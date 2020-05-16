【透視海軍陸戰隊】日韓菲海軍陸戰隊的轉型與挑戰

西太平洋地區最強大的海軍陸戰隊力量，當數美國海軍陸戰隊及中國人民解放軍海軍陸戰隊這二支部隊，其威力可以震攝整個西太平洋諸島，也有足夠力量施行遠征作戰。

而除了美、中之外的軍事強國，事實上也有其他國家已經在悄悄發展、擴大海軍陸戰隊的規模，其中發展最具規模的三國部隊，當數日本陸上自衛隊俯成立的水陸機動團（簡稱：水機團）、韓國海軍陸戰隊，以及即將從雜牌軍迅速轉型的菲律賓海軍陸戰隊。

日本水陸機動團

這三支部隊中，要數日本陸上自衛隊的水機團（Mizukidan）最受矚目，也成為亞洲國家的極度關注目標。由於2013年日本《防衛大綱》決定成立準陸戰隊的水機團（Amphibious Rapid Deployment Brigade, ARDB 兩棲快速部署團），經過多年研究、試驗、編裝後，終於在2018年3月27日正式成軍。此事，成為日本自衛隊有史以來，第一支明顯有「對外攻擊」能力的攻勢部隊。日本人俗稱其為「日本版海兵隊」。在大日本帝國時代的海兵隊，是屬於海軍管轄的作戰部隊，而在自衛隊時代，水機團則歸屬在陸上自衛隊的管轄下，這其中應為政治原因所致。

日本陸上自衛隊的水陸機動團，又稱為兩棲快速部署團，在2018年才成立，是日本戰後首支具有攻擊能力的部隊，其戰略目標甚至包括登陸台灣支持美軍，是一支人數僅3,000人，但是戰力相當神秘的隊伍。（Facebook @ 陸上自衛隊／多維新聞合成）

值得關注的是，水機團的成立，是針對2018年財政年度的防衛大綱第25條為基礎成立，而在防綱中的成立目的，除了要因應中國人民解放軍海軍對日本外圍爭議島嶼—特別是釣魚台群島（尖閣諸島、南西諸島）等島嶼的「奪還作戰」之外，其登陸訓練的主要目的，還針對了台灣的戰時應急狀態，以輔助美軍的角色，也同時訓練緊急於台灣登陸的課目，這是一般外人較少注意到的特色。

水機團目前有三個團，核心約為3,000人左右，總部設在佐世保海上自衛隊佐世保軍區內，每個團主要的組成為總部中隊、AAV（兩棲突擊車）中隊、直升機中隊和突擊偵查艇中隊（屬於海上自衛隊艦艇中隊）等重要部份。其中，AAV中隊配備58輛美製的新造AAVC-7A1 RAM/RS型兩棲突擊車，直升機中隊將全面配備MV-22B魚鷹式（Osprey 也有翻譯為鶚式）傾斜旋翼機，日本總共向美國採購17架同型機，是除了美國之外，目前唯一外銷者。

日本陸上自衛隊水陸機動團，公開其因應不同作戰環境的三種不同個人裝備。（Facebook @ 陸上自衛隊）

此外，雖然僅有3,000人編制，但是水機團的裝備全面優於陸上自衛隊，加上日本海上自衛隊擁有龐大的兩棲突擊艦戰力，包括3艘1990年代末期成軍的萬噸大隅級兩棲運輸艦（每艘可容納2艘1號氣墊船（美製LCAC日本版）以及若干艘2150型運輸船），4艘直升機驅逐艦（空母），包括日向級和出雲級2型接近20,000噸滿載排水量的全通甲板支援艦。水機團未來的發展目標，要能夠操作可在小型航母上起降的F-35B戰機，以作為奪還島嶼作戰時的空優支持火力。

