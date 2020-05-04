「史上最短」兩會召開在即　李克強內閣加速「換血」

上周召開的全國人大常委會會議，不但敲定了今年全國「兩會」舉行的具體日期，還表決通過了李克強第二屆內閣兩名主要部委負責人「換將」。如果說新冠肺炎疫情影響了中國的政治生活節奏的話，那麼隨着疫情在內地基本受控，這一節奏也正在逐漸恢復常態。

人大常委會上周三（4月29日）表決通過原遼寧省省長、浙江官場出身的唐一軍，接替傅政華出任司法部部長；非中共黨員出身的專家型官員、原生態環境部副部長黃潤秋則獲「扶正」，接棒3月份「空降」山東主政的原生態環境部部長李幹傑，成為中共建政後，首任水利部部長傅作義1972年卸任以來第三位並非來自中共的國務院部委正職領導人。

至此，加上2019年10月份中共十九屆四中全會前夕內蒙古自治區書記李紀恒「入京」接替到齡退役的民政部部長黃樹賢，本屆李克強內閣下屬26個組成部門已有3個部委「換帥」。事實上，國務院各部門組成複雜，除了26個組成部門外，還有直屬特設機構1個（即國務院國有資產監督管理委員會）、直屬機構10個、辦事機構2個、直屬事業單位9個、部委管理的國家局16個，在這次全國人大常委會調整李克強內閣成員名單之前，國務院的人事調整已在悄然推進。

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新冠疫情後 三大部委局換將

根據公開報道，4月21日唐一軍已經在北京出席了由中央政法委書記、平安中國建設協調小組組長郭聲琨主持召開的平安中國建設協調小組第一次會議。該次會議出席者為中央政法委員會成員，包括公安部部長趙克志、最高法院院長周強、最高檢察院檢察長張軍、中央政法委秘書長陳一新、國安部部長陳文清、武警部隊司令員王甯和中央軍委政法委書記王華仁等，唐一軍的出席和司法部長傅政華的缺席，在當時已經引起人們的注意。

唐一軍生於1961年，早年在浙江當知青，仕途由浙江省委宣傳部、辦公廳起步，一直到2011年以寧波政協主席身份躋身副部級。2016年時任寧波市長盧子躍落馬，時任寧波市委書記劉奇跨省調任江西，唐一軍臨危受命主政寧波。時任浙江省委常委、組織部長廖國勳曾表示，唐一軍作風務實，處事沉穩，考慮問題細緻周全；為人正直，待人謙和；堅持原則，敢抓敢管。次年中共十九大，唐一軍當選中央候補委員，隨後首次跨省任職，接掌遼寧代理省長一職。唐一軍此次入京，被外界視為浙江系官員上位的又一代表。

唐一軍的前任傅政華早前已經卸任了司法部黨組副書記一職。傅政華現年65歲（1955年3月出生），出身於公安系統，擔任北京公安局長時曾因「掃黃」打掉當時最知名涉黃地點「天上人間」等而為外界所熟知。他後來調任公安部，並一度破例兼任北京市副市長、北京市公安局長，直到躋身排名第一的負責公安部日常工作的副部長。2018年3月份，傅政華脫離公安部，調任司法部部長，至今履新兩年，已到正部級退休年齡紅線。

與唐一軍同時履新的黃潤秋為內地八大民主黨派之一「九三學社」的中央副主席，目前為李克強內閣僅有的非中共黨員的部委負責人，也是自1972年以來，繼原科技部部長萬鋼（中國致公黨）和原衞生部部長陳竺（農工民主黨）之後，第三位非中共黨員擔任國務院部委正職。

上周召開的全國人大常委會會議，不僅敲定了今年兩會召開的具體日期，還表決通過了新的人事任命。（資料圖片）

黃潤秋為地質工程專家，2016年被任命為環保部副部長之前一直在四川任教和從政，曾任成都理工大學副校長、四川省政協副主席、四川省人大主任等職，是一名學者型官員。他曾以30歲之齡成為全國最年輕博士生導師，兩次獲得國家科學技術進步獎一等獎，其中包括針對汶川地震等地質災害的研究成果。

