疫情下的外交風雲：北京的「戰狼」與台灣的「站隊」

新冠肺炎疫情近期雖有降温趨勢，但已造成全球性的重大影響與傷害。身為疫情首個大規模爆發之地的中國大陸，在內部疫情趨緩後轉而向外推銷自身的防疫政策與成果；台灣也亟欲通過向外宣傳防疫的優良表現，趁機打開台灣的國際空間。雙方都有各自的利益與目的，希望借外交宣傳模式收穫成效。

大陸外交部發言人趙立堅，堪稱戰狼外交的代表性人物。（新華社）

疫情底下，北京的外交戰狼大隊，是從大陸外交部發言人趙立堅在Twitter發開了第一槍。趙立堅當時質疑，新病毒的「零號病人」是否為美國2019年時參加全球武漢軍運會的軍人？此話一出，引發美國社會的反應，特朗普（Donald Trump）、美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）更是將「武漢肺炎」、「中國病毒」掛在嘴邊作為反制。

與此同時，中國駐各國的大使館，也摩拳擦掌動起來，欲向外解釋新冠肺炎雖是在武漢首先爆發，但病毒來源迄今仍不明，而大陸對內的防疫政策與對外的防疫外交、提供醫療資源給需要的地區等手法更值得相關部門推銷，希望能夠扭轉他國對中國的批判。

部分中國駐外使館認為李文亮醫生並非新冠疫情的吹哨者。（Reuters）

不過，像是駐法大使館在Twitter發文直呼「#川普大流行病」（#Trumpandémie」）、在其官網發表題為「把顛倒的事實再顛倒過來–一名中國駐法國使館外交官對新冠肺炎疫情的觀察」的文章，該文批評西方國家抹黑北京，並指控法國出現養老院護理人員擅離職守，集體逃離，導致老人餓死、病死的狀況。法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）因而召見中國駐法大使盧沙野，向其表達不滿。

其他駐各國的外交使館，亦陸續提出類似的聲明，宣傳北京成功抗疫，並批評西方國家治理出現問題。駐澳大使成競業就因澳洲表明要調查中國面對疫情的做法與找尋疫情源頭，對外宣稱澳洲此舉可能會帶來中國民眾抵制澳洲產品的後果；駐英大使劉曉明稱英國某些政治人物的言論是政治病毒，並稱李文亮醫生非吹哨者、中國也不是病毒起源地。

事實上，在這些戰狼式言論背後，反倒代表中國仍十分重視外界對其在疫情蔓延下的觀感，而這些外交官、外館當然也不可能是自走炮，相關言論與作為必定得到更高層的授權與認可。然而，這些言論所收到的成效，就以美國來說，皮尤研究中心(Pew Research Center)日前的民調顯示，有逾六成美國民眾不喜歡中國。

蔡英文政府藉「口罩外交」拓展國際空間。（中央社）

因此，自4月中以來，中國的戰狼外交已不像過去那麼猛烈，像是駐美大使崔天凱就在華盛頓郵報（Washington Post）投書表示：「是時候結束指責遊戲了」、「中美之間極待修復互信，把力用到合作抗疫上來」。他也曾對趙立堅的病毒論提出反駁，種種迹象都顯示，中國的戰狼外交手段，或許會有所調整。

與中國大陸外交官的狼性相比，台灣在疫情中的對外手段，似乎相對温和。最常看到的方式，就是官員投書各國媒體，譬如台灣中央流行疫情中心指揮官陳時中就在《外交家》（The Diplomat）刊文表示台灣必須加入WHO，以發揮台灣的能力；蔡英文也在時代雜誌（Time）上推銷台灣的防疫經驗；台灣駐美代表處政治組長趙怡翔，投書美國政治外交性雜誌《國家利益》（National Interest），反駁世衛拒絕台灣加入的藉口。

更有趣的是，台灣在對外宣傳的同時，仍不忘強調台灣身為自由民主社會的優勢。台灣外交部更表示，台灣模式的成功印證民主國家因信息透明、政府誠實開放，提供了更佳防疫之道，也是台灣全體民眾的驕傲。

然而，台灣在防疫外交中不忘站隊民主陣營的做法，卻無法解釋歐美老牌自由民主國家為何無法有效防堵疫情的問題。也因此，《紐約郵報》就在報道台灣防疫的分析中寫道，台灣的防疫措施其實是專制手法、幾乎全民都被追蹤，台灣外交部不得不被迫做出回應。

台灣外交部駁斥紐約郵報稱台灣防疫是通過專制手段的報道（圖為台外交部長吳釗燮）。（台灣外交部）

事實上，不論是大陸的戰狼外交、或是台灣的站隊外交，都是彼此為求取最大的利益所做出的決策，出發點都是為了各自的「好」。然而，由現實狀況來看，不管黑貓白貓，「能阻絕病毒與疫情擴散的就是好貓」。與其批判他國或胡亂站隊，倒不如低調謙遜，提供相關防疫經驗給需要的地方。兩岸的出發點都是為了自身的利益，但如何有效宣傳，亦為雙方在處理對外關係時必須謹慎處理的課題。