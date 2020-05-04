【觀察】統獨夾擊　蔡英文高票「贏來」的困局

在2020年台灣大選豪取817萬票，寫下台灣總統得票數新紀錄後，距離蔡英文5月20日連任就職，只剩下約兩周的時間。儘管蔡英文第二任期的新局，是以台灣總統直選史上最高票的成績開展，有如此龐大民意的領導人，不論對內、對外的政策，理應更有施展空間，但對蔡英文而言，似乎不盡然如此。畢竟，外有冰封的兩岸關係，內有獨派的進逼，在內外夾擊的局勢下，似乎反映着「蔡英文路線」正面對着一場高票「贏來」的困境。

蔡英文攜手賴清德在2020年台灣總統大選中豪取817萬票高票連任。不過，大打「抗中牌」的蔡英文路線，卻引起替獨派壯膽、兩岸關係雪上加霜的惡果。（中央社）

817萬票卻「贏來」困局

民進黨黨內獨派對蔡英文的挑戰一波未平，一波又起。就在蔡英文大打「抗中牌」順利連任後，票數的增幅似乎又給了獨派信徒更多空間，將台灣民意解讀為「傾向台獨」，進而大張旗鼓提出制憲公投，往極端的方向推進。顯然，蔡英文所稱，「我們已經是獨立的國家了，我們稱自己為中華民國台灣」，已然無法滿足綠營台獨基本教義派的胃口。

除此之外，「辣台妹」蔡英文以「抗中」作為2020年台灣總統大選的主軸，除了帶來替獨派「壯膽」的「內部」負面效果外，也令蔡英文所面對到的「外部」環境更顯嚴峻。

如今兩岸關係早已步入冰封期，北京方面關於「推倒重來」的討論聲浪不斷，這段時間以來，不僅陸客、陸生斷流，兩岸關係不睦也直接連累台灣在國際組織的實質參與空間。眼見世界衛生大會（WHA）即將於5月17日召開，台灣在此次新冠肺炎威脅中防疫有成，民進黨政府官員卻只能感歎台灣參與WHA的機會不大，喊得鑼鼓喧天的「Taiwan can help」，就好似一封台灣對國際社會的單戀情書，不惜成本用醫療口罩加以包裝寄出，最後卻落得「已讀不回」。

台灣獨派團體發動「制憲公投」，日前已將聯署書送交台灣中選會。顯然，獨派團體並不因蔡英文喊出「中華民國台灣」而得到滿足。（中央社）

就算蔡英文主政下的美台關係，被美化得難以更加美好，從實事求是的角度而言，若這段關係無法實質提升台灣的國際參與，又與鏡花水月有何差異？是故，儘管蔡英文寫下817萬票的台灣得票新猷，但對綠營內部信仰台獨的部眾而言，蔡英文的路線並「不討好」。且放諸於台灣的對外關係，看似風風火火，但這條蔡英文路線能在國際政治舞台和兩岸博弈場上走多遠？恐怕也不如民進黨政府那般「自我感覺良好」。

也就是說，以「抗中」換來的817萬高票，無疑替蔡英文自己「贏來」一場內外交迫的困局。

借鏡馬英九

借鏡在選舉局勢上與蔡英文客觀處境相仿的台灣總統，上一個高票當選並取得全面執政者，即為國民黨的馬英九。和蔡英文類似，馬英九對藍營內部同樣存有些許矛盾，部分施政決策都在自家人為多數的立法院內碰壁，更令馬英九與前台灣立法院長王金平之間的關係受到關注。

不少輿論認為，馬、王雙方早在過去參選國民黨主席的過程中就種下嫌隙，使得外界一度以馬英九要同時面對「兩個在野黨」來談論當時的政局。而這「兩個在野黨」，一個是指民進黨，另一個則是國民黨的立法院勢力。

不過，與蔡英文路線不同的是，馬英九對兩岸關係奉行着奠基於「一個中國」的「九二共識」，在與北京存有政治互信的情形下，台灣於馬英九執政時期仍保有一定的國際實質參與空間。除了能夠出席WHA之外，台灣更與日本談定了令馬英九頗為自喜的《台日漁業協議》。

儘管馬英九在任內，不時與自家人佔多數的台灣立法院傳出矛盾，但馬英九因奉行着奠基於「一個中國」的「九二共識」，替台灣穩定走出國際參與空間。（中央社）

更不用說，蔡英文過去四年共斷了七個邦交國，馬英九任內僅失去了岡比亞（Republic of the Gambia）一國。至於經濟方面，馬英九任內敲定《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）後，更接連與新西蘭、新加坡談定FTA。不若蔡英文任內，看着東亞區域整合漸漸成形，不得其門而入的台灣暫且僅能「孤芳自賞」。

蔡英文的選擇

退一萬步而言，蔡英文以817萬票「贏來」的困局，又何嘗不是蔡英文個人在兩岸關係「強勢」貫徹個人意志而得來的局面？一個「中華民國台灣」，可同時拆解出「中華民國」與「台灣」，或許蔡英文以為，前者足以應付北京，後者又足以向獨派有所交代，並將之自我詮釋成台灣2,300萬人的「最大共識」。

問題在於，蔡英文以為「中華民國台灣」六個字能說足一切，只是若從大陸與獨派的反應看來，這六個字對雙方而言，彷佛什麼都沒說。

儘管從兩岸、國際等外部關係，以及綠營內部的獨派的拉扯看來，蔡英文路線正面對着「進退維谷」的困局。可是，當前蔡英文正得利於新冠肺炎疫情在台灣衍生的兩岸疏隔情緒，致生一種罕見的矛盾現象：縱然蔡英文路線面臨困局，但蔡英文個人卻依然「逆風高飛」。在蔡英文「逆風」依舊「高飛」的情形下，對蔡英文路線的修正空間，是否成為一種奢求？

因新冠肺炎疫情引發的兩岸疏隔，蔡英文得以逆風高飛。只不過，逆風高飛並不足以令蔡英文甩掉「蔡英文路線」正面臨到的困境。（中央社）

歸根就底 ，對於內部台獨勢力的訴求，就連路線最極端的陳水扁，都留下台獨「做不到就是做不到」的名言，因此，蔡英文不是沒有擺脱台獨基本教義派制憲公投裹脅的底氣，還得看她有沒有執政者的高度和氣魄，根據台灣現行的憲政制度與法律規範加以化解。

至於外部的困局，蔡英文也不是沒有走出去的空間，如同馬英九八年任內，台灣國際實質參與的成績單就擺在眼前，只是，端視靠着反對馬英九路線起家的蔡英文，願不願意自我調適的選擇罷了。

解鈴還須繫鈴人，能化解蔡英文路線困局的，也只有蔡英文自己。