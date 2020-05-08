網絡meme雙面刃　台灣政府欲宣傳政令反傷形象？

台灣蔡政府自從2018年底地方選舉慘敗後，推行一系列的政治改革措施，成功在2020年連任總統，其中一個措施，就是在政府的政令宣傳上，大量使用meme（台稱「網絡迷因」）的形式來打進年輕族群，利用網絡的力量來快速傳播信息，不斷引起許多話題。

所謂的「網絡迷因形式」，簡單來說，就是利用誇張的表情、有趣的動作，或是配合時事裏流行的題材，搭配簡短的文字或是影片，讓網民覺得「有意思」，所以願意去「轉發」，達到宣傳的目的，而且還能夠打進原本政令宣傳很難鎖定的目標族群。

台灣行政院政務委員唐鳳。（網絡圖片）

台灣行政院政務委員唐鳳就曾經於2019年底的一場演講中提到，目前台灣政府的相關部會，都已經組成了「迷因工程」團隊，在有需要的時候，60分鐘內就能夠生產出一個新的迷因，用來宣傳政令、澄清信息等等。

「迷因（meme）」原本是指一個特定文化中的最小傳承單位，可以用來描述文化傳承的過程和變化。但在網絡上，迷因已經成為了熱門、流行的圖片、笑話、影片等等的代名詞，例如台灣總統蔡英文和台北市長柯文哲的「大笑圖」、中國大陸網絡流行的表情包和段子等等，都可以說是迷因。

原本迷因應該是自然產生後，由網民自發使用和轉發，才會成為一個知名的迷因。例如「黑人問號圖」、「黑人抬棺圖」等等，都是先在正常的訪問場合中拍攝到了影片和圖片，在時間的流傳下受到網民的偏愛，不斷轉發並增加有趣的文字註解，最後才奠定了有名迷因的地位。

但是具有強大動員能力和資源的政府，因為看上了迷因的強大網絡傳播能力和不同族群間的穿透能力，用人為的方式用類似的方法論來創造出「人造迷因」，雖然從網絡聲量數字來看，這種方法的確有效果，但也有隱憂。

首先網絡迷因本來是自發性的，引人發笑的，這些笑話中當然有許多「政治不正確」的成份在，種族歧視、性別歧視、階級歧視等等，由於是在網絡上由匿名的網民發出來，本來也不怎麼需要考慮後果，但是如果政府單位強行模仿，就恐怕會引發道德和倫理上的問題了。

台灣海巡署就於2020年4月23日在Facebook上發出圖文迷因，一幅圖是豬隻說出歌手「小豬」羅志祥的歌詞「我行不行」，另一幅圖則回答「有病當然不行」，並且在文章中表示「我們都怕豬」。這則迷因被認為是在諷刺羅志祥的桃色八卦、羅志祥有病等等，受到輿論譴責後被撤下。

台灣海巡署4月23日在Facebook上發出圖文迷因。（Facebook）

另一方面，網絡迷因本來就有著強大的「演化」能力，相同的一張圖片，只要經過不同的網民加上不同的註解、甚至是改圖，就會產生出同等數量的「子孫迷因」。但是如果政府是用政令宣傳當做目的，怎麼能夠允許隨意改動文字、賦予不同意義呢？但如果政府強行禁止網民的「再創作」，那迷因也就等於是死了。

台灣行政院長蘇貞昌，原本於2019年發出一張網絡迷因，宣傳台灣政府對勞保基金投資成功，「幫勞工賺了錢」；結果於2020年，新北市議員葉元之就改圖諷刺，認為現在台灣政府對勞保基金投資失敗，「幫勞工虧了錢」。

其實，所謂的「迷因宣傳」，本質上和2010年過後曾經在台灣網絡流行過一陣子的「懶人包」類似，都是「去脈絡化」、「一句話打死」的形式，只是更加的簡化、扼要而已。最後「懶人包」的宣傳模式，也就因為「大家都能做懶人包」，造成網絡上充斥不同立場的簡化說明，最終網民還是必須要重新回到文本的閲讀，才能做出有意義的討論。

蘇貞昌的迷因遭到改圖諷刺。（Facebook@葉元之．板橋）

所以，「迷因宣傳」恐怕也將會走上這樣的模式，因為迷因比起懶人包更簡單，甚至可以直接把迷因改圖、改字，成為完全相反的意思，最後網絡上充斥著相似面貌，卻是不同立場、不同說法的迷因，反而降低了宣傳的效果。迷因宣傳確實有效，但長久來說，如何使用？怎麼掌握分際，對於政府而言是一柄雙面刃。