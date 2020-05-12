美參眾兩院助台闖世衛大會　透露台灣邦交關係瀕危信號

第73屆世衛大會（WHA）將在5月18日至19日以視像方式召開，由於世界多國今年受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情衝擊甚巨，加上台灣控制疫情得宜，「台灣模式」助推多國支持台灣叩關WHA的大門，台外交部長吳釗燮接受法媒訪問時便自豪，「如今台灣以觀察員身分參與WHO的支持已達到頂峰」。 台灣這次在世衛戰場上打得「有聲有色」，美參眾兩院外委會亦大動作致函55國力挺台灣。台灣15個邦交國中，美國特別點名其中的13國，包括最近或與台關係生變傳聞甚多的梵蒂岡、巴拉圭等國都名列其中，某方面也代表北京對台的外交「勒喉戰」仍在持續進行，難怪泛綠陣營的學者紛紛示警台灣下半年恐再斷交一國。

世衛大會將於5月18日召開。（新華社）

從美國參眾兩院外交委員會領袖致函的國家名單，可看出兩條軸線。一條是採U型圍堵的方式，除了傳統上和美國站在同一陣線的歐盟國家，包括德國、英國、意大利和西班牙，以及中國東邊的日本、韓國等國外，參眾外委會特別致函包括越南、泰國、印度、巴基斯坦等中國南方國家，要求這些國家加入美國行列，參、眾兩院聯合中國周邊國家力量，欲將其勢力堵在亞洲內陸之內，遠遠觀之，頗有炮製冷戰時期的圍堵政策之感。

另一條軸線，則是美國特別致函給台灣15個邦交國中的其中13個，除位於非洲的斯威士蘭和中美洲的尼加拉瓜，其餘通通名列其中。美國特別致函給台灣邦交國，要求其支持台灣參加WHA，聽着弔詭，因為一般來說，台灣邦交國支持台灣叩關世衛早已行之有年，何需美國出手？衍生出的懸念反倒是台灣或已感到與這些國家邦誼不穩，因此求助於美國，企圖讓美國替台灣穩固邦誼。

台灣外交部駁斥教宗訪問中國大陸的傳聞為小道消息，不予評論。圖為台灣外交部發言人歐江安。（洪嘉徽攝）

其實從台灣外交部一片高歌「台美關係史上最佳」、「外交突破」等訊息底下，也藏着台灣和邦交國關係生變的暗潮。例如中美洲的海地，台灣駐海地大使傳出與該國高層發生摩擦，被要求撤換；待台灣捐助防疫物資給海地後，海地總統卻又拍板一項1800萬美元的採購案，向北京購買口罩、防護衣等防疫物資。再如位在南美洲的巴拉圭，其左派黨團在參議院發起與北京建交的表決，最終雖以9票之差遭到否決，但已讓台灣外交人員嚇出一身冷汗，這些都是邦誼出問題的警訊。

尤其最具指標性的梵蒂岡，中梵關係在新冠肺炎中持續升温，意大利傳媒甚至報道，教宗方濟各可能訪問中國大陸，雖然台灣外交部駁斥「小道消息不予評論」，但就其他事實面來說，台灣4月初捐贈口罩給梵蒂岡後，由梵蒂岡藥局主任代表受贈，而在此之前，中國外交部即已爆料，早在疫情爆發時，梵蒂岡有關人士便透過不同管道向北京求援，最後中國大陸通過民間組織送上65萬片口罩支持梵蒂岡防疫，且代表受贈者是梵蒂岡新聞室主任，規格明顯與台灣存在落差。

新冠肺炎疫情影響下，各國急需諸如口罩、防護衣等防疫物資，這些物資也成為兩岸外交的角力戰場。（AP）

綜觀這些與台灣邦誼出現不穩迹象的國家，海地、巴拉圭、梵蒂岡等3國全部列在美國參眾兩院外委會的「致函名單」中，要求他們加入「美國及其他多國行列」，頗有「強烈關注」的意味。尤其不單單只有浮上枱面的三國，在台灣僅剩的15個邦交國中，美國更是一次點名13國，可能代表這三個有意外交轉向的國家，只是台灣邦交關係瀕危的冰山一角，亟待美國出面「整隊」，通過美國立法部門在WHA召開前夕特別寄信，幫台灣的邦交打一劑強心針。

針對台灣參與WHA這件事，美國顯然也搬出兩面手法，一方面立法部門敲鑼打鼓，藉外委會聯名致函55國要求力挺台灣，參議院更在5月11日於華府通過一項支持台灣參與世衛的法案，但行政部門卻又不在WHA提案讓台灣參與世衛大會，保留操作空間，顯然是要和北京維持「鬥而不破」的局面，這也代表中美關係雖維持低檔，但近期內美國無意讓彼此關係因台灣入WHA一事進一步惡化。