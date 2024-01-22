新年禮盒2024 | 精選至抵八款龍年新春糖果禮餅 最平$140入手！

新春賀年食品2024 | 新年送禮自用推介！下個月便是農曆新年，是時候準備拜年環節不可少的新年賀禮！今年各大酒店、餐廳及網店紛紛推出精緻龍年新春禮盒，常見的蛋捲、蝴蝶酥、曲奇外，更有不少嶄新種類如和菓子、素食糖果，包裝設計大方之餘亦清新脫俗，絕對適合拜年送禮或買來犒賞慰勞自己！01親子精選以下 8款新春禮盒，未有心水的不要錯過！



賀年禮盒推介【1】青鳥旅行-萬花盛世綜合精選蛋捲禮盒24入（附提袋／鐵盒款） | $349 （原價$368）

來自台灣的青鳥旅行，選用有認證的音樂蛋和紐西蘭奶油，從原料開始把關，讓蛋捲不僅美味也健康，大口咬下，無限滿足。

禮盒包括：

《甜心蛋捲》- 芝麻沙沙3入、花生粒粒3入；《肉鬆蛋捲》- 原味肉鬆3入、海苔肉鬆3入；《《真巧系列》- 伯爵真巧3入、鐵觀音真巧3入、抹茶真巧3入、酵黑真巧3入。

原價 HK$368，現售 HK$349

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賀年禮盒推介【2】皇玥新年金裝精選禮盒 | $298

佳節將至，皇玥推出全新的期間限定新年禮盒，揉合了優質食材，以及新推出配合節日氣氛和口味的餅食，與大家喜迎新春。採用天然牛油、上等麵粉及鮮雞蛋為原料，棄用豬油、起酥油，改以精細的多重打發技巧及多段慢火烘焗，使脆曲奇既能保持酥脆，同時還帶著濃郁的牛油香味，香甜自然。

禮盒包括：

黃金脆條、蛋卷(原味、椰汁)及 蝴蝶酥

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賀年禮盒推介【3】奇華 - 迪士尼米奇與好友系列賀年糖果禮盒套裝 | $514

禮盒上米奇、米妮、唐老鴨、黛西及布魯圖戴上喜慶頭飾，送上五福臨門的祝福；此外，禮盒內載有六個小禮盒，內含分別有南瓜籽脆糖、花生脆糖、黑糖杏仁脆糖和老姜糖；而六個小禮盒的圖案設計各具特色，除可拼湊成全盒造型，祝福各位團圓美滿，跟米奇與好友一起「吃甜甜，過好年」！

禮盒包括：

南瓜籽脆糖、花生脆糖、黑糖杏仁脆糖、老姜糖。

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賀年禮盒推介【4】久久津-9E福神好柿包餡金禮盒【奶蛋素】 | $197 （原價$208）

柿子以Q彈麻糬裹滿滿的洛神花餡，與微酸蔓越莓巧妙平衡，好吃無負擔；花生內餡含有濃郁的切達起司，加上Q彈滑順的麻糬；鹹甜融合令人回味無窮，好吃又賞心悅目；包餡金以金瓜與芝士融合台灣元素，中間搭配濃郁的鹹蛋黃流心醬，以獨特的法式酥皮和豆沙相結合，不添加麵粉，讓口感更加綿密細緻。

禮盒包括：

柿子3入、花生3入、包餡金3入。

原價 HK$208，現售 HK$197

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賀年禮盒推介【5】久久津-九九金燒禮盒【奶蛋素】 | $140 （原價$148）

九九金燒內餡含有濃郁的切達起司，加上Q彈滑順的麻糬，鹹甜融合令人回味無窮，好吃又賞心悅目。過敏原資訊：本產品含蛋、牛奶、麩質之穀物及其製品。

禮盒包括：

【金條造型 x 財源滾滾】6入

原價 HK$148，現售 HK$140

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賀年禮盒推介【6】布田-船乘杏福新春禮盒 | $359 （原價$378）

布田-船乘杏福以艋舺繁榮的水上貿易歷史為主軸，化身為古代商船 ⌜布田商號⌟ ，載負着優質艋舺伴手禮，上方看來就似錦盒，滿富送禮的典雅氛圍及喜悅。

禮盒包括：

布田花生糖1包、布田芝麻糖1包、杏仁酥糖1包、南瓜子糖1包、花生貢糖1包、核桃芝、酥糖1包。

原價 HK$378，現售 HK$359

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賀年禮盒推介【7】丰丹嚴選本舖-賺豹禮盒A | $283（原價$298）

丰丹嚴選本舖嚴選如美國NP杏仁果、美國蔓越莓、紐西蘭奶油、法國發酵奶油、日本昭和菓子粉等製作，過程中堅持不使用酥油，產品不含人工反式脂肪酸，對於食物的色香味更是堅持不添加香料、人工色素、防腐劑。

禮盒包括：

松子茶酥3入、小月餅3入、酒藏黃妃酥3入。

原價 HK$298，現售 HK$283

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賀年禮盒推介【8】喜之坊 -圓片牛軋糖禮盒500克 | $150（原價$158）

喜之坊原創商品圓片牛軋糖，製作成特殊的圓片造型，象徵了圓滿美好、歡喜團聚、財源廣進的意義，美味同時別具意義。

禮盒包括：

圓片牛軋糖(22-26片)

原價 HK$158，現售 HK$150

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