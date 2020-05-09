【續任行政院長】光亮有餘温暖不足　蘇貞昌的「政治餘暉」

在台灣總統蔡英文的歌頌下，「電火球」蘇貞昌獲得任命，繼續擔綱其第二任期的行政院長。回首蘇貞昌的來時路，早期的政治生涯尚稱順遂，一路從百里侯的縣市長入主台灣行政院，此後欲更上層樓，卻屢戰屢敗，外界一度以為「電火球」已日落西山。 正如同「人生劇本不能偷看」，施政經驗老練的蘇貞昌，搖身一變成為民進黨2018年敗選後的寄託，併成功拉昇尾盤，締造蔡英文、民進黨及蘇貞昌自己「三贏」的局面。 年過七旬的蘇貞昌，政治生涯贏來耀眼的「餘暉」，但隨着疫情進入「紓困」下半場，電火球的餘暉，終也難逃「温暖不足」的質問。

「人生劇本不能偷看」。在政治仕途上一度水火不容的蔡英文與蘇貞昌，竟能合作成就彼此，前者高票連任台灣總統，後者的政治餘暉則無比耀眼。（中央社）

「電火球」餘暉閃耀

得到817萬的超高票數，蔡英文的總統生涯以「登峯造極」之勢展開下半場。但若回首來時路，蔡英文對台灣內政的治理一度烽火連天，包括「一例一休」的《勞動基本法》修法反覆令企業主、勞工雙方都難以滿意；「同婚立法」則面臨社會保守力量與所謂進步價值的正面衝突；「深澳電廠」案中，一下宣稱要燒「乾淨的媒」，一下又因台灣電力充足不必再建；甚至連台灣大學校長的遴選都成為政治問題。民進黨治理下的台灣，其社會紛擾之程度，嚴重到無以復加。

內部施政的混亂，也反映在民進黨2018年縣市首長九合一選舉的結果之上，全面執政不過短短兩年的時間，民進黨就在地方選舉的期中考當中，被選民打下「死當」的悲慘成績，當時的蔡英文，一度連是否連任都是個問題。

持平而論，若非蘇貞昌臨危受命接下台灣閣揆這個燙手山芋，並藉着自己「老師傅」般的施政嫻熟度，令民進黨自多個內政戰場的泥沼中抽身。否則蔡英文恐怕也難以將「芒果乾」錨定成2020年台灣總統大選的唯一命題，並賭對了兩岸、國際大環境的風向逆風高飛。

若無蘇貞昌的豐沛施政經驗，民進黨在內政方面恐怕仍一片紛亂，進而拖累2020年台灣大選選情。（中央社）

當蔡英文正式對外宣布，將繼續委由蘇貞昌擔起台灣閣揆的大任時，談起蘇貞昌，蔡英文的用字遣詞將自己對蘇貞昌的推崇表露無遺，身段如此之柔軟，好似蔡蘇兩人過去在民進黨的內鬥血淚史，一時間都成了過眼煙雲。若說當年李登輝與郝柏村之間，是政治人物的雙邊關係從「肝膽相照」走到「肝膽俱裂」的實證，那麼蔡蘇之間不可謂不是李郝關係的反例，政治可以是彈性的，雙方不見得永遠是敵人，若在對的時間遇上對的彼此，曾經水火不容的蔡蘇兩人，也能找到平衡。

畢竟，若沒有蘇貞昌操盤政務的老經驗，蔡英文的連任之路不見得能如此順利，反過來，若蔡英文沒有放下恩怨請蘇貞昌出山，蘇貞昌的政治生涯就只能以選戰敗將的窘境做結。而且不僅是慘敗，更是屢戰屢敗。如今，在蔡英文大力的贊聲中，蘇貞昌的政治餘暉已然點亮了自己的從政的「來時路」。

