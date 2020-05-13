【軍工諜影】「國產航母總指揮」胡問鳴落馬　暴露中國軍工危機

中紀委深夜打虎，5月12日深夜，原中國船舶重工集團有限公司黨組書記、董事長胡問鳴被查。胡的落馬顯示中紀委2020年持續大力度反腐之餘，亦暴露了中國軍工領域的一大潛在危機。

中船重工作為中國國務院管理下的特大型企業，其承擔中國航母、核潛艇、常規潛艇、水面艦艇、水中兵器等海軍武器裝備從研發到生產試驗的系列任務，目前中國首艘國產航母以及在建航母均出自中船重工集團。而胡問鳴2010年即出任中國船舶工業集團（與中船重工合併之前的「南船」）副總經理至2019年在中船重工董事長一職退休期間，曾擔任中國第一艘國產航母「山東艦」研製總指揮的角色。

中船重工原董事長胡問鳴在中國軍工領域履歷豐富，掌握不少軍工信息。圖為2017年4月15日，時任中共中央軍委委員、裝備發展部部長張又俠到中船重工某研究所視察，尚未退休的胡問鳴陪同。（中船重工）

胡問鳴在中國軍工領域履歷豐富，除了中船重工，其還有中航工業、中國兵器、中國船舶工業集團公司的工作經驗，涵蓋了海陸空三軍裝備建造研發，中國首艘國產航母、殲10、國產大飛機C919等項目均有其參與。

目前，中國官方尚未通報胡問鳴所涉何罪，但如此重要位置的人物落馬已經暴露出中國軍工領域的漏洞。更令人擔憂的是，軍工領域的腐敗胡問鳴並不是孤例，2019年，胡問鳴的下屬、中船重工原總經理孫波被判12年。據上海一中院宣判，孫波利用擔任大連船舶重工集團有限公司（下稱大船集團）董事長、總經理等職務上的便利，為他人與大船集團合作成立公司及公司後續經營等事項提供幫助。更早之前，孫波的「老同事」、中船重工原紀檢組組長劉長虹於2016年11月落馬，經查其涉嫌受賄犯罪。

2019年7月4日，中國船舶重工集團前總經理孫波以受賄罪，國有公司人員濫用職權罪被判處有期徒刑12年。（資料圖片）

雖然中共十八大後的反腐風暴讓外界見識到中共反腐力度之大，不過軍工領域的貪腐尤其值得警惕。反腐本是中共整頓吏治的一個切口，但是軍工領域牽涉國安，誘惑力會極大刺激貪腐，即使是個案也決不能輕待。

近日被披露刑滿釋放的國務院原副總理姬鵬飛之子，解放軍總參情報部常務副部長姬勝德便是一個典型的案例，1999年姬勝德不僅涉及影響廣泛的廈門遠華走私案還被定罪出賣情報，即使身為中共元老的姬鵬飛為子出面奔走自殺後，姬勝德仍被判為死緩。

更近的一個案例是2019年4月曾有軍工背景，分管科學技術、國防科工以及軍民融合發展等工作的中國四川副省長彭宇行落馬，彼時人民日報海外版旗下的公眾號「俠客島」發表文章稱「身居高位的間諜為害尤甚，究其原因，這些人喪失信念、只求物慾，進而被境外間諜抓住把柄。」暗示彭宇行被查涉及境外間諜。

回看中船重工，從原紀檢組組長、原總經理到原董事長，連串關鍵位置的核心人物出現問題，這種大面積的「塌方」應該給中紀委敲起警鐘，其背後是否有系統性的國安風險？

中船重工連串關鍵位置的核心人物出現問題，其背後是否有系統性的國安風險？（網上圖片）

隨着中國外交更加強調積極有為，以美國為首的國家不斷拋出中國威脅論，尤其是此次疫情對國際秩序的衝擊讓中國領導人對世界變局的判斷，都讓中國不得不作好以防萬一的打算。但是熱戰的表現從來都不只是海陸空的軍事較量，其背後暗藏着各種形式的博弈——或是明面上的軍事資源爭奪，或是以心照不宣的方式竊密。如果說前者尚能在競爭層面展現對決的姿態，而後者則是更加驚心動魄、防不勝防的密謀，但這卻是從古自今各國統治者在處理內外關係中從不可缺的一種競爭手段。

當中國面臨嚴峻的國際挑戰之時，處理外部的矛盾固然重要，而禍起蕭牆的典故也應該時刻帶來警醒，做好內部的管理同樣不可忽視。為此，中國在2014年、2015年、2017年相繼通過《反間諜法》、新《國安法》、2017年的《國家情報法》三部重量級法規，積極應對國安風險。