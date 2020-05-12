【觀察】520就職典禮後　蔡英文還會是那個「台灣隊長」嗎

台灣總統蔡英文將於2020年5月20日展開第二任期。台灣總統府於5月11日公布520總統就職大典的主視覺設計與典禮細節，而其中就職演講將達30分鐘，外界認為在兩岸關係方面，共有四個重要看點。

首先，是蔡英文在就職演說中對於兩岸政策的定位。外界認為蔡英文的兩岸政策應該會維持「穩中求變」的特色，即在樹立大政方針下做兩岸政策的微調。而這有兩種可能性，一種是重複2016年就職演說的說法，重提中華民國憲法和兩岸人民關係條例的相關規定，但時過境遷，在2019年中國國家主席習近平提出「習五點」後，這種可能性已大大降低。另一種則是認為蔡英文將會簡單地重提2020總統大選勝選當晚致詞的八個字「和平、對等、民主、對話」，但也無需過於強調和解釋內容，而更重要的反而是後續對北京釋放善意的動作。

不過在臨近520演講前，民進黨蔡易餘等幾位「英派」立委，卻又提出憲法增修條文與兩岸條例的修法，要求將條例中的「國家統一前」刪除，修改為「因應國家發展」、「國家管轄領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼時」等字眼，民進黨立委這樣的嘗試是不是也暗示着蔡英文就算在演說中的兩岸定位希望走穩健的路線，但考慮到台灣社會風氣和未來選舉的需要，民進黨內部對兩岸議題的激化也不會輕易鬆手，而這才更符合民進黨的長遠利益。當然，蔡易餘的修法，也可能民進黨藉此測風向，看看台灣社會的反應。

針對就職演說可能涉及的兩岸論述內容，兩岸政策協會研究員兼副秘書長張宇韶曾向多維新聞表示，相對於台前總統陳水扁的兩岸政策主張「主權、對等、民主、和平」，蔡英文搬出的「和平、對等、民主、對話」則另有意涵，首先是蔡英文不再強調「主權」，綠營已然認識到，期間經過兩次的總統大選，台灣人已將 「中華民國台灣」視為新的主權認同。

蔡英文在就職演說中對於兩岸政策的定位。外界認為蔡英文的兩岸政策應該會維持「穩中求變」的特色。（中央社）

其次，蔡英文在就職演說中是否將對北京釋放善意也是外界關注的焦點之一。2016年蔡英文以「肯定九二會談的歷史事實」的說法，雖被認為是捨棄了國民黨的「九二共識」，恐引發兩岸的「地動山搖」，但從另一方面來看，也的確存在蔡英文對北京釋出善意的成份。當時蔡英文希望「兩岸的兩個執政黨應該要放下歷史包袱，展開良性對話，造福兩岸人民」，這種說法似乎讓外界認為兩岸有和談的可能性。只不過後來民進黨在經歷2018年九合一大敗後，在2019年蔡英文便以更激烈的「親美反中反共」的意識型態「站隊」才重新挽回民進黨的低迷聲浪，這可說是政治現實決定了蔡英文的意識型態，但也使得兩岸關係和台海問題一直成為民進黨執政的「未爆彈」。

外界認為蔡英文釋放善意或者避免「踩雷」的操作其實就是一種態度，就像兩人談話交流中，如何達成相互尊重的感覺其實不僅僅是形式性的指引，而是如何設身處地為他人着想。例如，在這次疫情中，假如蔡英文不再提及「武漢肺炎」的字眼，而是以「新冠肺炎」的陳述來替代，應能讓北京方面感受到善意。此外，在談及疫情危機時，除了國際合作之外，適度提及兩岸的包機合作，雖然過程中有些許摩擦和不愉快，但仍然是表達善意的做法。

台灣獨派團體發動「制憲公投」，日前已將聯署書送交台灣中選會。顯然，獨派團體並不因蔡英文喊出「中華民國台灣」而得到滿足。（中央社）

再者，在520就職演說中，蔡英文的歷史定位將會是什麼也是外界關注焦點。對於政治人物來說，追求歷史定位可謂是最終目標。而蔡英文在2020總統大選勝選後，便達成滿足八年任期的條件，足以和李登輝、陳水扁、馬英九等人在歷史上齊名。而從勝選感言中，蔡英文提到「未來四年，我們一定會繼續守護主權、繼續堅持民主、繼續推動改革，把我們曾經承諾過的事情，一項一項來實踐。」從此或可一窺蔡英文的自我定位，不過在520就職演說中更能系統地展示蔡英文的宏圖大業，此外它也跟兩岸關係息息相關。

最後，則是北京將會如何解讀蔡英文在未來的兩岸政策。而這又分為兩派，一種是悲觀派，另一種是樂觀派的看法。悲觀派認為，北京已經收回蔡英文那張「未完成的答卷」，而與其在表面上聽蔡英文的說法，不如實際看蔡英文在處於中美大國博弈下處理兩岸關係的做法，而從目前解放軍繞台軍演已成為常態的情況來看，可以說北京對蔡英文應該是有了定見。

因新冠肺炎疫情引發的兩岸疏隔，蔡英文得以逆風高飛。只不過，逆風高飛並不足以令蔡英文甩掉「蔡英文路線」正面臨到的困境。（中央社）

而與此相反，樂觀派則認為蔡英文在未來如果能繼續堅守兩岸間的政治底線，不在台海問題上推行實質「台獨」作為，對內則適度打壓「深綠獨派」，遊走在灰色地帶之間，便仍然符合蔡英文對北京所謂「不主動挑釁」的政治承諾。

從結果來看，或許兩岸官方都處於「冰封」的狀態，但未來兩岸關係會否持續加温變成「熱戰」，尤其是在中美關係不斷惡化的大背景下，則仍然是有本質性的區別。而蔡英文雖然很樂意一直當「台灣隊長」，但如果誤判形勢，在中美衝突不斷加劇的情況下，蔡英文將可能成為「末代總統」，這顯然不會是蔡英文要追求的歷史定位，也絕非兩岸民眾所樂見。