【新冠肺炎．輿論戰】以彼之矛攻彼之盾　中國反守為攻

3月以來，新冠肺炎疫情在歐美爆發，確診人數直線上升，其中美國死於新冠肺炎人數將近8萬，超過了越南戰爭。為應對疫情焦頭爛額的美國政府，於外交領域一改今年1、2月間有若旁觀者的態度，開始大力批判中國政府隱瞞疫情，並指責新冠病毒是從武漢病毒實驗室流出，力圖將疫情爆發的罪責鎖定在中國政府身上，並以此向中國追責。

美國政府此舉，固然是基於中美結構性矛盾，但也有很強的轉移國內民眾注意力的短期考慮：總統大選已經不遠，抨擊中國來維護自身主持正義的形象對兩黨都有吸引力。

特朗普（右）及蓬佩奧近期多次表示，有證據可證明新冠病毒是從武漢實驗室洩露出的。（資料圖片）

中國政府對於美方的抨擊，剛開始回應也較為單一，僅不斷強調中國早已對美國通報過病毒信息。然而美方對中國政府進行了全方位輿論攻擊，不僅美國政府高官如總統特朗普、國務卿蓬佩奧等輪番上陣，批判中國隱瞞疫情，還反复信誓旦旦強調武漢實驗室洩漏了病毒；同時，美國又廣結「統一戰線」，動員西方盟友一起對中國發難。在這種情況下，中國僅強調自己早已向美國及世衛組織通報過疫情信息，即使聲音再大，難免顯得單薄無力。

實際上，中國方面也逐步意識到了這點，亦開始有意識的點明，美國政府在疫情爆發情況下試圖轉移責任，掉轉頭來開始對美國「問責」。例如4月2日外交部記者會上，外交部發言人華春瑩就稱：中方通報疫情后「兩個多月美方都做了些什麼？」「繼續政治操弄人民的生命和安全極其不道德，也極其不人性。」

不過，美國政府自然不會就此停手，而是頗有「再接再厲」之勢，雖然「病毒人造說」目前已基本被放棄，但「武漢實驗室洩漏病毒說」仍是美國不少政治人物「最愛」。比如蓬佩奧早前就宣稱，「有大量證據顯示」，病毒來自中國武漢的實驗室，而更早前，特朗普也曾宣稱自己看過相關證據。

華春瑩早前表示，蓬佩奧若有證據可證明武漢實驗室洩漏病毒，「then show us」。（路透社）

華春瑩對此的回擊頗為直接乾脆，她在6日的記者會上說：「他（蓬佩奧）說有『大量證據』，then show us（給我們看）！」她還說，美國的「甩鍋大戲」再演下去沒有意義，奉勸美國內那些人千萬不要入戲太深、太沉迷。

應該指出，對病毒起源，短期內給出全面的科學解釋並不太可能。世衛組織和歐美專家均表示這一問題需要進行深入調查。而對於美國政府所堅持的「武漢實驗室洩漏病毒說」，美國國家過敏症及傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）就曾表示，沒有科學證據證明新冠病毒是由中國實驗室人為製造的，而「有人在野外發現病毒，將病毒帶回實驗室，然後又從實驗室洩漏」的說法無異於循環論證：野外既然早已存在病毒，那麼又怎麼證明病毒一定是從實驗室洩出的呢？

美國國家過敏症及傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）。（資料圖片）

然而，中美在這場輿論戰的核心問題並非是「科學解釋」，而是作為「旁觀者」的中美乃至世界各國民眾和政府的「人心」。即使科學解釋一時難以獲得，對於對方的指責也必須及時駁斥，並及時發現並指出對方謬誤，向外界展現其「自摑耳光」的荒謬形象。

中國政府在這一方面倒確實進步神速。在5月8日的中國外交部例行記者會上，華春瑩除了批評蓬佩奧「重複謊言」，並再次要求他拿出證據，更「反將一軍」，她提及美軍最大的生化武器研發中心德特里克堡生物基地在去年7月份被關閉，理由就是未能落實和持續執行保證特定物品或病毒安全的控制措施。此後就爆發了電子煙疾病，並隨後造成大流感，在美國造成大面積感染和死亡，而美國疾控中心主任雷德菲爾德則曾承認，有部分的流感病例死亡病例實際上感染的是新冠肺炎。

華春瑩就此反問：「不知道美方可不可以履行它的一個信念，也像中方一樣公開透明呢？美方可不可以接受邀請世衛組織或者國際獨立調查團、獨立調查專家去美國調查這次新冠肺炎疫情真正的起源和美方的應對情況？」

美國德特里克堡生物基地。（網絡圖片）

現有證據當然並不足以證明美國德特里克堡生物基地和新冠病毒有關，電子煙疾病和新冠病毒的聯繫目前來看也是捕風捉影。中國政府也未必真的認為美國製造或洩露了病毒，然而中國方面的目的在於「以彼之道還施彼身」，用美國政府的邏輯套用在美國的現實上，不僅僅要讓美國政府尷尬，更須向其他旁觀者展示美方的自相矛盾。

當日華春瑩還介紹了武漢病毒研究所P4實驗室的情況，她強調，武漢病毒研究所2019年接待了來自世界各地的70多人次的訪問，而美國專家達斯扎克（Pete Daszak）今年4月也曾公開表示，武漢病毒研究所尚不具備引發疫情的病毒——和美國大打「口水戰」固屬無奈，但以第三方觀察到事實來證明自己清白終究是最有說服力的。