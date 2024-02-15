專訪｜播道學院看重學生自學能力 以品德出發培養未來僕人領袖

播道書院為「一條龍」學校，設有小學和中學部，以英文授課，亦是一間基督教學校。學校希望從以下四個方面，培養學生有全面發展，分別是A (Academic attainment 學業成就) ；C (Character building 品格培養)；T (Talent development 才能發展)；S (Spiritual growth 靈命成長)。



希望每一位孩子透過學業、透過品格，培養成為未來的僕人領袖 播道學院盧偉成校長

播道學院盧偉成校長

看重自學及學習態度 期望學生「高分高能，說學自學」

學校重視成績，但更期望學生懂得自學和喜歡學習。盧校長形容希望學生是「高分高能，說學自學」，指學生能夠將學到的知識成功表達出來，才代表有真正吸收和有效學習。學校給予機會學生去表現和分享自己所學，設有學習態度獎，不計分數，只看學習態度。盧校長指目前播道書院的學生在公開考試的成績非常好，大約八成考生可以考到本地學位。

培養良好品格 助學生裝備自己面對未來

學業成績固然重要，但盧校長認為學生將來出社會工作，需要注重個人品格。播道書院雖然是基督教學校，但亦會教導學生中華文化的精神。學校設有「思齊里」、「木人巷」，透過學習中華文化的價值觀及實踐，再滲透到每一個生活環節，讓學生從學習中得到快樂、享受生活。

盧校長希望每位學生都是開心的，良善的，堅毅的，他經常叫學生可以多看看鏡子，因為鏡中的就是香港未來的希望。盧校長更說：「希望每一位孩子透過學業，透過品格培養成為未來的僕人領袖。」

相信人人皆資優 讓每位學生才能得以發展

播道書院以「人人皆資優」為目標，盧校長認為人人皆資優，每個孩子都有獨特的才能，但如果無法肯定他的才能是一件非常可惜的事。為支持學生發展自身才能，學校設立多個平台讓學生參與和發展才藝，其中一項為 POWNER Path 2 (Power 及 Owne結合)，學校教導學生去持有及維持平台的運作，發覺學生天賦甚多，懂唱歌、跳舞、資訊科技、體育等，更有學生成為香港隊。盧校長指計劃目的是提供機會予學生發展才能，讓學生相信自己可以成功。

與學生探討人生議題 助解決心靈健康問題

盧校長提到香港人只是忙碌於生活，很少去思考生命議題。學校則會與學生探討人生議題，例如「如何活得更幸福？」、「幸福從何以來的問題?」。世界變化萬千，孩子面對問題愈來愈多，盧校長指「希望學生用新的角度去看待生命，希望他們扎根永恆」。