農曆新年2024｜龍年全港商場利是封+新春揮春換領攻略 (持續更新)

龍年2024商場利是封|每年商場新年利是封及賀年揮春備受矚目,剛推出便迅速被清空。《香港01》01親子記者為大家整合全港九新界各大商場推出的龍年利是封及揮春等,讓大家更方便率先看其精緻設計及換領方法!



龍年商場利是封2024【1】香港島篇

龍年商場利是封2024【1.1】

龍年商場利是封2024【2】九龍篇

龍年商場利是封2024【3.1】

龍年商場利是封2024【3】新界篇

龍年商場利是封2024【3.1】荃灣廣場「幸福熊貓利是封」

荃灣廣場更特別準備了一套4款限量「幸福熊貓利是封」以供換領,由激萌粉色熊貓帶大家遊走4大新年喜慶場景,圓碌碌的小身軀帶點慵懶又不失可愛,喜感滿滿!適逢龍年,新達廣場亦為大家準備了一套4款限量「大吉幸運龍利是封」,以嬌俏可愛的迷你福龍為主角,配上「福龍迎春」和「龍年大發」等應節祝福,絕對是龍年必入手利是封之一!

荃灣廣場「幸福熊貓利是封」

換領日期:2024年1月20日至2月9日

換領地點:荃灣廣場L3顧客服務中心

換領詳情:於場內任何商戶即日以電子貨幣消費滿HK$600或以3,000 The Point會員積分換領「幸福熊貓利是封」一套。

*1套4款共8個。每位會員每日最多可換領利是封2套。每日名額80套,先到先得。



龍年商場利是封2024【3.2】新達廣場「大吉幸運龍」利是封

大埔新達廣場為大家準備了一套4款金光閃閃的限量「大吉幸運龍利是封」,以燙金凸印勾劃出圓滾滾的萌爆迷你福龍,令人不禁大呼:好得意呀!活靈活現的福龍可愛登場,帶大家遊走不同的賀年場景,第一站來到粉色系的嬌俏年花,祝願「福龍迎春」,下一站帶大家來到「桔」祥地,滿滿大桔寓意「吉星高照」,另外當然不少得福龍手捧財運降臨,祈求「龍年發大財」,最後福龍騰雲,寓意「龍鳳呈祥」,新一年祝願大家龍運亨通、事事順利!

新達廣場「大吉幸運龍」利是封

換領日期: 2024年1月19日至2月9日

換領地點: 新達廣場1樓顧客服務中心

換領詳情: 於場內任何商戶即日以電子貨幣消費滿HK$500或以2,500 The Point會員積分換領「大吉幸運龍利是封」一套。

*1套4款共8個。每位會員每日最多可換領利是封2套。每日名額40套,先到先得。



龍年商場利是封2024【3.2】新城市廣場及HomeSquare「提升福氣」 利是封

把祝福帶回家,新城市廣場與HomeSquare特別推出3款精緻時尚的祝福禮品,包括:創意好玩的「提升福氣」利是封,把寓意不同的吉祥植物「拉」高,寄語新一年福氣指數樣樣高升!另外新城市廣場為各位潮流達人打造時尚三角利是袋,獨特的設計煥發品味新意;而HomeSquare則為家居美學愛好者精心推出精緻小花瓶,讓家的每一角落都帶來春天的活力與美學!

新城市廣場及HomeSquare – 「提升福氣」 利是封 (1套4款,共8個) :

The Point會員:以500會員積分及HK$1,000即日電子貨幣消費換領

新城市廣場 – 時尚三角利是袋:

The Point會員:以500會員積分及 HK$2,500即日電子貨幣消費換領

HomeSquare – 精緻小花瓶:

The Point會員:以500會員積分及HK$5,500即日電子貨幣消費換領

新城市廣場及HomeSquare 「春意之物」套裝:

The Point會員:以500會員積分及於新城市廣場及HomeSquare即日電子貨幣消費合共滿HK$7,500

換領日期:2024年1月16日起



龍年商場利是封2024【3.3】港鐵商場「富貴有餘利是封」

利是封每套2款,除可用作利是封送上祝福外,更可拉開成立體小擺設,放置於辦公室或家中即可變成吉祥擺設,祝願全年豐足!利是封設計時尚華麗,2款分別以喜慶桃紅及富貴金黃色為主色調,精心勾勒出桃花盛開、色彩豔麗的醉人美景以及栩栩如生、姿態活潑的躍動鯉魚,寓意各位新一年花開富貴,年年有餘!

