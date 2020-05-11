【新冠肺炎】中美論戰態勢逆轉　美國德特里克堡生物基地成焦點

大體始於2019年下半年的新型冠狀病毒疫情至今沒有平息，中美兩國圍繞這場疫情的爭吵也始終未曾消停。最近兩國論戰的焦點似乎是從武漢實驗室轉移到了美國馬里蘭州德特里克堡基地的生物實驗室。

德特里克堡是美國生物化學武器基地 ，主要研究可能威脅美國軍隊或公共健康的細菌和毒素，並調查疾病的爆發。（網上圖片）

近一段時間，針對美方涉及中國疫情的爭議性輿論，中國外交部發言人們近乎火力全開。5月8日，中國外交部發言人華春瑩又被問到美方有關中國實驗室言論的問題時，拋出美方的生物實驗室話題，並且特意點出了美軍最大的生化武器研發中心位於馬里蘭州的德特里克堡生物基地。

華春瑩表示，「根據美國科學家聯合會今年2月的統計，美國目前有13家正在運行擴建或者規劃當中。就P3實驗室而言，美國有1,495個，這還不包括美國在烏克蘭、哈薩克斯坦等前蘇聯地區和世界各地建立起來的多家生物實驗室。」

「P3實驗室」和「P4實驗室」分別是指生物安全等級達至4級（最高級別）和3級的生化實驗室。

華春瑩還引述《今日美國報》的報道稱，「自2003年以來，美國實驗室發生了數百起人類意外接觸致命微生物事故。」「過去10年當中，美國的P3實驗室發生了400起事故」。

她還提及美國德特里克堡生物基地，並呼籲調查該基地稱，「美軍最大的生化武器研發中心位於馬里蘭州的德特里克堡生物基地，去年7月份被美國疾控中心調查並關閉，理由就是這個基地未能落實和持續執行保證特定物品或病毒安全的控制措施。」「不知道美方它可不可以開放德特里克堡生物基地……來接受國際社會的獨立調查？」

官媒《人民日報》在早前5月1日也曾提及該基地。其文章《這10個追問，美國必須回答》裏的第二問是「美軍生物實驗室一度關閉停產，真相是什麼？》，便是關於該生物基地的問題，並提出2019年7月，美國疾病控制與預防中心（CDC）正式向位於馬里蘭州德特里克堡的美國陸軍傳染病醫學研究所（USAMRIID）發出「停產令」，要求其停止進行「特定生物製劑與毒素」研究。

《中國日報》在5月7日一文《美軍生物實驗室疑點重重，美國欠世界明確解釋》，並提出三個問題，第一問是「德特里克堡生物實驗室突然關閉到底出於什麼原因？」第二問是「德特里克堡生物實驗室為何事故頻出？」第三問是「美國在全球範圍建立了多少用途不明的生物實驗室？」另外，還有央視的一篇起底該實驗室的文章《美國德特里克堡生物實驗室的黑暗歷史》。

相比於4月23日國務院聯防聯控機制召開新聞發布會對於相關問題的回答「美國有人懷疑德特里克堡生化研究基地可能是新冠病毒的來源，美國方面對此沒有公開回應，我們無從作出判斷」，近期中國媒體和外交部的態度可謂發生了巨大轉變。

對於中方的這種轉變，美方似乎將其視作了一種謠言和「陰謀論」。五角大樓發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）4月24日在記者會上表示：「這（散布謠言）很不幸」，「他們看到中國的承諾和努力可能並不像所說的那麼好，那裏有許多虛假消息」，「中國政府使用匿名和署名的方式在社交媒體上散布新冠病毒疫情及起源的虛假消息」。

事實上，有關新冠病毒源起美軍德特里克堡生物基地的輿論，在美國也很有市場。2020年3月，白宮請願網站出現一道特殊的請願帖，要求美國政府公布去年7月「關閉」德特里克堡生物實驗室的真正原因。

蓬佩奧曾表示，有「大量證據」表明病毒來自武漢實驗室。（資料圖片）

有些微妙的是，當中方拋出美軍德特里克堡生物實驗室之際，美方對中國武漢實驗室的質疑和指責意外降温。美國總統特朗普（Donald Trump）在5月4日接受採訪時一改早前「看過病毒源自武漢實驗室的證據」的說法，並稱「他的意思是病毒『從武漢地區擴散』，而不是確認『源自實驗室』」。美國國務院蓬佩奧（Mike Pompeo）則在5月6日否定了自己早前說法稱「美國並不確定新冠病毒源自中國武漢的實驗室」。

美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）將軍則也在5月6日為特朗普背書，同時也為中國正名。他提出了三點，一是美國當局不確切知道新冠病毒發源地；二是現有證據表明該病毒是自然病毒而非人為製造；三是不能確診病毒來自武漢的實驗室或其他地方。

總之，中美兩國在新冠病毒源起問題上的論戰態勢，似乎發生了逆轉。而焦點則從武漢實驗室轉移到了美國德特里克堡生物實驗室。