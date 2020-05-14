綠委刪「國家統一」態度保守　是否又是一次「華航正名」？

5月8日，民進黨立法委員蔡易餘等人提出《兩岸人民關係條例》修正案，欲將現行條文中「國家統一前」幾字修改為「因應國家發展」，蔡易餘並表示其也提出修憲提案，將《中華民國憲法》中所稱「為因應國家統一前之需要」改為「因應國家發展之需要」。然而，對於蔡易餘等人的行動，民進黨團總召柯建銘表示，兩岸問題屬重中之重的重大議題，必須審慎以對，「不可能盲目支持」。

民進黨團總召柯建銘表示，不會盲目支持個別立委關於修憲或修正《兩岸人民關係條例》的提案。（譚英瑛／多維新聞）

事實上，在蔡易餘的提案震動各界後，民進黨團幹事長鍾佳濱的言論卻相對保守。鍾佳濱認為，該提案是個別立委的意見，雖然民進黨內有不少立委支持修法，但尚未成為民進黨的內部共識，也不代表黨團立場。

而據台媒《中國時報》報道，民進黨團總召柯建銘在接受該報訪問時更表示，「兩岸關係複雜，國際情勢又因為疫情的關係變得多變，修憲這件事情怎麼能夠不慎重處理」？他還說，修憲是重大議題，無論如何，終究得由黨團出面提案為準（由黨團三長之一擔任提案人），即使個人提出，對此也不可能盲目支持。

柯建銘還舉例稱上屆立院曾有民進黨黨團成員提出修法，要求將《憲法增修條文》當中的「自由地區」等文字刪除，更要把「自由地區與大陸地區間」修改為「我國與中華人民共和國」，結果並未完成修法。柯建銘強調，只要觸及修憲，就一定有黨版，由黨團做最全面性的思考後再行處理。

事實上，蔡易餘的提案不過是近期以來綠營人士提出的眾多爭議性想法其中之一。新冠肺炎疫情蔓延以來，台灣從3、4月開始向外推動「口罩外交」與「防疫外交」，除了捐贈相關物資給邦交國外，也向包括美國、歐盟、中東、亞洲地區的許多國家輸出防疫用品，號稱「Taiwan can help」、「Taiwan is helping」。

民進黨立委蔡易餘。（網絡圖片）

與此同時，卻有綠營人士表示，載運物資的華航（China Airlines）英文名稱會讓外國人誤以為是中華人民共和國的飛機；台灣的護照也應該只保留台灣Taiwan字樣，因此開始推動華航與護照正名，還連帶延伸出關於中華職棒（Chinese Professional Baseball League）的改名討論，就連美國在台協會也在旁敲邊鼓。

後續，台獨大老辜寬敏等人領銜提出的「制憲意向」公投案，也於日前將第一階段聯署書送交中央選舉委員會。雖只是「意向」，但的確踩到了兩岸關係的敏感處，也讓國台辦明確回應此為「絕路」、把台灣推向深淵。

不過，有趣的是，民進黨團、民進黨政府對相關行動的回應，都顯得相當保守。除了華航正名可能耗費鉅額成本，更有可能讓台灣現有的航權受到影響，民進黨書記長鍾佳濱當時就說，相關議題在3月受到矚目，但到了4月最重要的議題是紓困，不如先擱置一下。

選後迄今，除了曾赴美國交流外，賴清德的言行都相對低調。（Facebook@賴清德）

至於制憲意向公投，民進黨更是低調以對，迄今未有任何民進黨「大咖」政治人物對此表態，連號稱台獨金孫、即將就任副總統、並曾在2019年表示台灣已到了制定新憲法時機的賴清德，也沒有表示任何意見，由此更可看出民進黨仍認知到相關議題的嚴重性。

因此，此次蔡易餘等人的提案，會不會又只是另一次的華航或護照正名案，雖然外人無法窺伺民進黨團內部的傾軋，但以日前傳出蔡英文就職演說仍將基於「和平、對等、民主、對話」的情況來看，蔡英文政府不希望這段期間兩岸再生波瀾，因此通過有力人士的放話，希望約束黨內的激進言論。然而，要改善兩岸關係，民進黨更應提出實際作為，才能讓人們、甚至北京真正有感。