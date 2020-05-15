新冠肺炎︱特朗普揚言對華「切斷關係」　「中美脫鉤」絕不可能？

5月14日，美國總統特朗普接受霍士商業頻道（Fox Business Network）訪問，對於中美兩國達成第一階段貿易協議後不久，新冠肺炎（COVID-19）疫情就開始爆發，他表示對中國感到非常失望。

他在訪問中又揚言，美國有很多事情可以做，甚至可以切斷與中國的整個關係（cut off the whole relationship），藉此省下5000億美元。特朗普所講5000億美元意指美國對華貿易逆差，但實際規模有爭議。

官媒：時間會教育他們的

中國官媒《環球時報》於5月15日就此發表社評，題為〈特朗普在錯誤時間對華髮錯誤威脅〉，主旨如下：

我們無需被美國政府的威脅嚇住。保持中美交往是惠及雙方的，不是美方對中國的施捨。我們不相信華盛頓能夠「完全切斷」中美關係，這種違背21世紀基本邏輯的事情不是他特朗普政府就能扳得動的，他們太高估了自己開歷史倒車的能力，時間會教育他們的。

1月15日，國務院副總理劉鶴在華盛頓會同美國總統特朗普（Donald Trump），正式簽署中美第一階段經貿協議。

中國改革開放四十年，國民的組織、生產和學習能力有目共睹，世界工廠之譽不是空口說白話就能夠得到。不過要形容一段經貿關係，「惠及雙方」是一種需要放諸於特定情境的講法。

當中美關係沒那麼緊張，政經精英都致力於從全球化中獲利，「美國買中國貨」、「中國賺美元買美債」就是「惠及雙方」，然而到了互信下降，兩國權貴要人開始互相猜忌，現存經貿結構就是「過份依賴」，中國自覺太依賴美國的金融系統、科技產品和消費市場，美國則認為自身太依賴中國的工廠出品。

到底是在講誰的「利益」？

坊間常用「利益」角度去評斷國際關係，認為中美脫鉤代價太大，所以不會成事，但當我們談「利益」的時候，是在講誰的「利益」呢？美國中西部失業工人有他自己的利益，與華爾街金融才俊的利益可能不太一致，甚至互相衝突。

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至於中國，單純講消費者的經濟利益，以本國科網企業早已壯大為前提，下一步理應是拆掉防火長城，引入外企競爭以確保市場多一個選擇，迫使本地龍頭要時刻改進。不過北京計算的「利益」不是純粹基於經濟考量，其中一旦納入國家安全因素，防火長城就有「絕不能拆」的理由。

《環時》又把特朗普隨口講的中美絕交，等同於違反「21世紀基本邏輯」，含義不明但可以猜測為世界經貿往來緊密，社會福祉互相依存，要自絕於某一大國根本不切實際。

兩國目前仍維持「鬥而不破」

實則這不僅是「21世紀基本邏輯」，也曾是「19世紀基本邏輯」和「20世紀基本邏輯」，可是其間演變顯示，只要累積足夠的政治條件，或是軍事同盟骨牌效應，或是政權轉變，所謂「基本邏輯」就不再適用，貿易夥伴們即在一戰歐州戰場上互相撕殺，而建政初年的中共就幾近完全退出資本主義陣營經濟圈。

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正當《環時》批評特朗普言論不符「21世紀基本邏輯」，社評即同時呼籲為部份「脫鉤」作準備：「中國做好自己的事情，是我們用時間來教訓美國『脫鉤派』的根本途徑。中國必須有不依賴與美交往而大力發展高科技的能力，以及將本國市場規模在目前基礎上再推升一個量級的能力。」

就目前形勢來看，中國自量不能對美完全撕破臉，美國也找不到「無痛分手」的方法，「鬥而不破」仍是基調，訂明中國「爆買」美貨的貿易協議依舊行進中，但照目前趨勢走下去，看雙方「只怕萬一」的論調，誰又能排除新冷戰爆發的可能性呢？