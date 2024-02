暑期活動2024｜赴澳洲NBA籃球學校受訓兼觀光 留位費95折優惠

暑假活動2024|喜歡打籃球的小朋友不要錯過!2024年7月14-26日將舉行暑期ASG籃球假期2024 ,家長和小朋友均可參加。小朋友可到澳洲悉尼及黃金海岸,進行籃球訓練及參觀景點。而且另設行程給家長,可以在悉尼觀光。



澳洲NBA籃球學校團隊教波

ASG為香港唯一機構獲澳洲NBA籃球學校邀請參加的暑期訓練營。活動透過教授技能、價值觀,與不同年輕學員分享籃球的樂趣;在積極、有趣和安全的環境中訓練由澳洲NBA籃球學校團隊,培養學員對籃球的熱情;透過教導籃球運動的基礎知識,同時灌輸核心價值觀,包括團隊合作、尊重和體育精神相信這項理念會有助學員全面的發展,成為社會榜樣。

ASG籃球暑期訓練營

活動日期:2024年7月14-26日

參加對象:9-16歲的男女學員及其家長均可



ASG籃球假期澳洲悉尼及黃金海岸,5月初確定是否成團。如確定成團,將通知並安排已報名學員及家長出席5月中旬的家長會議,並以支票形式收取尚餘費用 :

費用包括:

當地交通費

住宿費用

課程費

膳食費用

觀光門票

隨團帶隊老師費用

導遊費用

01空間留位費95折優惠: $4,750 (原價: $5,000)

截止報名: 30/4/2024 (額滿即止)

Standard Fee 標準費用: $39,990/人 (家長、學員同價)

Early Bird Fee 早鳥價:$34,990/Pax 位 (on or before 31/3/2024前報名)

活動行程

活動為期12日,第13日會回到香港。

第一日:

Arrive Sydney 抵達悉尼

第二至六日:

NBS Training 籃球訓練

參加由澳洲NBA Basketball School邀請量身特定的籃球訓練營,學習不同的籃球技巧,並與NBA Basketball School學員一起訓練。

Sydney Harbour Dinner Cruise 悉尼海港遊輪晚餐

一起在壯觀的高級遊輪上用餐,一邊欣賞美景,一邊享用澳洲風味美食。

Taronga Park Zoo 塔龍加動物園

園內有超過4000隻動物

當中包括:澳洲特有的鴨嘴獸、袋鼠,瀕臨絕種的稀有動物,是世界上最棒的野生動物園之一。

五大區域:

爬蟲類世界(Reptile World)

澳洲動物徒步路線(Australian Walkabout)

親子路線(Kids Trail)

海獅企鵝區(Seal Walk)

雨林路線(Rainforest Trail)

NBA Store Tour Martin Place 參觀馬丁廣場NBA Store

當天訓練完成後,到NBA Store朝聖,參觀最新產品

Harbour Bridge Climb 攀登悉尼港灣大橋

世界上最長的橋樑攀登之一,眺望悉尼港灣景色,欣賞無與倫比的悉尼港灣美景。全程約3小時,共 134 米。

*For Parents 家長另設﹕

Sydney City Hop On Hop Off Bus 悉尼觀光巴士遊覽

Blue Mountain Day Trip 悉尼藍山一日遊

藍山已經被列為世界遺產面積100萬公頃,生長著大量桉樹(尤加利樹),釋放的氣體形成了淡藍色的薄霧,因而命名為「藍山」, 可乘搭高空纜車來欣賞三姐妹岩、卡通巴瀑布及賈米森山谷,更可透過索道纜車和叢林列車來欣賞美景。

第七日:

Friendly Match with YMCA Sydney 與悉尼YMCA友誼賽

Sydney University Information Tour 探索悉尼大學

悉尼大學為澳洲歷史最悠久的大學,世界大學排名第19位

參觀地方:

University sports & Aquatic Centre 大學體育和游泳中心,

Sydney University Village (SUV) 悉尼大學村等

第八日:

Fly to Gold Coast 前往機場,到黃金海岸

Indigenous Cultural Experience 體驗原住民文化

學員和家長會前往黃金海岸認識澳洲原住民的歷史和文化,傳統生活,並得知原住民如何尋找叢林食物和生態實踐。並會欣賞當地原住民創作的藝術品。

第九至十一日:

Warner Bros. Movie World 華納兄弟電影世界

華納兄弟電影世界,可以欣賞特技表演,玩超級英雄的機動遊戲,進入冰河時期 4D 體驗 (Ice Age4D Experience) ,更有西部狂野派對 (Wild West)!每天下午更有明星大巡遊 (All Stars Parade)。演藝人員會打扮成不同的角色,走到電影世界大街載歌載舞,萬勿錯過!

Sea World 黃金海岸海洋世界

海洋主題公園,園內有海生生物和北極熊,還有表演活動、遊樂設施和互動遊覽。

Wet‘n’Wild 狂野水世界

擁有獨家全球最刺激滑水道,體驗 12 項遊樂設施和 4 項適合家庭的水上活動,參加者可體驗循環滑水道、失重滑水道、水上飛車和滑梯等狂野,奔放的水上運動等。

Byron Bay Day Trip 拜倫灣一日遊

拜倫灣是個以沙灘和燈塔聞名的小鎮佔地面積: 12,406 平方公里海拔高度: 3 公尺,學員和家長可探索拜倫灣隱藏的自然奇觀。欣賞其瀑布、湖泊和步行小徑!更可前往小鎮精品店購買紀念品,並在餐廳用餐

第十二日:

Free Time 自由活動

Travel to Brisbane Airport 前往布利斯班機場

第十三日:

Arrive Hong Kong 抵達香港