韓國海軍陸戰隊

而一向以日本為第二假想敵的韓國，也擁有一支在西太平洋屬於戰力超強的海軍陸戰隊。成立於韓戰之前的1949年4月15日，稱為大韓民國海軍陸戰隊（R.O.K. Marine Corps），由美軍輔助成立，類似台軍的海軍陸戰隊成立過程。與美軍的編制一樣，韓國海軍陸戰隊隸屬於海軍之下的分支司令部，專事負責兩棲作戰，並且擁有快速反應部隊和戰略後備力量的能力。目前人員編制為29,000人，總部在華城（著名的連續殺人案案發地），擁有300輛重型履帶裝甲車輛，包括兩棲突擊車、主戰坦克（K1）和自制的自走炮車，火力堪稱強大。

韓國海軍陸戰隊，得利於韓國在近10年，成為全球軍火10大輸出國之一，有許多相當具有野心的擴編、新武器計劃，而且訓練不受到新冠病毒肺炎影響，在疫情嚴重時依舊負擔嚴格戰備。（Facebook @ Republic of Korea Armed Forces／多維新聞合成）

在兩棲作戰艦的武力上，韓國海軍陸戰隊更是西太平洋中，除了美、中之外，規模最龐大的船隊。與有2艘獨島級（Dokdo class）20,000噸滿載排水量的直升機運輸艦（LPH），4艘7,000噸級的坦克登陸艦（LST），11艘快速登陸艦（LSF）等龐大登陸運載能力，與日本水機團一樣，擁有美製的LCAC氣墊船的韓國自製版，且預計在2023年前，投資建造更大型的全通甲板兩棲突擊艦，預計可以起降F-35B短場起降戰機，與日本競爭在西太平洋的海軍陸戰隊空中火力話語權。此外，韓國也已經在檢討，是否要比照日本，進口美製MV-22魚鷹機，來對抗日本水機團的優勢，目前預計是魚鷹機群最積極的潛在買家。

菲律賓海軍陸戰隊

目前在西太平洋區，成長速度最快的，則是菲律賓海軍陸戰隊（Phillippine Marine Corps）。該隊成立於1950年11月7日，與韓國、台灣的時刻差不多，都由當時的美軍強力輔助而成立，故編裝武器和戰術都與美軍相同，並且接受美軍的訓練。而後，菲律賓在近代的動亂中，經濟崩潰且政權頻仍更換，故使得武裝部隊得不到正常的給養，使得菲國軍力嚴重內耗喪失，加上冷戰之後美軍撤離，菲律賓軍隊宛如一盤散沙，幾乎不成軍隊。

在1990年代冷戰結束後，菲律賓海軍陸戰隊得到一連串的新式武裝，成為菲律賓海軍相當重要的一部分。之後在21世紀初期，菲律賓國內飽受伊斯蘭極端主義和菲共的雙重夾擊，內戰不斷，在2013年的三寶顏圍攻戰中，海軍陸戰隊表現優異。而在2017年對抗伊斯蘭國恐怖組織的馬拉維（Battle of Marawi）之戰中，海軍陸戰隊再度成為打擊的前鋒，故得到不少實戰經驗，隨後在菲律賓政府的支持下，海軍陸戰隊得到軍事資源的優先挹注，2018年成為獨立於海軍之外的另一支獨立軍種，目前人數約1萬人上下。

菲律賓海軍陸戰隊，具有相當豐富的實戰經驗，且因為南中國海主權爭議問題，成為北約國家競相援助、加以訓練且聯合演習的重要對象，近年來實力上升迅速。（Facebook @ Philippine Defense Community and Updates／多維新聞合成）

在2012年黃巖島事件之後，菲律賓海軍陸戰隊戰力的空虛，獲得了西太平洋強權美、日、韓、澳等國的重視，由於南中國海的主權爭議，菲律賓扼守於此戰略要衝，故各國紛紛給予菲律賓海軍陸戰隊相當強大的武器裝備支持，例如美軍重新駐紮在菲律賓、持續與菲律賓進行聯合訓練與軍演，澳洲也是支持菲律賓海軍陸戰隊聯合演習、訓練和補給支持的重要國家。

