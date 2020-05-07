中國網絡文學平台換約風波　全世界原作是如何維權的？

中國大陸多名網路小說作家於2020年5月5日發起「五五斷更節」，用停止更新（連載）一天來抗議網路平台方「閲文集團」的新合約。閲文集團也於5月6日舉辦「作家懇談會」，表示作家應有的權利都會在合約裏，過去所遺留的問題也會改善。

其實，故事原作者和出版、平台或是改編方等等的權利談判，全世界都在發生。但是原作者勢單力孤，除非組成工會一類的組織，否則在談判上往往討不了好。

日本電影熱賣近60億日圓但原作僅拿百萬

2012年的日本電影《羅馬浴場》改編自同名漫畫，故事講述羅馬時代的建築師穿越到現代日本，在現代科技下激發出新的浴場建造靈感的喜劇故事。漫畫卷卷銷量都破百萬，電影也找來日本一線明星阿部寬、上戶彩主演，僅日本票房就有59.8億日元（約合5,600萬美元）。

日星阿部寬出演《羅馬浴場》。（《羅馬浴場》官方劇照）

但《羅馬浴場》原作者山崎麻里卻於2013年2月上節目爆料表示，雖然許多人都覺得電影紅了原作應該賺很大，但其實是出版社某一天突然給她100萬日元，說這是改編電影的權利金，之後就沒有下文了，甚至就連上節目宣傳電影的行程都是自費的。

類似的事情在日本屢見不鮮，2004年的日本電影《海猿》同樣是改編自漫畫，票房雖達17億日元，但漫畫原作也僅在一開始拿到250萬日元作為權利金。

這是因為，日本漫畫家在最開始與出版社定的合約中，就包含了所有改編作品的權利，所以出版社可以自行與有意進行改編的對象談判，等到談成後再給付作者一定的權利金（稱為作品使用費），以改編電影的行情來說，約是100萬日圓至200萬日圓間。

山崎麻里上節目爆料後一個月，《羅馬浴場》的連載也隨即結束，外界多認為與電影產生的糾紛此有關。佐藤秀峰則更進一步，自行尋找法律事務所的協助，跳過出版社直接與電影方談判，在《海猿3》拿到了10倍的2,500萬日元權利金。

波蘭小說一度賣斷給遊戲商後反悔重新談判

另一個例子是波蘭的國寶級作家安傑伊·薩普科夫斯基的《獵魔人（The Witcher）》，於2000年有遊戲公司提出改編為電腦遊戲《巫師（The Witcher）》，但由於當時安傑伊對改編遊戲並不看好，因此拒絕了遊戲公司提出的分成的協議，將權利一次賣斷，同時也不會參與開發項目。

沒想到，《巫師》和續作越賣越好，於2019年時全系列已經賣出5,000萬套，甚至被當做國寶送給時任美國總統奧巴馬。安傑伊悔不當初，於2018年委任律師向遊戲公司提出索賠，主張當初只賣出一部遊戲的改編權，並不包括續作的改編權，因此續作的利潤分紅應該重新討論。

最終雙方在2019年底達成和解，和解條件包括一筆保密的金額，以及未來相關改編的諮詢權。事實上，波蘭知識產權法中有規定，當原作者獲得的收益和授權方差異過大的時候，作者的確可以要求追加報酬，這是為了保障原作的特別條款，而不將授權當做是單純的買賣交易。只不過，由於這個款項一般認為僅用於書籍，法院是否認同適用於遊戲仍未可知，因此雙方於法庭外和解，可能是最合理的判斷。

合約未涵蓋部分時應視同未授權

在閲文集團的換約風波中，平台方和原作方是否是「僱傭關係」便是一例，如果是僱傭關係，則員工的產出應該屬於公司所有，也就是平台方將擁有作者的版權，這種糾紛摩擦在美國也經歷過，至今法庭仍然莫衷一是，傾向於從個案中去判斷。

但是，正由於原作者往往是個體戶，很難與家大業大的出版社或是電影公司進行對等談判，有些國家或地區的知識產權相關法律就規定，如果授權合約中有含糊不明的部份，將直接視同未授權，就是為了更好的保障原作者，同時也是保障未來所有潛在的智慧產出了。

推薦閲讀：

中國將競逐世界智財權組織幹部 台憂壓縮國際參與空間

5G即將上路 台灣應該如何準備

2020實現人腦接電腦 馬斯克夢想的「人機合一」（上）

2020實現人腦接電腦 馬斯克夢想的「人機合體」（下）

拆局：中國技術威權主義如何重塑下一代