PlayStation中國商店疑遭檢舉致停擺　內地審查準則已過時？

5月10日，Sony（索尼）旗下PlayStation中國區官方微博發文稱，由於系統安全升級原因，PlayStation中國商店從當日早上7時起暫停服務，但帖文未有透露服務將於何時恢復。有不少玩家在留言區表達不滿，認為事件是因當局收到來自任天堂玩家的惡意檢舉導致。

被指「嚴重影響中國文化建設」

話說自從2014年銷售禁令解除，家用遊戲機可循正途來華，廠商都接受內地電子遊戲審查制度，特設專供內地的「國行」主機和適用遊戲，以符合官方要求，換言之按常態而言，企業沒可能自找麻煩去踩紅線，那麼為甚麼還會有被檢舉的機會呢？

PlayStation中國商店暫停服務。（微博截圖）

其實疑似「篤灰」的微博用戶一度現身說法，其所填寫的檢舉理由為：因國行PlayStation以走後門逃避審查的方式，切換香港服務區域售賣並運行未經文化部審查的遊戲，「有鼓動暴力、色情、血腥、亂倫、販賣毒品等情節，嚴重危害廣大青少年身心健康」。

（詳情請看：PlayStation中國商店暫停服務 疑因未「鎖區」遭任天堂玩家檢舉）

這不是PlayStation第一次「出事」，早在2014年已有遭到同類指控，投訴人即稱：（國行PlayStation）能運行各種未經中國文化局審核的在其他國家發售的遊戲，這些遊戲包括《俠盜獵車手5》（Grand Theft Auto V）這種鼓吹毒品、暴力、犯罪、屠殺、濫交等情節的遊戲，嚴重影響中國文化建設。

官方隻眼開隻眼閉免「攬炒」

據當時一系列報道，廠商被迫延遲發布新主機，直到確保內地版PlayStation只能登錄內地遊戲帳號，不能下載外服遊戲為止，才順利推出市場。不過在該版主機上市一段時間後，已有網民發現「鎖區」限制有漏洞，他們找到方法登陸其它地區的帳號。

↓↓↓ 檢舉人「森里螢四」帖文如下 ↓↓↓ （PlayStation中國商店無限期關閉 內地網民炮轟舉報：玩遊戲像犯罪）

正如檢舉內容所示，內地審查機關的特別之處在於，封禁範圍非常廣泛，涵蓋「毒品、暴力、犯罪、屠殺、濫交等情節」，而官方也確實原則上要求廠商保證，從產品中剔除這些原素，導致外界眼中的「怪現象」，情況並不限於PlayStation：

國行主機只得有限量的「乾淨」遊戲，在市場上被認為是「有缺陷」，若果官方不去睜一眼閉一眼，任由廠商放寬「鎖區」限制，以及玩家「走私」境外遊戲，生意裡的公私持份者只會進入「一管就死」的困境，各方均承受損失。

改革開放常見的兩種現象

如果要跳升到宏觀層次，超過40年的改革開放一直都在處理這種問題：官僚規矩與市場現實脫節得非常嚴重。其實國民經過這麼多年市場經濟薰陶，海外文化產品早已是生活一部份，就算認為電子遊戲可以「誨淫誨盜」，一般通行的分級標示亦足以收警告之效，偏偏內地就實行一刀切全面封禁。

↓↓↓ 內地網民留言一覽 ↓↓↓ （PlayStation中國商店無限期關閉 內地網民炮轟舉報：玩遊戲像犯罪）

+ 4 + 3 + 2

可是落到實處，若果放寬了風俗審查這一部份，突顯出來的政治審查又該如何處理呢？近年就各種藝文影視創作，官方都有收緊限制的趨勢，連深受華人世界歡迎的宮鬥題材也傳出有被封殺之虞，可以想像幹部們本來就多一事不如少一事，如今更是缺乏政治動力去化解矛盾。

話雖如此，內地玩家也可以寄望在不久將來，另一類改革開放常見的現象重現：中國本土電子遊戲業務在灰色地帶萌芽，零星發展匯聚為產業洪流，迫使官方要決定依法限制，抑或要拆牆鬆綁。若果其潛力能說服領導層予以扶持，而當局又有解封的自信，可能有朝一日會按市場需要革新審查制度。