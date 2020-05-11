「擴核制美論」引人注目　內地官媒面對「體制內競爭」？

內地官媒《環球時報》總編胡錫進近日「語出驚人」，不少言論成為是日新聞：澳洲是中國鞋底上的香口膠；中國應擴大核武庫以抑制美國；美國版「坦克人」阻攔支持解除封鎖的示威者車隊；建議白宮改名「達賴喇嘛宮」。

從不諱言「叼飛盤」罵名

在防火長城之外，如果有留意《環球時報》和胡錫進的言論，部份論者會認為兩者作風較為強硬和搶眼，所以對其近日較為驚人的表態可能不以為奇。

可是回到防火長城之內，內地網民的評價就更為複雜，有為數不少的支持者不在話下，牆內輿情對兩者其實也不乏嘲諷批評。胡錫進本人就從來不諱言，直指被網民批為「叼飛盤」，意謂無論官方採取任何方針和態度，他都可以加以解畫自圓其說。

《環球時報》總編輯胡錫進。（香港01記者攝）

相關批評在中美貿易戰討論中十分明顯，綜合網民在胡錫進微博上的留言，大體意思為：如果中方看來對美態度較強硬，他和《環時》當然指出中方如何有理有節，美方如何無理取鬧；去到中方看來有所妥協，他和《環時》同樣可以說北京以大局為重之餘，表面上的讓步是出於「倒逼改革」的需要。

「美國源頭論」引發網上罵戰

牆外網民可能以「獵奇」眼光加以看待，但牆內網民很明白一點：《環時》是官媒，而胡錫進以幹部身份擔任總編，可以視為體制內的其中一種聲音，向左或向右都好，絕大多數時候都不會超出官方許可的框架。

就胡錫進的「擴核制美論」，留言欄上就有「連胡錫進也這樣說」的論調，猜測黨政機關是否屬意更強硬路線。實則個人可以按事態發展而改變判斷，傳媒也可隨之調整編採策略，但撇除種種憑空揣測，較為妥當的、建基於公開資料的解釋是，官媒整體最近正承受強大壓力。

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3月中旬，外交部發言人趙立堅就新病毒疫情，在官方認證的Twitter帳戶提及「美國源頭論」，直指華府應予以交代，《環時》編輯「耿直哥」卻對其論調和所提證據不以為然，在微博上公開質疑，引發網民罵戰，最終要由老總胡錫進不作結論地打完場：既尊重「耿直哥」表達個人意見，也理解趙立堅的發言原委。

在常見「愛國」爭議外，罵戰裡有網民聲稱，疫情其間中國在國際輿論處於下風，正正由於官媒在牆外宣傳不力，外交官才要親自落場肉搏，所以官媒中人還是最好不要多嘴。

「戰狼外交」並非無的放矢

單純視所有傳媒都是宣傳機器，在防火長城內外都不太準確；以為外交角力取決於爭拗到對方收口為止，亦是看輕了外交官的工作。話雖如此，確實官媒不可能完全忽視牆內評價，亦要在面對外交官的「內部競爭」時，於體制內突顯出自己有足夠能耐履行職務，毋須他人代勞。

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或者外交官也面對同樣的壓力。講到最具價值的在地穿針引線，中共系統內還有統戰部和聯絡部在做這一方面的工作，而國務院部委和事業單位亦各有對外實務，例如一帶一路，外交部在「內部競爭」之下要如何定位呢？事實上近年常見的外官部硬發言並非無的放矢，而被戲稱為「戰狼」的外交官亦不是憑空出現。

中共是一個有9千萬黨員的組織，統治14億人口，下轄各級機關無可避免地各有考量，目標和利益不可能永遠一致，疫情其間便呈現出中央領導層、地方官僚與官方專家互有矛盾。將視野擴展至中國外交方針，七八年間由韜光養晦演變到有所作為，體制內的地盤劃分亦隨之變動，每一板塊都要適應重組後的生態。