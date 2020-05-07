國民黨的「中國難題」：擺脱九二共識就能逆風高飛嗎？

國民黨在2020年大選敗陣，及至主席改選之後，「九二共識」被視為黨內需要檢討的「戰犯」之一。特別是黨主席江啟臣至今未正面提出明確說法，該黨兩岸論述何去何從，備受外界矚目。

國民黨革命實踐研究院院長羅智強（左）當地時間4月21日主持「未來沙龍」網絡直播，邀請台灣前總統馬英九（中）和國民黨主席江啟臣（右）對談。馬英九強調不能把「九二共識」丟掉，江啟臣則認為，別在中美選邊站，要確保和平及最大利益。（中央社）

台媒《聯合報》4月9日刊出專訪文章，江啟臣認為「九二共識」能否存續，不能只怪國民黨，同時還要反問北京，「對共識的態度有沒有改變，是否還有模糊或中華民國表述空間？」經過將近一個月後，國民黨內有聲音要求中央應該重提「九二共識」，但江啟臣仍以「黨內許多論述應充分討論，他若直接定調不夠民主」為由，持續迴避自己捧在手上的燙手山芋。

當然，江啟臣以中興之主的姿態接掌黨中央，自有其規劃的改革方向，兩岸論述必然是重中之重，如同不少藍營人士所言，九二共識需要與時俱進、調整內涵。值此之際，國民黨於5月4日發表四點聲明，表達支持參與或重返世衛組織（WHO）的期望，一方面向北京喊話，呼籲「拋棄打壓台灣的傳統思維」；另一方面也向執政的民進黨建言，在爭取的方式上，應採合情、合理、合法，且靈活、理性的策略。

看的出來，國民黨試圖開展出一套，既能符合多數台灣民意，又能與民進黨區隔的論述。然而，這份四點聲明，卻也恰恰點出國民黨當前的困境，在未言明兩岸定位及論述內涵的情況下，無論對於中共或是台灣社會來說，恐怕都難以買單。

其中最大的原因在於，台灣政黨的兩岸論述，不只是要提出未來兩岸應如何相處以及最終安排的主張，更要緊的是，藉此表明與中國大陸的關係究竟為何，亦即如何表述「我們」是誰的問題。

1992年11月台灣海基會和大陸海協會達成以「一個中國」為原則的「九二共識」，基於此基礎而有了1993年著名的新加坡「汪辜會談」。（多維新聞）

對國民黨來說，選後檢討的矛頭指向了「九二共識」，認為這是壓垮選情的稻草之一，從而試圖為「九二共識」賦予新的涵義。但問題在於，無論國民黨如何為「九二共識」擦脂塗粉，甚至最後有可能擱置「九二共識」，卻都是隻碰觸了問題的表面，而未觸及問題的本質，沒有根本性解答到底國民黨如何認知自己與中共的關係，亦未說明國民黨如何認定兩岸的定位。也就是說，在泥巴里打模糊仗。

江啟臣代表的黨中央，有意無意間透露出中共要為「九二共識」導致其失敗而負責。但更值得追問的是，到底是誰讓國民黨把「九二共識」從自身的優勢變成沉重的包袱？

事實上，「九二共識」之所以能在國民黨執政時期成為兩岸互動往來的政治互信基礎，並不是因為它是「九二共識」，而是這個共識裏藴含的「一個中國」。簡單來說，「九二共識」是「表」，而「一個中國」是「裏」，當「表裏合一」時，兩岸自然相安無事，甚至能有突破性的進展；當「表裏不一」時，國共之間或兩岸之間便會窒礙難行。

如同江啟臣接受《聯合報》專訪時所言，「九二共識」成形至今已近30年，這段期間台灣外部與內部結構都出現轉變。但兩岸間之所以能有模糊空間存在，來自於「一個中國」這個具體的規範性基礎。儘管國民黨方面始終強調「九二共識」是兩岸在事務性協商的安排，但回到1992年雙方商談的文本，確實都提到了「一個中國」原則，從而在雙方認知歧異之下，得以找到交集，成為往後接觸與往來的重要政治基礎。

2017年11月16日「九二共識」25周年，馬英九在其臉書貼出1992年台灣國統會會議紀錄，內文提到「海峽兩岸均堅持『一個中國』之原則，但雙方所賦予之涵義有所不同」。（Facebook@馬英九）

回顧馬英九執政八年，兩岸之間能有平穩的和平發展期，台灣甚至能以觀察員身份參與世衛大會（WHA），若要將之歸功於「九二共識」，其實只把原因說了一半，而「一個中國」這個真正深層的原因，國民黨自己不提，靠着「反中」打天下的民進黨更不可能會打開這個潘多拉魔盒。導致台灣內部形成了「一個九二共識，各自表述」的怪象，民進黨拒不承認「九二共識」；而國民黨則扭扭捏捏，只願意放大「一中各表」，甚至放任「各表」壓過「一中」。

中共隨着自身政經影響力的俱增，在兩岸關係上取得了比以往更多、更大的話語權和主導權，這當然是事實，卻不是國民黨把頭埋進沙推裏的藉口。對北京而言，對於「一個中國」的堅持並非突然橫空出世，而是數十年來的堅持，過去的國民黨亦是如此，因此國共之間能夠彼此確認關係，在一個中國的踏實基礎上有所往來。國民黨不少政治人物都在大陸公開講過「中華民國」，並未致使國共之間怒目相視、怒言以對，這當然是「一中」的結果、而非「各表」。

2019年1月2日，習近平在《告台灣同胞書》40周年紀念會上發表講話。對於九二共識，他說是「在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的九二共識」。圖為台灣民眾在街頭觀看直播。（中央社）

當下的國民黨自認為被「九二共識」這個魔咒纏身，正是因為隨着台灣內部民意消漲和政治版圖變化，國民黨這個曾為兩岸之間找到交集的政黨，也開始模糊、躲避「一個中國」，既讓自己念茲在茲的《中華民國憲法》變得「妾身未明」，也逐步失去與中共來往和對話的位置，陷入自己困住自己的窘態。

無論最終國民黨為「九二共識」如何粧點，國民黨必須想清楚，就算擺脱了「九二共識」，就能因此逆風高飛嗎？國民黨若是還有重返執政的雄心壯志，要面對的不只有民進黨和美國，還要面對明顯擺出「推倒重來」陣仗的中共。北京對台「推倒重來」的態勢，不僅只是指向坐在總統寶座的民進黨政府，而是指向擺盪在「台獨」和「一中」之間的所有台灣政治勢力，當然也包括國民黨在內。

或許國民黨現在認為兩岸問題並非當務之急，但真正能在兩岸戰場上挽救自己的，還是隻有國民黨。國民黨必須要把過去加諸在「九二共識」身上五彩繽紛的面紗一一撥開，看到「九二共識」的關鍵在於「一個中國」，無論是《中華民國憲法》還是兩岸認知上的交集皆是如此。只要國民黨沒有改變「一個中國」的立場，自己擺在面前的兩岸絆腳石自然不復存在，國民黨反而能夠發揮更大的能動性，與競逐的政黨一較高下，重新爭取台灣民眾的支持。