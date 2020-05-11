【五一黃金周】五一消費火爆　內地迎來「後疫情」經濟

「如果換算成等價食物，『五一』假期前三天（從晚上9時到次日凌晨2時），北京人民吃掉了33萬串烤串，武漢人民吃掉22萬串烤串，上海人民吃了24萬隻小龍蝦」——上周二（5月5日），中國內地十二年以來最長的一次「五一」假期尚未結束，微信和美團便聯合發布了一份《「五一」夜經濟數據》，披露了新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情防控常態化之後首個假期，內地個人消費的火爆情況。

從麵包甜品、小龍蝦，到火鍋、奶茶，餐飲業的火熱銷情，似乎清晰地傳達了內地新冠疫情後的經濟復蘇信號。與此同時，根據中國文化與旅遊部上周三（5月6日）公布的數據，雖然全國在為期五天的「五一」假期裏接待了1.15億人次的旅客，累計實現國內旅遊收入475.6億元（人民幣，下同），分別只有去年同期（四天）的58.97%和40.42%（北京甚至更低，只有55%和36%），但相較於4月份的數據可說是令人鼓舞，官方稱之為「旅遊業消費回補和潛力釋放」。

顯然，這一局面的形成，既是內地新冠疫情基本大局已定和各級政府促銷費、保經濟的大規模動作使然，同時也是擁有14億人口的龐大市場被抑制的消費需求和慾望釋放反彈能量的必然。事實上，消費正在成為推動中國經濟增長的第一動力，人們或將在這種消費快速回暖中看到中國經濟的增長韌性，重新定義中國經濟的抗衝擊能力。

▼五一黃金周．圖輯｜武漢的夜市「回來了」 民眾齊坐路邊大啖燒烤

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吃喝玩樂 衣食住行

《「五一」夜經濟數據》顯示，「五一」期間，微信支付線下消費總額較4月環比增長30%，已經恢復並超過去年12月的消費水平。環比3月份同期，「五一」期間休閒娛樂行業增幅521.6%，餐飲行業增幅216.25%，零售行業增幅48.44%，出行行業增幅64.48%。

支付寶發布的首份《中國小店經濟五一報告》也證實了「五一」期間消費需求旺盛—有800萬小店收入水平全面超過去年同期，其中烏魯木齊、長春、西寧、海口、鄭州、銀川、呼和浩特、南寧、貴陽、蘭州消費金額增長名列前十。

與此同時，網上交易因為疫情的肆虐而變得更加普及。中國國家郵政局郵政業安全監管信息系統的數據顯示，「五一」期間，全國郵政行業共攬收快遞包裹11.02億件，同比增長41.8%；投遞快遞包裹10.38億件，同比增長38.93%。

中國銀聯的統計也顯示，5月1日到5日，銀聯網絡交易總金額突破1.57萬億元，日均交易金額0.31萬億元，已經達到去年「五一」假期日均交易金額的97%。這其中，超市、百貨購物等日常生活必需品，以及賓館住宿、餐飲、加油等具有典型假期消費特徵的行業已超過往年或與同期持平，成衣服裝店、運動服飾等相關消費筆數較清明小長假普遍增長逾20%。網聯平台處理的電商購物、外賣下單、網上轉賬繳費等線上互聯網支付業務，日均達13.54億筆，同比增長54.59%。

中國銀聯的交通出行交易數據也有不少增長，其中鐵路方面增幅最大，超過50%，航空、加油相關消費筆數較清明小長假日均增幅分別為6%和7%，印證了上述文化和旅遊部的數據。

「五一」長假期間夜經濟火爆，昆明一個商業區更延長營業時間，滿足市民的需要。（新華社）

不獨於此，各種商業活動的監測數據都驗證了類似事實：隨着疫情防控由應急狀態轉向常態防控，內地的生產生活秩序正在恢復，而作為其中最積極活躍的部份，除必需品之外的彈性消費領域的恢復更具風向標意義。

保經濟 促消費

「五一」假期消費回暖的背景不言而喻。4月底，國家主席習近平宣布湖北「保衛戰」、武漢「保衛戰」取得決定性成果，全國疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果。之前，各省份紛紛下調突發公共衞生事件應急回應級別，推動社會秩序有序恢復，除京津冀、湖北武漢地區外，其他地區在2、3月已把一級回應降為二級或三級，京津冀地區也在4月30日將回應級別下調至二級，武漢在5月2日下調為二級回應。事實上，「五一」前夕，中國新冠肺炎新增病例已經連續保持在個位數水平，隨後全國高風險區域清零。

