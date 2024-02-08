兒童儲蓄戶口2024｜十大銀行開戶要求、優惠、限制一覽 附比較圖

兒童儲蓄戶口2024｜農曆新年快到，小朋友收到許多祝福及新年利是，家長們是時候為子女開立兒童儲蓄戶口儲起利是錢同時盡早教導子女理財之道。本港很多銀行均推出兒童戶口服務，部份銀行更提供高息定存或迎新優惠來吸引存款，到底兒童戶口邊間好？《01親子》為大家搜羅10間銀行兒童戶口比較，包括開戶要求、優惠、限制等等，同時附上選擇兒童銀行戶口貼士，幫助家長們揀選合心意的戶口。



兒童儲蓄戶口2024【1】中銀香港 ：「孩子天」儲蓄賬戶、自在理財

開戶要求：HK$500存款

年齡限制：11歲以下

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：存摺簿

開戶優惠：

1. 由即日至3月31日，「中銀理財」或晉身「中銀理財」的客戶為10歲或以下子女成功開立「孩子天」儲蓄帳戶或為11歲至17歲子女開立「自在理財」服務，並存入指定金額，可獲贈100港元「幸運錢」和精美「奶龍」小夜燈及甜睡「奶龍」毛絨毯。

兒童儲蓄戶口2024【2】恒生銀行：智多Kid理財戶口

開戶要求：開戶要求存入部份港幣（家長必須是優進理財客戶）

年齡限制：18歲以下

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：提款卡

開戶優惠：海洋公園限量版錢罌一個

現有客戶：

1. 豁免「全面理財總值」要求

2. 理大護眼中心優惠可享8折

兒童儲蓄戶口2024【3】滙豐銀行：兒童儲蓄戶口

開戶要求：HK$300存款

年齡限制：18歲以下

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：提款卡

兒童儲蓄戶口2024【4】渣打銀行 ：My Dream Account 50%

開戶要求：HK$1000存款

年齡限制：沒有（16歲或以下子女須與家長聯名開戶） 11歲以下（存款卡）；

11至18歲（青少年ATM卡）

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：存摺簿 、提款卡

開戶優惠：

1. LINABELL禮品套裝 x 1（以HK$1,000,000 / US$130,000或以上新資金開立指定戶口並維持該金額至2024年5月2日。）

2.高達5.8%特惠存款年利率

兒童儲蓄戶口2024【5】大新銀行：THOMAS & FRIENDS™兒童儲蓄戶口

開戶要求：HK$500存款

年齡限制：18歲以下

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：提供Thomas & Friends™存摺簿、Thomas & Friends™存款卡（只限存款）

開戶優惠：

1. Thomas & Friends™ 二合一沙灘墊連雨衣乙份（以5,000港元或以上成功開立戶口、維持開戶金額於戶口內達4個月、提供有效電郵地址）

2. Thomas & Friends™ 兒童數碼相機乙份（以50,000港元或以上之全新資金成功開戶，並維持該金額於戶口內達4個月、成為指定綜合理財戶口客戶、提供有效電郵地址）

兒童儲蓄戶口2024【6】中國建設銀行（亞洲）：智Smart兒童儲蓄戶口

開戶要求：HK$1000存款（家長須持有建行（亞洲）戶口）

年齡限制：18歲以下

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：戶口卡（只供查閱戶口結存，並不提供任何提款、轉帳及繳費功能）

開戶優惠：

1.相片銀行卡年費豁免（每日平均總結存相等或高於5,000港元）

2. 家長或子女每人每年可享免費更新相片一次（條件：需要家長成為綜合理財客戶）

兒童儲蓄戶口2024【7】中信銀行：My Dear Account「親親戶口」

開戶要求：HK$500存款

年齡限制：18歲以下

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：提款卡（只能查詢結餘或更改密碼）

開戶優惠：

1.「親親戶口」為結單活期儲蓄戶口，可享港元儲蓄額外年利率0.1% ( 最低存款$5000)、傳統活期年利率 0.875% ( 最低存款$5000)

2. 親親網上理財遊戲

兒童儲蓄戶口2024【8】東亞銀行：理財小博士儲蓄賬戶

開戶要求：HK$10存款

年齡限制：18歲以下

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：存摺簿，網上服務（網上查閱賬戶結餘及交易項目）

開戶優惠：

1. 海外升學保保險計劃：個人意外保障、學業取消、學業中斷及教育基金保障等(此計劃只供網上投保並可享首期保費低至85折)

兒童儲蓄戶口2024【9】華僑永亨銀行 - My kid儲蓄計劃

開戶要求：HK$500存款

年齡限制：16歲以下

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：存摺簿（詳列每月供款日、供款額、到期日、年利率、預計到期可得金額

開戶優惠：

1. 自由選定每月供款額，低至500港元

2. 供款期可選擇12、18、24、36或48個月

3. 除每月供款外，利是錢於每年的農曆新年後存入My Kid儲蓄戶口，可享優厚利息回報。（假期後 31天內，上限2萬，一次存款）

兒童儲蓄戶口2024【10】創興銀行 - I-KID 儲蓄戶口

開戶要求：HK$100存款

年齡限制：11歲以下（持有人為家長）／11-17歲（可自行開戶）

最低結餘：沒有，不設最低結餘手續費

月費/年費：沒有

存摺簿／銀行卡：提款卡

開戶優惠：

1.參加由香港人壽所提供兒童壽險計劃

兒童戶口7大注意事項

1. 留意開戶的年齡要求

每所銀行要求兒童年齡各有不同，部份銀行年齡分界線為0－11歲以及11－18歲，不同年齡開戶持有人分為家長或兒童本人。另外，不同年齡人士開戶或需家長共同開戶作聯名戶口。

2. 建議選擇存摺簿

部份銀行提供存摺簿均設兒童化設計，同時列明存入金額及總結餘，方便家長教導孩子理財之道及存款概念。不過並非所有銀行的兒童戶口均設存摺簿，部份只提供網上服務或提款卡，家長開設兒童儲蓄戶口前應先了解清楚。

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