【新冠源頭爭議】華府散播陰謀論自取其辱　北京可引以為戒

美國總統特朗普（Donald Trump）和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日先後聲稱，有「大量證據」證明新冠病毒源自武漢病毒實驗室。可是在公布證據之前，二人已今天的我打倒昨天的我，承認未能確定實驗室是否為病毒源頭。

大吵大鬧反顯出純粹靠嚇

特朗普一向是美國政壇異數，他的管治團隊也同樣「非典型」，但即使把選戰因素考慮進去，華府這一次空口說白話也確實太過自取其辱。早幾日在全世界面前言之鑿鑿，聲稱指控武漢病毒實驗所，還不留餘地表明手上有「證據」，然而短短幾天就改變講法，前言不對後語。

美國是個有言論自由的多元國家，對華正反輿論種類花多眼亂，但特朗普和蓬佩奧不是街邊隨手撿來的「任何人」，而是堂堂全球第一大國的總統和國務卿，一言一行都代表著美國的利益、形象和國體，如此下巴輕輕作嚴重指控，轉過頭來失憶般不當一回事，難怪會招來國內外口誅筆伐。

左至右：美國國務卿蓬佩奧、蓬佩奧之妻蘇珊、美國總統特朗普。（Reuters）

坦白講，美國不是沒有動員能力，先是間中有官方文件「被流出」影射中國「洩毒」，再來追著中國的瞞報漏報問題咬著不放，早陣子還「斷供」世衛以隔山打牛，炒熱西方陣營的對華敵意。可是這次兜售「武漢洩毒論」卻玩出火來，國內輿情反彈，國際盟友無話可說，中國可以嚴辭反駁。

其實按常理猜測，假如真的有甚麼「證據」，私下與北京交涉勒索可能會獲利更多，但華府卻選擇口講無憑大吵大鬧，反而突顯出美方沒底牌純粹靠嚇。

「八國聯軍」追責索賠純屬玩笑

中國面對群起而攻之的風險，除了以政經實力捍衛本國利益，又是否要接受國際獨立調查以釐清真相呢？

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假如每一個國家都是抱持良好意願的天使，接受調查亦是理所當然，就算最終結論證實「中國起源論」，各國政府都會明白不等同於「中國責任論」。不過政治計算裡沒有天使，決策上很多時候都要防患於未然，如果各方本來就沒有互信，衝突多於合作，所謂調查就只會淪為政治角力場，就算落實也要事先小心處理。

中國不是可以隨便被舞來弄去的弱國，所謂「八國聯軍」追責索賠終歸只是個搶眼玩笑。至於國際輿論戰方面，官方一向承認中國是「捱罵」的一方，起點不高也毋須期望太高，但北京可從美國宣傳「武漢洩毒論」自取其辱一事，得出不少有益的教訓。

宜看形勢和對象調整外交語言

首先，淌陰謀論的混水就只會反受其害，尤其是中國作為有紀錄最先爆發疫情的國家，武漢是世上有紀錄的首個重災區，任何流行學調查都會以此為出發點。如果說美國試圖「正常化」陰謀論，尚且有助於維持「中國責任論」的曝光率，中方的加以仿效就只會更有害無利，不斷將本國紀錄重新炒熱。

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這是否要罵不還口呢？就美方散布陰謀論，外交部就要求「拿出證據」，而羅列事實已是最佳反駁：事實是武漢封城超過1個月，歐美疫情才大爆發，而防火長城外早知疫情大流行，判斷情形輕重是各國政府責任，應否採否防護措施是各地社會的自身判斷，獲得充份警告後還要輕視忽視，如何能諉過於人呢？

可是中國應對輿論劣勢時，也要明白到在武漢封城前，己方瞞報漏報疫情同樣是事實，「未發現明確的人傳人證據」一說在國內也飽受批評。要為他國防疫不力而認錯是匪夷所思，但志得意滿地教訓他人亦非妥當，外交語言在極端與極端之間有許多選項，就且看形勢和看對象作相應調整了。