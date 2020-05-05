【觀察】美超音速轟炸機直奔台灣　戰略對話術正在轉變

5月4日上午，美國空軍2架B-1B超音速戰略轟炸機，以2架編隊的方式，直奔台灣北方海域，應該已進入台灣防空識別區，之後的飛行航路往北方東海直奔，之後去向不明，可能朝朝鮮半島與日本方面返回。 這是此種戰略轟炸機，首次出現在西太平洋台灣外圍，雖然在4月底，已經有B-1B初現在南中國海外圍，與解放軍機艦島礁對峙，但是出現在目前局勢相當緊繃的台灣外圍，戰略象徵意義非常不同。

5月4日下午，突然傳出美軍2架B-1B超音速戰略轟炸機，從關島直飛台灣北部海域，可能已經進入台灣防空識別區，是此型機首度出現在相關領域。（Facebook @ U.S.AirForce）

由於疫情的關係，美軍在西太平洋最重要的戰略資產，紛紛後撤至美國本土，包括航空母艦戰鬥羣、主力戰艦等，由於肺炎疫情在美軍內部迅速爆發，美軍有超過30艘主力戰艦出現群聚感染，確定數目不詳，因為已經被美國國防部列為最高機密。

而後，在4月15日，美軍為了展示戰略威嚇力量依舊存在，曾在關島安德森空軍基地（Andersen AFB, GUAM）展示B-52H戰略轟炸機的「大象漫步」（Elephant walk），5架該基地駐紮的B-52H轟炸機與6架KC-135空中加油機，展示了美軍在第二島鏈的空中戰略威嚇力，但是弔詭的是，展示完之後，這批安德森基地的戰略武力，全部後撤美國本土，進行疫情管控。

美軍戰略司令部在4月15日演出關島安德森空軍基地的B-52H同温層堡壘戰略轟炸機的「大象漫步」秀之後，隨即將該批轟炸機調返美國本土，進行疫情篩檢。取而代之的是逐步少量部署的B-1B戰略轟炸機。（Facebook @ United States Strategic Command）

美軍在整個4月，極力在西太平洋外圍，展示其在沒有傳統的航空母艦戰鬥羣存在時，依舊擁有戰略威嚇力的效果。例如，派遣神盾驅逐艦在南中國海，多次進入中國大陸所屬武裝島礁的12海浬領海內（美國並不承認也未簽署《國際海洋法》，不承認12海浬領海範圍，美國僅承認6海浬），展示美國海軍多樣性的武裝挑戰能力。除此之外，美軍戰略、戰術攻擊核動力潛艇，也可能在台灣南端至南中國海區域裏，進行各種戰術演練，其中不乏有跟解放軍機艦進行「戰略對話」的時間，所作所為，證明了美國正在迅速改變其戰略威嚇對話的方式，從傳統航空母艦打擊群的位移，進展到由其餘戰略性武器的多元使用性。

從此次首度現身台灣外圍的B-1B型超音速戰略轟炸機來說，美國空軍目前總共擁有100架此型轟炸機。B-1系列轟炸機，原本是1970年代、美國軍火實驗下的犧牲品，由於其高昂的造價，遭到民主黨卡特政府的中止。但是在1981年，共和黨的里根政府上台後，以改良此型機的方式，推出B構型機，總共採購100架，當時總價高達250億美金，是同時代相當驚人的擴軍手筆。

B-1B的服役過程相當坎坷，是美國在冷戰時代最受爭議的武器系統之一，卻在後冷戰時代的低度衝突戰場中，找到其合適位置，且發揮極強戰力。（Facebook @ U.S.AirForce）

但是，在1985年服役之後，B-1B並未真正投入實戰，隨着1990年代冷戰結束，B-1B昂貴的造價以及操作成本，一直是美國國會亟欲裁減的首要目標，但是後冷戰時代的低度衝突戰場，漸漸地展現出B-1B特殊的低空高速突穿能力，其龐大的載彈量以及高速的到達能力，使得其在20世紀末到21世紀初，於東歐、中東戰場幾乎戰無不克，且戰功彪炳，要裁撤B-1B的聲浪遂消失無縱。

很少人注意到，在4月15日之後，美國空軍的B-52H轟炸機群撤防關島，但是隨之而來的，就是數量逐漸增高的B-1B轟炸機。和B-52H的高空慢速威嚇力相較，B-1B可以實現高速到達戰場目標，且在敵方防空武器外圍，就可發射大量的距外導彈，包括美軍目前最先進的AGM-154聯合距外武器（JSOW 台空軍也有采購數十枚）和AGM-158聯合空對地距外導彈（JASSM 台軍正在爭取採購）等射程400公里以上、專門對付敵方防空飛彈陣地的武器，為後續的大量戰略轟炸機艦開路，與B-2匿蹤超音速戰略轟炸機實現在戰爭時、悄悄實現「第一擊」的角色不同，B-1B縱使擁有部份匿蹤的設計，但是其戰略用途，還是在龐大的機腹武庫艙，有「導彈卡車」的稱號，可以在未來網絡中心戰（Netwwork-Centric Warfare）中，扮演相當出色的空中武器庫，並且可以低空高速突穿敵境，實施外科手術式的戰術打擊。

如果要解讀，此次B-1B現身台灣外圍，是為了「保台灣」，事實上是稍嫌過度解讀。其一，美軍目前由於疫情的影響，必須要對西太平洋各國展示其戰略威嚇力並未削減，故戰略動作頻仍，實際上還是在針對其核動力航空母艦打擊群的暫時撤離西太平洋，創造出不同的「戰略對話」機制，頻繁派遣至台灣外圍的RC-135、EP-3電偵機，其實也是屬於美中「戰略對話」的一部分。

其二，美軍正在迅速展開其「多域戰」（Multi-Domain Battle Concept）概念的實驗，包括運用專門起降F-35B的美利堅號兩棲突擊艦、取代傳統核動力航空母艦的角色，以及美國海軍陸戰隊正在試圖減編、重整出新戰術的實驗，都在4月於西太平洋和南中國海區域上演。這些動作，當然跟台海外圍局勢的緊繃有關，但是要解讀成美軍使用戰略威嚇力，來達到保護台灣的目的，則顯得偏頗且略嫌浮誇。