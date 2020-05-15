【觀察】拉法葉艦升級案成功　不代表台法關係升温

5月13日，法國國防部發布消息稱，准許出口總價約2,500億歐元的拉法葉級護衛艦干擾系統予台灣海軍。中國大陸立即表示抗議，認為法國干涉中國內政。而法國外長則出面鄭重強調，法國認知中國主張的「一中原則」，但是也必須遵守與台灣之間的「合同精神」，法國外長表示，「法國實踐一個中國政策，繼續呼籲海峽兩岸進行對話，法國也嚴格遵循與台灣締結的合同性質承諾，自從1994年以來，從未改變。」

此次台法之間真對拉法葉級巡防艦的升級合作案，並非台法之間的政治合作升温，而是法方搶奪歐陸話語權、順便宣泄肺炎疫情的政治舉動。（台灣國防部提供）

此事雖在海峽兩岸間掀起短暫口水戰，但是並不引人注目。因為台灣方面雖然辛苦獲得法商的干擾系統提升案，但是得來不易，台軍與法國角力多年，又是弊案叢生的拉法葉艦敏感問題，故台灣方面並未大肆宣揚此事，也未對法方的兩岸關係談話，有太多着墨。一般認為，僅是一個單純的干擾系統性能提升案而已，規模不大，也沒有能夠短期內提升台灣海軍戰力的功能，僅止於汰舊換新的小案子，法方高調提「一中原則」，反而對台灣不利。

此案來自於1991年，台灣與法國簽署軍售合同，當中包括6艘拉法葉級巡防艦。直到2020年以前，台灣軍方多方試圖想要性能提升此6艘堪稱先進的巡防艦，但是一直不得要領。法方不但不願意協助台灣方面的性能提升案，甚至提出專利權問題，不準台灣軍方、科研單位，獨立更改拉法葉艦的設計，裝配更加先進的武器系統。

雙方周旋至2020年4月，台灣海軍終於決定，先以試水温方式，將艦上的DAGAIE Mk2干擾彈發射系統更新，此一提議由於敏感性低、僅用於拉法葉艦的自衛系統，沒有攻擊性，故法方一口答應，而且價格開出將近新台幣8億的高價，取得合同的為法國國防諮詢公司（DCI）之下屬機構，其為法國國防部在海外的營運商，並非傳統軍售，而是較無保障、價格不穩定的商售合同。

台軍康定級戰艦上的Dagaie干擾彈發射器。（網絡圖片）

事實上，台灣軍方在今年4月對法國提出不敏感的裝備採購需求，是有其在新冠病毒肺炎期間，試探國際水温的用意。眾所皆知，歐美各國目前正掀起向中國求償肺炎疫情損失的政治動作，法國也是求償大國，而巴黎當局顯然是看準了北京當局處於當前惡劣的國際處境，對台軍售的反應恐怕不會太嚴重，故才會同意此低敏感度的軍售，藉此表達出對於北京處理新冠病毒肺炎問題的不滿。這個模式，跟當年法國同意出售台灣幻象2000-5型戰機和拉法葉級巡防艦的時空背景，幾乎一樣。當年台法軍售案出現，幾乎是接着在1989年天安門事件後，中國大陸受到世界各國抵制的當時。

而巴黎當局此一舉動，主要是利用國際大環境，展現其一定程度的外交與戰略自主性，這是其歐洲強權維持威信和提升國際地位的重要方式，如何在現實利益、強權地位、國際輿論和其販賣軍火的道德形象中取得平衡，相當不容易，法國一直以來都是此領域的職業玩家，故有此手筆，並不意外。

解放軍海軍在1994年成功自制052型旅滬級驅逐艦，成為中國大陸第一艘自制的現代化大型艦艇，其主要技術來源，來自台灣拉法葉弊案中，由法國暗中提供的所有技術與戰鬥系統。圖為旅滬級訪問美軍太平洋艦隊司令部情景。（U.S.Navy）

且看當年的6艘拉法葉艦，之所以形成弊案，就是法國方面玩耍的三手政治平衡。讓台灣付出高額佣金，僅取得拉法葉艦船殼和動力系統，主要的武器、戰鬥系統則由北京方面取得，甚至拉法葉艦的設計圖，也由北京獲得，使得北京在1994年即自制第一艘現代化的旅滬級（052型）驅逐艦，艦上幾乎所有戰鬥系統、防空武器系統，皆來自台灣的拉法葉艦一案，此艦還曾經在1995～1996年台海危機時，成為解放軍海上的主要武力，對台威脅性相當大。

而台灣方面發覺了拉法葉案的內幕，不僅海軍武獲室軍官尹清楓遭到刺殺，後續法方也在弊案黑幕中陸續有人犧牲，成為當前全球最大規模的軍購黑幕案。法方的主要手段，就是三方給錢，不僅賄絡台北、北京兩方的外交、軍方高層，也賄絡法國政府的軍政高層，三方給錢、但求此案能夠萬無一失，僅拿到船殼和動力系統的台灣，獲得外型先進的拉法葉艦，卻無任何現代化的防空、制海武器，如今此問題依舊無解，拉法葉艦成為台灣海軍最無戰力的海上旅館。

法國供售台灣空軍幻象2000-5型戰機將近30年，迄今不為此批戰機進行升級，導致此型機妥善率偏低，多半已經被封存，無法擔任戰備任務。（陳宗逸／多維新聞）

由此可知，儘管法方此次終於同意台灣方面，要求提升拉法葉艦干擾彈發射器的升級，但是其對宛如空殼的拉法葉艦戰力，幾乎沒有實質功能。而法國藉此事修理北京，也僅是突顯其在歐陸的政治話語權。但在其中強調「遵守一中政策」，等於倒打台灣一巴掌，法方對台灣渴求，希冀在肺炎疫情間，能形成「台法合作抗中」的假想，這個渴求從以往的軍售歷史來看，也不過是台灣方面一廂情願的想法而已。