「五一」假期是繼今年春節以來從人流、經濟到社會全面放開的一次長假，疫情穩定為刺激經濟增長創造了條件、提供了機會。

疫情得到有效控制的同時，中共高層為逐步恢復經濟推出了大規模的動作。在疫情還未得到遏制的2、3月份，中共以遏制疫情為主。這一時段，習近平主要去了武漢和浙江這兩個地方考察，並分別釋放了不同的經濟信號：3月10日的武漢之行向外界釋放了中國疫情得到基本控制的信號，中央政府的工作重點將從疫情防控轉向經濟復蘇；3月29日至4月1日的浙江之行則向外界釋放了中國的經濟正在復蘇、中國的經濟生活正逐步走向正常的信號。

隨着湖北疫情得到有效控制，復工復產逐步取代疫情防控，成為首要工作。這段時期習近平將陝西選為考察地，4月20至23日考察期間不只考察了復工復產，還考察了陝西的生態環境保護、社會秩序恢復狀況，相對前兩次，這一次的考察範圍更加全面，被認為是中國復工復產與社會生活秩序恢復的信號。同時，在4月26日武漢新冠患者清零之際，中共高層推出「一攬子政策」扶持湖北經濟、社會發展，這也被外界解讀為中國經濟全面重啟的開始。

天津一個購物商場在「五一」期間人頭湧湧。（新華社）

這些措施都為穩定就業和促進消費奠定了基礎，而「五一」期間，各地方政府、商家和服務業平台派發了數量不等的消費優惠券，也相當程度刺激了民間的消費欲望。

「五一」假期結束後，內地疫情沒有出現反彈，顯然增強了中國政府疫情防控的信心。上周五（5月8日），國務院聯防聯控機制發布指導意見，宣稱中國新冠肺炎疫情防控向好態勢進一步鞏固，防控工作已從應急狀態轉為常態化，因此「對於疫情發生以來受影響較大的餐館、電影院、劇院等場所，指導意見提出，按照相關技術指南，在落實防控措施前提下，全面開放商場、超市、賓館、餐館等生活場所；採取預約、限流等方式，開放公園、旅遊景點、運動場所，圖書館、博物館、美術館等室內場館，以及影劇院、遊藝廳等密閉式娛樂休閒場所，可舉辦各類必要的會議、會展活動等」。相信隨着疫情防控的常態化，逐步解除臨時性管制，消費彈性必然進一步恢復。

5月8日，中國國務院聯防聯控機制印發《關於做好新冠肺炎疫情常態化防控工作的指導意見》，要求按照相關技術指南，在落實防控措施前提下，採取預約、限流等方式，開放影劇院、遊藝廳等密閉式娛樂休閑場所。（中新社）

中國經濟顯現韌性

早在4月17日疫情剛剛受控之時，中國國家統計局公布，2020年第一季度國內生產總值（GDP）同比下降6.8%。這一數字是自1992年中國開始公布季度GDP數據以來的最低數值，也是季度增速首次出現負值，對當時的中國社會上下產生了相當的心理衝擊。而考慮到世界疫情發展對中國經濟的二次衝擊，外界普遍預測中國經濟第二季度也不會走向「V」型大反彈，前景依然一片陰霾。然而，中國消費市場的強勁復蘇和快速反彈正在改變外界的預期。

事實上，中國國家統計局在1月份即曾表示，去年中國社會消費品零售總額41.2萬億元，同比增長8%，消費對經濟增長貢獻率57.8%，拉動GDP增長3.5個百分點，連續六年成為經濟增長第一拉動力。當時，中國商務部副部長錢克明稱，去年居民人均服務性消費支出佔比45.9%，實物商品網上零售增長19.5%。

與之形成對照的是，資本形成對增長貢獻率為31.2％，拉動經濟增長1.9個百分點；貨物和服務淨出口對經濟增長的貢獻率提升至11％，拉動經濟增長0.7個百分點。其中，第三產業增加值佔GDP的比重達53.9％，同比提高0.6個百分點。這表明了中國經濟的增長已經遠遠非單純依賴對外貿易和投資拉動。

此外，中國政府刺激經濟增長的政策工具還有很多，尤其是在疫情期間最高層提出的「六保」計劃、減稅降費甚至返還的流動資本釋放還沒有完全顯現出來。一旦就業增長的保障和穩定的收入增長局面有所改善，中國經濟的韌性將充分釋放，年底的數據可能要比外界預期的好得多。

上文刊登於第213期《香港01》周報（2020年5月11日）《五一消費火爆 內地迎來「後疫情」經濟》。

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