施壓對手的最強王牌　美國載人航天計劃的背後含義

繼中國在12年前將宇航員送入太空，並完成太空漫步之後，中國的載人航天工程又有了新的進展。

中國新一代載人飛船試驗船於5月5日搭乘長征五號B運載火箭升空。經歷了2天19小時的作業操作，試驗船已經完成了四次自主軌控等一系列工作。今天（ 8日）中午1點49分，新一代載人飛船試驗船返回艙在位於內蒙古巴丹吉林沙漠以東的四子王旗東風著陸場預定區域成功著陸，試驗取得圓滿成功。不過，長征五號B運載火箭搭載進行首次試驗驗證的柔性充氣式貨物返回艙試驗艙在返回過程中出現了異常。

5月5日，中國載人空間站工程研製的長征五號B運載火箭在海南文昌首飛成功。（新華社）

據中國官方媒體報道，這艘試驗船意義重大，是面向中國空間站運營及未來載人探月需求而研發的往返運輸器。也就是說，這艘試驗船的升空意味着中國開啟了建造太空空間站的序幕，更是為中國探月工程打好鋪墊的一大標誌。

值得注意的是，除了中國外，美國也在為探月工程進行準備。美國宇航局（NASA）5月1日宣布選中美國太空探索技術公司SpaceX藍色起源公司（Blue Origin）和Dynetics為其設計和建造月球着陸系統，以便在2024年之前將美國宇航員再次送上月球表面。SpaceX也將於5月份為NASA發射第一次載人任務，它也將開發星際飛船着陸系統，將機組人員和45公斤貨物送上月球。

中美在載人航天工程上的你追我趕讓人喜憂參半。喜的是，兩個大國在載人航天上的競爭無疑是這項技術得以發展的催化劑。憂的是，中美兩國在航天業的競爭讓不少人想起了美蘇冷戰的時期。美國如今在載人航天技術上的成就，很大一部分是在那一時期得到的積累。在美蘇冷戰時期，兩國曾在載人航天的技術研發進行競賽，這也是美國重挫蘇聯的重要手段之一。

該領域之所以會成為兩國較量的戰場，是因為美蘇核力量差距逐漸縮小，兩國在核軍備的競賽上已經出現了制衡的狀態，無法再在這個領域繼續比拼。既然核軍備無法較量，美國前總統列根（Ronald Reagan）便開闢了另一個新的戰場：載人航天。

在60年代初期，美國和蘇聯在載人航天工程上一直進行着激烈的比拼。當時，雙方實力是不相上下的。然而，這樣的情況在列根執政後出現了巨大的反轉。為了應對蘇聯，列根開展了一個「星球大戰計劃」：研發和製造大量高能射線武器、運載火箭以及衛星群，防禦和對抗蘇聯的核軍備。

不止如此，美國還邀請了自己的盟友參與了「星球大戰計劃」的科研中，其中包括了英國、西德、以色列、意大利、日本等，法國政府雖然沒有參與其中，但法國企業參與了研究項目。

雖說「星球大戰計劃」最終並未啟動，它也不是導致蘇聯解體的真正原因，但如此強大的參與陣容和計劃還是讓蘇聯慌了陣腳。再加上，蘇聯當時面臨內憂外患，對外深陷阿富汗戰爭的泥潭，對內經濟出現全面萎縮，這意味着該國根本沒有餘力和資金去發動「太空計劃」。如果蘇聯強行採取同步計劃，只會加速國內的經濟萎靡。

無法美國較勁的蘇聯最終只能向美國提出軍控談判的要求，這一求和式的要求意味着持續了四十多年的美蘇爭霸格局就此瓦解——蘇聯已無法與美國爭鋒。而還未開封的「星球大戰計劃」也因此成為了許多美國人心中重挫蘇聯的最強王牌。

在當時美蘇冷戰的大背景下，蘇聯向美國提出軍控談判的要求被視為美蘇爭霸格局的瓦解。（圖源：Getty）

中國並非蘇聯 最強王牌效果難辨

總結來看，列根的「星球大戰計劃」其實是有意把和蘇聯的競爭焦點轉移到美國更擅長、更領先的領域，擾亂蘇聯陣腳，以此壓制蘇聯的發展。如今，蘇聯已經解體，「星球大戰計劃」也被叫停，但美國還在使用着類似的方法壓制着自己的「對手」。

隨着中美之間結構性矛盾日益突出，美國不僅在貿易上與中國開打貿易戰，還有意在載人航天領域針對中國。美國總統特朗普（Donald Trump）在2019年時就宣布創建太空軍隊，這是美國自1947年以來第一次設立新軍種。部分外媒分析，如英國廣播公司新聞（BBC）指出，美國成立太空軍之際，正值美國軍方首腦開始重視中國以及俄羅斯在太空領域迅速發展之時，該舉措的針對中國的意味十分強烈。

隨着中美之間結構性矛盾日益突出，美國不僅在貿易上與中國開打貿易戰，還有意在載人航天領域針對中國。（資料圖片）

此外，美國國防情報局（CIA）曾發佈的一份報吿顯示，中國和俄羅斯通過開發武器化衛星、能源武器和監控網絡，「已經採取在太空挑戰美國的步驟」。美國之音分析稱，美國建立太空軍之舉極有可能與此有關。美國副總統彭斯（Mike Pence）更是直言，美國創建太空部隊的目的就是為了防範俄羅斯、中國、朝鮮和伊朗這樣的國家，謀求發展武器。

即便未單獨點名中國，但美國儼然已經把中當成了壓制的對手，而美國在載人航天和探月工程與中你追我趕的情況，更是最好的體現。雖然美國利用「太空牌」打壓對手的招數並不新，但「星際大戰計劃」再次打響對中國還是會產生一定的壓力。畢竟在綜合國力和資本能力上，美國還是具備着較大的優勢。

不過，中國並非蘇聯。就中國目前的載人航天工程的進程看，無論是建立太空空間站，還是探月工程，中國一直都是按部就班的進行推進，沒有出現操之過急的情況。再者，中美之間雖然結構性矛盾突出，但由於美國一極獨霸的勢態開始消退，不少國家，包括美國西方世界的盟友們都調了自身整外交策略，中美之間也沒有形成美蘇爭霸時冷戰和對立形勢。基於這些外部因素影響，美國的「星際爭霸的計劃」是否有效，成為壓制中國的最強「王牌」，還將有待考量。