暑期活動2024｜赴澳洲NBA籃球學校受訓兼觀光 留位費95折優惠

暑假活動2024｜喜歡打籃球的小朋友不要錯過！2024年7月14-26日將舉行暑期ASG籃球假期2024 ，家長和小朋友均可參加。小朋友可到澳洲悉尼及黃金海岸，進行籃球訓練及參觀景點。而且另設行程給家長，可以在悉尼觀光。



澳洲NBA籃球學校團隊教波

ASG為香港唯一機構獲澳洲NBA籃球學校邀請參加的暑期訓練營。活動透過教授技能、價值觀，與不同年輕學員分享籃球的樂趣；在積極、有趣和安全的環境中訓練由澳洲NBA籃球學校團隊，培養學員對籃球的熱情；透過教導籃球運動的基礎知識，同時灌輸核心價值觀，包括團隊合作、尊重和體育精神相信這項理念會有助學員全面的發展，成為社會榜樣。

ASG籃球暑期訓練營

活動日期：2024年7月14-26日

參加對象：9-16歲的男女學員及其家長均可



ASG籃球假期澳洲悉尼及黃金海岸，5月初確定是否成團。如確定成團，將通知並安排已報名學員及家長出席5月中旬的家長會議，並以支票形式收取尚餘費用 :

費用包括：

當地交通費

住宿費用

課程費

膳食費用

觀光門票

隨團帶隊老師費用

導遊費用

01空間留位費95折優惠： $4,750 (原價: $5,000)

截止報名: 30/4/2024 (額滿即止)

Standard Fee 標準費用： $39,990/人 (家長、學員同價)

Early Bird Fee 早鳥價：$34,990/Pax 位 (on or before 31/3/2024前報名)

活動行程

活動為期12日，第13日會回到香港。

第一日：

Arrive Sydney 抵達悉尼

第二至六日：

NBS Training 籃球訓練

參加由澳洲NBA Basketball School邀請量身特定的籃球訓練營，學習不同的籃球技巧，並與NBA Basketball School學員一起訓練。

Sydney Harbour Dinner Cruise 悉尼海港遊輪晚餐

一起在壯觀的高級遊輪上用餐，一邊欣賞美景，一邊享用澳洲風味美食。

Taronga Park Zoo 塔龍加動物園

園內有超過4000隻動物

當中包括：澳洲特有的鴨嘴獸、袋鼠，瀕臨絕種的稀有動物，是世界上最棒的野生動物園之一。

五大區域：

爬蟲類世界（Reptile World）

澳洲動物徒步路線（Australian Walkabout）

親子路線（Kids Trail）

海獅企鵝區（Seal Walk）

雨林路線（Rainforest Trail）

NBA Store Tour Martin Place 參觀馬丁廣場NBA Store

當天訓練完成後，到NBA Store朝聖，參觀最新產品

Harbour Bridge Climb 攀登悉尼港灣大橋

世界上最長的橋樑攀登之一，眺望悉尼港灣景色，欣賞無與倫比的悉尼港灣美景。全程約3小時，共 134 米。

*For Parents 家長另設﹕

Sydney City Hop On Hop Off Bus 悉尼觀光巴士遊覽

Blue Mountain Day Trip 悉尼藍山一日遊

藍山已經被列為世界遺產面積100萬公頃，生長著大量桉樹（尤加利樹），釋放的氣體形成了淡藍色的薄霧，因而命名為「藍山」， 可乘搭高空纜車來欣賞三姐妹岩、卡通巴瀑布及賈米森山谷，更可透過索道纜車和叢林列車來欣賞美景。

第七日:

Friendly Match with YMCA Sydney 與悉尼YMCA友誼賽

Sydney University Information Tour 探索悉尼大學

悉尼大學為澳洲歷史最悠久的大學，世界大學排名第19位

參觀地方：

University sports & Aquatic Centre 大學體育和游泳中心,

Sydney University Village (SUV) 悉尼大學村等

第八日:

Fly to Gold Coast 前往機場，到黃金海岸

Indigenous Cultural Experience 體驗原住民文化

學員和家長會前往黃金海岸認識澳洲原住民的歷史和文化，傳統生活，並得知原住民如何尋找叢林食物和生態實踐。並會欣賞當地原住民創作的藝術品。

第九至十一日:

Warner Bros. Movie World 華納兄弟電影世界

華納兄弟電影世界，可以欣賞特技表演，玩超級英雄的機動遊戲，進入冰河時期 4D 體驗 (Ice Age4D Experience) ，更有西部狂野派對 (Wild West)！每天下午更有明星大巡遊 (All Stars Parade)。演藝人員會打扮成不同的角色，走到電影世界大街載歌載舞，萬勿錯過！

Sea World 黃金海岸海洋世界

海洋主題公園，園內有海生生物和北極熊，還有表演活動、遊樂設施和互動遊覽。

Wet‘n’Wild 狂野水世界

擁有獨家全球最刺激滑水道，體驗 12 項遊樂設施和 4 項適合家庭的水上活動，參加者可體驗循環滑水道、失重滑水道、水上飛車和滑梯等狂野，奔放的水上運動等。

Byron Bay Day Trip 拜倫灣一日遊

拜倫灣是個以沙灘和燈塔聞名的小鎮佔地面積： 12,406 平方公里海拔高度： 3 公尺，學員和家長可探索拜倫灣隱藏的自然奇觀。欣賞其瀑布、湖泊和步行小徑！更可前往小鎮精品店購買紀念品，並在餐廳用餐

第十二日:

Free Time 自由活動

Travel to Brisbane Airport 前往布利斯班機場

第十三日:

Arrive Hong Kong 抵達香港