藝展現出飛龍在天的形態，同時結合西式的花藝創意，以多達10款花打造出精緻花圃，將商場中庭幻化成優雅的園林，大家不妨親臨感受滿載喜悅繽紛氛圍的花花世界！

PopCorn：殿堂級花藝師獻技 暢遊新春花漾世界

PopCorn「花漾龍門」

日期： 2024年1月中旬至2月25日

地點： PopCorn 1期1樓中庭



新年好去處2024【3.2】The LOHAS康城：粉色醒獅活力登場 感受甜美浪漫國度

新春情人佳節當然少不了女生們至愛的浪漫打卡裝置，The LOHAS康城特別以粉色系糅合中國傳統醒獅打造「鴻運舞獅」主題裝置，情侶們將可於多個可愛造型的迷你醒獅前拍下甜美合照，又或於浪漫粉紅花叢旁倚伴慢步，共迎浪漫又溫馨的甜蜜節日！

The LOHAS康城：粉色醒獅活力登場 感受甜美浪漫國度

The LOHAS康城「鴻運舞獅」

日期： 2024年1月中旬至2月25日

地點： The LOHAS康城2樓中庭



新年好去處2024【3.3】圍方：過萬花束配合LED屏幕 打造全方位沉浸式花海

圍方於龍年迎來開幕後首個農曆新年，將以過萬花束配合LED屏幕打造「繁花綻放新春庭園」。庭園以寓意喜慶的紅色及溫馨的粉紅色為主調，在商場中庭以花束製成心型圖案高掛半空，地面則以LED屏幕打造充滿動感及活力的新春「福地」，無論在商場不同樓層，都可以多角度欣賞繁花綻放的震撼畫面，讓你與摯愛一同沉浸在花海之中，喜迎新春。

圍方：過萬花束配合LED屏幕 打造全方位沉浸式花海

圍方「繁花綻放新春庭園」

日期：2024年1月中旬至2月

地點：圍方L2中庭



新年好去處2024【3.4】荃灣廣場【幸福熊貓新春園】

荃灣廣場將由2024年1月12日至2月18日打造【幸福熊貓新春園】，由3米高粉系熊貓作為今次主角，帶領大家走進荃灣廣場L5空中花園8大至「熊」打卡位，一共38隻活潑可愛的招福熊貓陪你過發財年！甫進場先來到設有4大開運裝置的20米長「幸福熊貓開運牆」大玩特玩，寓意來年好運滾滾來，招財招福一秒到位！想要幸福爆燈，當然不能錯過「碌出好運熊貓陣」，一眾圓圓碌碌的熊貓們正以最萌姿態恭候大家，下一步當然不能錯過3米高的毛絨絨的「幸福萌爆巨型熊貓」，令人不禁抱緊處理，幸福感滿瀉！最後當然不少得與摯愛到「甜蜜浪漫花圃」及「幸運幻彩隧道」打卡，沉浸於浪漫滿溢的打卡場景，甜甜蜜蜜過新年！

荃灣廣場【幸福熊貓新春園】活動詳情：

開放日期：2024年1月12日至2月18日

活動地點：荃灣廣場L5空中樂園

開放時間：上午10時半至下午10時



新年好去處2024【3.5】新城市廣場 X HomeSquare花結春園

在文字未萌芽的古時，人類以繩結溝通，傳遞心語。時光荏苒，繩結已成為一種民間文化藝術，將繩編織成不同形狀的結子，則代表著不同的意義，更成為了愛與祝福的象徵。迎接新春之際，新城市廣場與HomeSquare聯手將此民間藝術轉化成春日裝置，由2024年1月16日至2月25日期間，與本地繩結藝術家Zoe Siu合作帶來【新城市廣場 X HomeSquare花結春園】大型節日裝置，呈獻6大「織」福打卡位：在每個緊緊相扣的繩結、美麗綻放的花朵和栩栩如生的金魚打卡位中，感受那份流傳千年的祝福，願新的一年大家花開富貴，與摯愛繩結情深，幸福如意！

【新城市廣場 X HomeSquare花結春園】主題裝置開放詳情

日期： 2024年1月16日至2月25日

時間： 上午10時至晚上10時（ 新城市廣場1期3樓中庭 ）、

上午11時至晚上9時（HomeSquare L1 中庭 ）



新年好去處2024【3.6】MCP新都城中心「花舞春瀛御賞園」

新年新氣象，除了大紅大紫的新年，為大家誠意打造不一樣的特色粉紅新年盛宴！由2024年1月13日至2月25日，恒基地產旗下將軍澳MCP CENTRAL（新都城中心2期）將化身成粉系日式和風庭園。大家可以走進「花舞春瀛御賞園」3大日式庭園打卡位，體驗日本新年的獨特魅力，同時，亦可暢玩互動占卜遊戲，預祝新年行大運！另外，MCP DISCOVERY （新都城中心3期）更首次聯乘麥田捕手文創空間，於1月19日至2月9日特設「新春迎福市集」，多款應節主題特式手作及送禮佳品應有盡有，讓大家感受濃厚的龍年氣氛之餘，更可以盡情辦年貨，絕對是今個新年假期必到的好去處！

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MCP新都城中心「花舞春瀛御賞園」

日期： 2024年1月13日至2月25日

時間： 上午10時至晚上10時

地點： MCP CENTRAL L1天幕廣場



新年好去處2024【3.7】荃新天地「百家祝福‧關愛荃城」

荃新天地宣佈將於2024年農曆新年期間舉辦以「百家祝福‧關愛荃城」為主題的大型節慶活動，邀得有世界獅王之稱的百年龍獅品牌夏國璋龍獅團、社企製衣廠睿程製作社共同創作長達28米、以回收布料縫製的手工「百家布錦繡祥龍」，邀請百個來自不同文化、生活背景的家庭以祥龍許下來年祝願，傳遞共融訊息，並展示荃新天地對社區的關愛。這條「百家布錦繡祥龍」將於1月25日率先在荃新天地花園廣場隆重登場，並於1月27日起至2月25日於荃新天地1期中庭展出，把祥龍祝福帶進社區，寄予行運一條龍前程錦繡。

荃新天地新春「百家祝福‧關愛荃城」活動一覽

日期：2024年1月27日 至2月25日

地點：荃新天地1期及2期中庭、1期花園廣場



新年好去處2024【3.8】MOSTown 新港城中心 x Kanahei’s Small animals 福氣最「龍」遊樂園

「MOSTown新港城中心 x Kanahei’s Small animals 福氣最『龍』遊樂園」，帶您遊覽多個經典主題樂園區！由2024年1月12日至2月25日特設5大新春最旺打卡區及2大開運主題玩樂區，日本人氣角色P助、粉紅兔兔及一眾朋友將以全新龍年造型亮相，變身最萌賀歲吉祥物與大家暢遊主題樂園，齊齊送兔迎龍！5大新春最旺打卡區包括「桃花最旺摩天輪」、「運氣最強轉轉杯」、「好事成籮金菠蘿」、「手到吉來夾夾機」及「龍年最FUN打卡牆」。每逢周末及假日，「運氣最強轉轉杯」及「好事成籮金菠蘿」更會變身為開運主題玩樂區，祝願大家新一年歡樂滿載！

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「MOSTown 新港城中心 x Kanahei’s Small animals 福氣最『龍』遊樂園」

日期：2024年1月12日起至2月25日

時間：5大新春最旺打卡區 （上午10時至晚上10時、2大開運主題玩樂區:（逢周六、日及公眾假期，中午12時至晚上8時）

地點： MOSTown 新港城中心L2天幕廣場 （港鐵馬鞍山站B出口）



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