「電火球」温暖不足

曾有人比喻「火是人類文明最偉大的發明」，火的光亮，使史前人類擺脱黑夜的束縛，火的温度，則協助人類抵禦酷寒的侵襲。蘇貞昌「電火球」的餘暉，雖點亮個人政治「來時路」有餘，卻不足以温暖台灣朝野的互動，以及社會每個需要幫助的角落。

古來向來以「宰相肚裏能撐船」來形容領導者海納百川的胸懷，但在蘇貞昌的掌舵下，台灣政壇無疑離「朝野和諧」有一段不小的距離。長期以來，蘇貞昌的施政風格特點鮮明，不少人以「酷吏」來形容，一旦展露過頭，便難逃「威權」指責。為了抵禦風災，蘇貞昌與各縣市首長召開視頻會議，有縣市首長因與氣象專家聯機，而在視頻會議中遲到，一度令蘇貞昌感到不耐煩，直呼「還要我等多久？」

蘇貞昌的性格被形容成酷吏，若好的方向發揮，可令政治清明，但若操作過度，恐怕或被質疑成威權。（中央社）

此外，蘇貞昌面對國民黨金門縣立委陳玉珍質詢時，儘管雙方曾針對「台灣是不是國家」而有言詞交鋒，但當陳玉珍欲擱置意識形態的問題時，蘇貞昌卻仍仗着民進黨在兩岸議題上的政治正確死纏爛打，近乎跳針，有失堂堂閣揆的高度。

迴歸台灣的社會面，面對新型冠狀病毒肺炎疫情的衝擊，蘇貞昌「慧眼識英雄」，將台灣中央疫情指揮中心指揮官的大任交給台灣衛福部長陳時中，不可否認，蘇貞昌團隊在「防疫上半場」得到優秀的成績，如同蘇貞昌5月8日接受蔡英文任命時提到的，許多國家因為疫情而「鎖國」、「封城」，反觀台灣人民可以自由行動，學校也照常上課，「做台灣人真幸福」。持平而論，蘇貞昌的驕傲欣喜，並非毫無根據。

不過，眼見疫情問題即將進入「紓困、振興」的下半場，台灣社會已經漸漸浮現，因紓困資源分配是否不公，而導致的質疑聲浪。近來，蘇貞昌雖美意，提供給未加入社會保險且生活受影響的民眾一萬元（新台幣．下同）的紓困金。豈料，政策推出之初，還要人民面對如何自我證明窮苦的矛盾，使得真正需要紓困者，不見得能直接受到幫助。與此同時，被視為民進黨鐵票的農民、的士司機，前者不必自證窮苦，便可直接收到政府匯入帳戶的萬元紓困金，至於後者的紓困補貼看似一再加碼，更令不少人感到眼紅。

蘇貞昌的紓困措施令社會資源分配問題浮上台面，的士司機享有低油價的紅利，紓困補貼卻加碼聲不斷，反觀未納社會保險的民眾，申請紓困還要自證苦窮，如何調配資源分配，是蘇貞昌能否温暖人心的一次機會。（中央社）

退一步來看，農民、的士業生計受到疫情的影響，想必絕對存在，只不過，從一般民眾到農民、的士司機，在紓困這條路上順暢度的不同，反映而出的，莫過於「資源分配」的老問題。如同蘇貞昌的名言，「人生的劇本早已寫好，只是不能偷看」，姑且不論蘇貞昌政治生涯的起落是否自有天數？身為台灣行政院院長，蘇貞昌雖無法預習人生的「劇本」，卻完全掌握了台灣資源分配的「帳本」。

歸根究柢，「抗中」、「迎合民粹」等操作，終究只是花拳繡腿，優秀的社會治理才是政治人物的硬道理。面對罕見的新型冠狀病毒肺炎疫情紓困需求，蘇貞昌有機會將自己的政治餘暉，從照亮來路的「電火球」，變成窮苦百姓懷中的小太陽，就看蘇貞昌如何發揮蔡英文所言的「會做事」，令社會每一個處於經濟困境的角落得到照料，滿足民進黨曾經掛在嘴邊的四個字：「公平正義」。