日本水機團也持續定期與菲律賓海軍陸戰隊實施交流訓練、聯合演習等，日本並大方贈送菲律賓無償的P-3C反潛機、武裝巡邏艇和各式戰術車輛。韓國更是菲律賓重建軍隊的重要賣家，菲律賓三軍的新式武器裝備，幾乎來自韓國，包括高級教練機／攻擊機、新式導彈護衛艦、二手蒲項級護衛艦、KAAV-7兩棲突擊車、K-9自走炮、KJLTV輕型裝甲車和K2C1自動步槍等，都由韓國低價傾銷。

轉型與挑戰

環顧西太平洋三國的海軍陸戰隊發展，目前都已經進入高度成長期，日本水機團不斷地進行擴編與現代化，訓練強度等同北約標準，並且與美、英、澳等國有密切交流與訓練，海外服役經驗豐富，算是戰力成長最快的一支新興部隊。而韓國海軍陸戰隊，伴隨着近10年來，韓國一躍而為全球10大軍火出口國之一的成果所賜，不僅在造艦上快速躍進，並且在各式武器、新式戰術的驗證上，都有不斷追逐日本的雄心。

韓國與日本間的歷史恩怨，從海軍陸戰隊戰力的互相追逐，可以瞧出端倪。而菲律賓則是新興的西太平洋兩棲武力，由於其位於南中國海主權爭議的窗口地帶，也是美、中於南中國海爭霸的關鍵地域，美、日、韓、澳不斷幾乎無償地為菲律賓海軍陸戰隊加油添火，其目的也是劍指南海問題。菲律賓迅速擁有先進的Tarlac級萬噸兩棲船塢登陸艦，雖是印度尼西亞製造，但是美國在背後施力不少。

日本成為造價幾乎等同F-35A戰機的MV-22B魚鷹式傾斜旋翼機的國際頭號買家，其中的戰略意義相當明顯。而韓國可能將成為繼日本之後，與以色列一起擁有此種新概念機的買家。魚鷹機的出現，象徵海軍陸戰隊未來的戰術與裝備概念，都有跨世代的翻轉，在多域戰的時代，是重要武器象徵。（Facebook @ 陸上自衛隊）

而在面對目前西太平洋的複雜局勢，不論是台灣海峽或是南中國海，都是世界公認的火藥庫，此三國在對應這些危機時，也正在學習美國海軍陸戰隊的自我轉型與提升能力，正在密切注意美軍實驗2016年提出的新戰略「多域戰」（Multi-Domain Battle）的戰法，不斷地將海軍陸戰隊傳統的兩棲登陸、快速部署等角色，進行大改變。例如，日本水機團正在實驗擁有自己的陸射導彈平台，能夠獨立支應導彈攻擊的多元任務。

而韓國海軍陸戰隊，正在大規模擴展其三棲攻擊能力，採購自制的KUH-1完美雄鷹（Surion）多用途攻擊直升機的計劃正在如火如荼展開。且日、韓海軍陸戰隊都有采購F-35B的近期計劃，並且擁有類似美國海軍美國級直升機／短場起降戰機專業使用兩棲突擊艦的計劃，菲律賓海軍陸戰隊雖然還處於重建、積蓄戰力的階段，但是菲國政府相當重視海軍陸戰隊的戰力，不但全隊個人裝備，從以色列直接進口人體骨架型裝具，與英國皇家海軍陸戰隊同步。

韓國海軍陸戰隊，即將大量裝備南韓自制的KUH-1型通用直升機武裝型，增強其三棲打擊能力，其海軍陸戰隊發展航空部隊的雄心，相當龐大。（（Facebook @ Republic of Korea Armed Forces））

此外，菲律賓海軍陸戰隊擁有相當豐富的實戰經驗，且根據實戰經驗來採購裝備、更正訓練方式，且與北約各國密切合作，這也是菲律賓海軍陸戰隊，在近未來將成為西太平洋一支不可忽視力量的重要原因。