生態環境部在黃潤秋升職之前，已於4月9日迎來一名同樣是地質出身的新領導。當時，生態環境部部長兼黨組書記李幹傑「空降」山東代理省長一職，同日新疆生產建設兵團黨委書記孫金龍「入京」。孫金龍早年考入武漢地質學院（後更名中國地質大學）探礦工程系，畢業後曾任職於地方地質勘查局；1995年進入共青團中央，踏入仕途快軌，39歲即以共青團中央書記處常務書記身份躋身副部級高官，此後外放安徽主政省會合肥市，令合肥市成為當時全國國內生產總值（GDP）增速最快的省會城市。2013年起，孫金龍在湖南經過近三年的過渡，而後遠走大西北，在54歲接替退居二線的韓勇主政新疆生產建設兵團，躋身正部級。孫金龍入京後擔任生態環境部黨組書記，當時外界已傳言該部將實行「雙首長制」。

國務院多人料退休

李克強第二屆內閣從2018年3月份至今履職已有兩年多，任期近半，如今國務院下屬各部門事實上已有多名主要黨政負責人面臨到齡甚至超齡服役的狀況。目前至少九人已經或者即將踩到年齡紅線。

國務院組成部門（部委）中，國家發展和改革委員會主任何立峰和國家民族事務委員會主任巴特爾均出生於1955年2月份，因均兼任全國政協副主席，不在退休之列，但卸任兼職的可能性還是存在的。事實上，何立峰和巴特爾均是在李克強第一屆內閣「半路」接任現國務院部委職務，並在李克強第二屆內閣連任的，彼時何立峰的前任徐紹史並未兼任副國級領導人職務，所以轉崗全國人大賦閑，而巴特爾的前任王正偉則是在擔任全國政協副主席的同時卸任兼職的。

從公開報道看，早年與中共最高領導人習近平共事於福建官場的何立峰經常陪同習近平到地方考察甚至出國外訪，雖年過65歲，但角色依舊重要。

李克強第二屆內閣至今已履職兩年多。（資料圖片）

其他組成部門中，工信部部長苗圩（1955年5月出生）、審計署審計長胡澤君（1955年3月出生）都已到退休年齡。其他部門中應急管理部較為特殊，其部長王玉普過去一年多來鮮有露面，疑雲重重。日前，應急管理部因為職責所在，其部門黨組織由黨組改為黨委，黃明、王玉普分任黨委書記、副書記，一應工作似乎都由黃明負責，王玉普雖未到退休年齡，但久不露面對於業務日益繁重的應急管理部來說並非好事。

國務院直屬機構中至少有六個面臨「換將」。除了國務院發展研究中心主任一職自超齡服役的李偉（1953年8月出生）於2019年5月退休至今尚未補缺外，國務院參事室主任王仲偉（1955年12月出生）、新華社社長蔡名照（1955年6月出生）、中科院院長白春禮（1953年9月出生）、社科院院長謝伏瞻（1954年8月出生）和中國氣象局局長劉雅鳴（1957年6月出生）也分別到了正部級或者副部級退休的最高年限。

部委代管的國家局方面，國家信訪局4月10日已經完成了換將，原國安部政治部主任李文章任國務院副秘書長、國家信訪局局長、黨組書記，而江西政法系統出身的舒曉琴則到齡卸任。其他如國家林草局局長張建龍（1957年1月出生）和國家文物局局長劉玉珠（1957年12月出生）亦是如此。其中，張建龍一生仕途均在林業系統，從早年的林業部到國家林業局，再到2018年機構改革後的國家自然資源部代管的林草局，從未離開，其中主政林業局或者林草局至今已五年。劉玉珠與之類似，也一直在文化部工作從未離開。事實上，對於這樣的專業官員，中共的任職年限規定也有其靈活的一面。

此外，對於外界關注的2020年剛剛履新香港中聯辦主任和國務院港澳辦主任的駱惠寧（1954年10月出生）、夏寶龍（1952年12月出生），二人的確年過正部級官員退休年齡紅線，但是前者所掌香港中聯辦本身的確如近期爭議的那樣不在國務院所屬部門序列中，而是作為中央政府本身的延伸派駐香港（即中央政府在香港），其任免從法定上由國務院視具體情況而定；後者則如上述何立峰、巴特爾情形一樣，因為擁有副國級領導人身份，故也不在當退不退之列。

事實上，相較於李克強第一屆內閣（13部委換將，其中環保部和住建部兩度換人），本屆內閣成員換人尚屬少數（主要是3部委），而隨着任期內陸續出現到齡者，再加上必要的央地交流等原因，預料李克強內閣將迎來人事調整的高峰期。

上文刊登於第212期《香港01》周報（2020年5月4日）《「史上最短」兩會召開在即 李克強內閣加速「換血」》。

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