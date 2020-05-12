胡春華1個月來赴6省份考察　疫情防控同時緊抓糧食安全

5月8日至10日，中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華在吉林省調研督導春耕和生豬生產工作。他在調研期間強調，糧食安全是國家安全的重要基礎，在日前中共中央政治局提出的「六保」任務中，處於基礎性、前提性地位。 4月中旬以來，胡春華從南到北，已到廣東、湖南、新疆、河南、山東、吉林6個省份調研，除了到新疆是聚焦脫貧攻堅外，胡春華到其他5個省份，主要都是督導糧食和生豬生產工作。 中共總書記習近平日前強調，愈是面對風險挑戰，愈要穩住農業，愈要確保糧食和重要副食品安全。而胡春華考察的廣東、湖南、河南、山東、吉林，都是糧食和生豬生產的重要省份，顯示官方在持續防控新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的同時，亦不忘緊抓糧食生產和安全工作。

4月14日至17日，胡春華在廣東、湖南實地督導春耕和生豬生產工作。4月18日至20日，胡春華在新疆維吾爾自治區調研督戰脫貧攻堅工作。4月21日至22日，胡春華在河南、山東實地督導夏糧和生豬生產工作。5月8日至10日，胡春華在吉林調研督導春耕和生豬生產工作。

《北京青年報》旗下公眾號「政知圈」指，胡春華考察的廣東、湖南是中國稻穀重要產區，同時也是生豬生產大省；河南、山東兩省則是中國夏糧主產區，同樣為生豬生產大省；而最新一次去的吉林，是中國重要的商品糧和生豬生產基地。

省委書記、省長等幹部陪同

據《吉林日報》披露，中央農辦主任、農業農村部部長韓長賦，國務院副秘書長高雨亦陪同到訪吉林；在吉林方面，包括省委書記巴音朝魯、省長景俊海和省委副書記高廣濱在內的省委省政府幹部都現身陪同調研或參加活動。而據央視，胡春華考察吉林期間，分別到白城市鎮賚縣、洮北區和松原市寧江區，實地督導春耕生產、生豬生產和非洲豬瘟防控等工作進展，詳細了解東北黑土地保護性耕作情況，並與農民、科技服務人員、合作社和企業負責人深入交流。

推動春耕生產 高層動作頻頻

最近，為推進東北地區春耕生產，中共高層連續有不少大的舉動。4月13日，農業農村部、財政部、央行在京召開視像會議，當時，農業農村部副部長劉煥鑫、財政部副部長程麗華、人民銀行副行長潘功勝出席，會議的議題是「推進東北4省區春耕生產扶持政策落實」。

4月17日，習近平主持的中共中央政治局視像會議召開，在重申「六穩」（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期）的同時，政治局首次提出「六保」（保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定和保基層運轉）。

4月26日，農業農村部召開東北地區春耕生產視像調度會，調度東北春播進展情況。會議提到，東北地區春播糧食麵積佔全國一半，具有舉足輕重的地位，抓好東北地區春耕生產，就掌握了全國春播工作的主動權。東北四省區農業農村部門要堅決貫徹習近平指示批示精神和中央「六保」要求，發揮東北地區「大糧倉」作用，主動擔當，勇挑重擔，不失時機抓好春耕春播，全力以赴奪取糧食和農業豐收。5月1日，農業農村部副部長張桃林到吉林省，省委書記巴音朝魯和省長景俊海當日在長春與他會面。

《新聞聯播》周一稱，全國早稻播栽已全部完成，全國春播進度快於往年，夏糧豐收有基礎。（央視《新聞聯播》截圖）

疫情防控同時 春耕生產未見鬆懈

最近東北疫情防控又有新情況，不管是黑龍江省哈爾濱市、牡丹江市，還是吉林舒蘭市，都出現本土病例。但疫情防控的同時，春耕生產未見鬆懈。央視《新聞聯播》周一（11日）在報道中稱，這幾天，從嶺南到塞北，各地糧食生產全面展開，全國早稻播栽已全部完成，全國春播進度快於往年，夏糧豐收有基礎。

在吉林調研督導時，胡春華提到，東北地區在全國農業生產中的地位舉足輕重。他要求，東北地區要紮實推進春耕生產，確保糧食播種面積只增不減；要努力克服前期不利天氣影響，搶抓農時，確保春播進度和品質；要着力防範氣象災害和病蟲害，加強農業服務保障；要毫不松懈抓好生豬生產恢復，強化非洲豬瘟疫情常態化防控措施，做好豬肉產銷銜接，同時持續抓好牛羊肉、牛奶等畜禽產品生產；要紮實推進保護性耕作，充分調動農民積極性，因地制宜創新保護性耕作模式，促進恢復提升地力。