推廣日期: 2024年1月12日 至 2月9日 (換完即止)

時間:上午8時至 晚上11時

地點:德福廣場 1期下層中庭 - 近顧客服務中心、青衣城1期3樓B展廰 - 近快圖美、PopCorn 地下 - 近顧客服務中心 、The LOHAS 康城4樓 - 近英皇戲院 / 商場自助換領站、圍方 L2 - 近顧客服務中心

換領方法:於推廣期內,MTR Mobile登記用户以888 MTR分換領電子領取碼,前往港鐵商場內的自助換領機即可換領「富貴有餘」利是封乙包,數量有限,換完即止。



龍年商場利是封2024【3.4】MCP新都城中心 花舞龍騰利是封

MCP 新都城中心特別推出「花舞龍騰利是封」套裝,一套兩款分別以櫻花、風車縷空雕花造型為主設計。外層封套具高雅觸感、配以結合燙金及縷空雕花圖案,而內層金光閃爍的五彩龍麟若隱若現於縷空之中,極具層次感之餘亦顯貴氣,寓意各位龍騰瑞氣,花開富貴,福氣常滿。

換領日期: 2024年1月13日至2月9日

換領時間: 中午12時至晚上10時 換領地點: MCP CENTRAL L1會員專區

詳情: H.COINS會員於場內以電子貨幣即日單一消費滿HK$600^,並親臨MCP CENTRAL L1會員專區登記消費單據,並成功賺取COINS,即可換領花舞龍騰利是封乙套 (1套8個)。(名額1,500套,先到先得,換完即止)



龍年商場利是封2024【3.5】荃新天地「百家布錦繡祥龍」利是封

荃新天地更將「百家布錦繡祥龍」轉化成利是封設計,把龍躍千里的美好祝願帶給更多人。利是封以精緻的燙勾畫形態呈S狀的舞動巨龍,靈巧機敏,生猛威風,龍身融進百家布的獨特紋理,為傳統的威龍設計添上新意之餘,亦象徵家家戶戶的盛情,福澤滿瀉。

換領日期:2024年1月27日起至換完即止

換領時間:中午12時至晚上9時

換領地點:荃新天地1期禮賓處

換領詳情:S+ REWARDS會員憑指定點數即可於S+ REWARDS App換領一套8個的「百家布錦繡祥龍」利是封。數量有限,換完即止。



龍年商場利是封2024【3.5】MOSTown x Kanahei’s Small animals 別注版利是封套裝

一套三款、共8個的利是封套裝內藏驚喜小機關,讓粉絲們可幫P助與粉紅兔兔換上不同造型:專為龍年設計的趣萌「龍頭」、最旺「金菠蘿」頭套及可愛「花花」,配以燙金祝福語「福氣最龍」、「好運成蘿」及「花開富貴」,祝福大家在龍年不論是家庭、事業、愛情統統都順順利利、元氣滿滿!利是封更選用了FSC認證環保紙張製成,以行動支持地球可持續發展,新一年繼續響應環保!驚喜豈止於此,只要輕鬆掃瞄每個精美利是封背面的二維碼,即可獲得 MOSTown新港城中心商戶電子優惠券*,讓大家新一年繼續盡情吃喝玩樂!想珍藏這套龍年限定利是封的粉絲記得要把握機會!

日期:2024年1月12日起至換完即止

地點:MOSTown 新港城中心L3會員專區

詳情:H.COINS會員以電子貨幣於2024年1月12日起,即日消費滿港幣$688或以上,憑最多3間不同商戶的即日發票(每組有效發票需達$100或以上),並親臨L3會員專區,即可換領 「MOSTown x Kanahei’s Small animals 別注版利是封套裝」*乙份。



