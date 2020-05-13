諷刺陸生成「正道」　戳破台灣自以為的民主自由牆紙

日前，台灣中原大學生物科技系副教授招名威在課堂發表言論被指涉嫌歧視陸生而遭到投訴。招名威近日在民進黨籍立法委員何志偉陪同下召開記者會，控訴中原大學因招在課堂上的言論引發陸生不滿要求道歉一事上，並未站在教師立場；同時也指控，自己道歉時曾提「中華民國台灣」，竟導致校方不滿。

然而，記者會中何志偉與招名威的說法、到稍晚親綠媒體的重點，都聚焦在「中華民國台灣」的稱呼、中原大學讓中華民國消失的問題，而未去細究問題的源頭。某種程度上，只不過是欲蓋彌彰的做法。

台灣中原大學生物科技系副教授招名威。（網絡圖片）

簡單回溯整起事件，招名威於今（2020）年3月13日在課堂上提及「2019新型冠狀病毒來自武漢」、並質疑大陸的防疫狀況、還點名只能觀看視訊課程影片的陸生「對，就是指你們」，於3月30日被陸生舉報後遭校方約談，該校正副教務長吿誡招名威希望其能於課堂道歉；招名威也確實在3月31日提出書面道歉。信件顯示，招教授未在內文中提到中華民國、中華民國台灣等字眼，還稱願意與陸生一起聊聊。

乍看之下，內容似乎沒什麼問題，但不知招教授有意或無意，信件中提到了陸生來台肩負兩岸交流重任與「政治重擔」，這不就暗指陸生赴台唸書並不單純、給陸生扣上了一頂帽子？接下來，他也在課堂上進行道歉，而就在此時，出現了綠營所突出的重點，也就是招名威強調他是「中華民國台灣」的教授，引發校方質疑不必向陸生強調此事，又要其再道歉一次。

接續下來，就是招名威二次道歉後與何志偉控訴中原大學的不當做法。隨着事情逐步發酵，在台灣社會輿論場上，也出現了兩派不同的聲音。其一，如同綠營人士與媒體，完全忽略開啟爭論話題的是招教授，撇開招名威道歉信中稱自己的言論是美式課堂中拉攏彼此「科技冷漠」關係的手法，表現出老師還是有在與鏡頭另一邊的同學互動之意是否只是片面之詞，綠營名嘴們也說，這不就是一種幽默的表現、沒有什麼大不了。

民進黨立委何志偉陪同招名威（左）開記者會，控訴中原大學相關人士的不當處理。（Facebook@何志偉）

更有趣的是，招名威本人也陸續上了幾個親綠的政論節目，為他的中華民國台灣言論辯護，節目中各名嘴除了批判中原大學相關人士有辱「國格」，更牽拖到中國大陸的教育體系，稱其沒有學術與教學自由，因此無法適應台灣這種自由民主的開放風氣。

另一方的討論，則是認為事出必有因；事實上，就連反中不遺餘力的桃園市市議員王浩宇，也要招名威「不要模糊焦點」，但這派的討論在當前的台灣社會，就顯得相對弱勢。

如同何志偉於5月13日最新發出的聲明顯示，中原大學校方固然有其值得檢討之處，但事情的源頭究竟為何，卻好像又被兩岸關係的紛擾、挺台賣台、舔共與否、學校只想賺人民幣等環繞意識形態的台灣輿論所掩蓋。

要知道，若招教授本人有那麼多的委屈，一開始怎願意道歉？而不是像現在好像成了受害者、被壓迫者？或許可以這麼解釋，就是招教授也認為自身言論有可檢討之處，但其又不願毫無保留的認錯，因此才用了蹊徑「保護」自己。

招名威（圖左）道歉掀波，其一開始若能一碼歸一碼，或許不會有後續的爭議。（Facebook@何志偉）

民進黨政府在此事的態度上，極為明快地將事情引導到更為敏感的話題上，畢竟「反中抗中」是現在台灣社會的主流、更是其一手打造出來的氛圍，而這也就更模糊了問題。有媒體報道，此次爭議並非個案，也有其他陸生在台灣被老師通過言論進行霸凌，加上近年有越來越多的案例顯示，陸生在台灣確實受到程度或多或少的歧視與排擠，試問，這又如何能彰顯台灣高舉的自由民主以及開放共生？