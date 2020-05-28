【馬克思復歸】資本已反噬社會主義體制嗎？　中共的執政初心挑戰

導語：當馬雲在中國大陸B站（Bilibili視頻網站）發表的演講《商業本身就是最大的公益》被數以千計的評論攻擊爆棚後，再看看當今的全球社會，令人不禁想問，究竟誰又能肯定自由主義才是人類的唯一解藥？

馬雲的言論，多少帶着資本主義精英對現有自由主義世界秩序的認知。更值得追問的是，究竟是什麼樣的問題，讓此前不久還受到年輕人吹捧的成功企業家遭重摔在地，成為新世代眼中不屑一顧的貪婪資本家？究竟全球有哪些變化隱藏着馬克思幽靈或左翼的重現？自詡為馬列繼承者的中國大陸面臨那些問題？其又是如何看待自己？從中共的歷史發展過程、以及隔海的台灣社會來看，又該如何解讀左翼迴歸的論述？以上的問題，多維新聞將以「馬克思復歸」為主題，通過系列稿件加以探討。

除了曾形容「996」高工時是「巨大的福氣」的馬雲，於視頻裏表示「商業本身就是最大的公益」，還稱阿里巴巴集團「最大的價值不是利潤和規模」，結果招來「剝削有理」、「全世界無產聯合起來」、「專政對象都這樣了」的惡評之外，頃日中國大陸還發生不少熱點事件。如嗶哩嗶哩網站發佈「後浪」演講視頻掀起對消費主義與經濟壓力的反彈；騰訊旗下閲文集團的合同風波，亦逼使網絡文學作者們發起「五五斷更節」；豐巢想向超時快遞收費，同樣激起多地小區的抵制，畢竟正如中國物流學會楊達卿所言「國家其實把快遞櫃定位為一個社區的公共服務設施」，人民自然不肯在已支付過快遞費的情況下，再度被榨取一次利潤。

改革開放替中國大陸帶來高速的經濟發展，圖為繁華的北京CBD。（攝圖網）

這些事件看似毫無關聯，但其實都反映中國大陸自1979年改革開放以後，資本主義的市場法則與社會主義理念的矛盾。儘管鄧小平揭櫫「社會主義市場經濟體制」的概念以捍衛執政根本，中共憲法亦明言「社會主義制度是中華人民共和國的根本制度」、「中華人民共和國的社會主義經濟制度的基礎是生產資料的社會主義公有制，即全民所有制和勞動群眾集體所有制」，但資本主義的豐饒誘惑，仍不停在這塊標榜信奉馬列主義的大地上流淌，甚至伺機蠹蝕價值觀與話語權，也由此引發人民的不滿。

市場經濟給改革開放帶來的效益，任何人都無法否認，但在一味注重經濟發展與私有化的過程裏，也引發大陸社會的兩大矛盾，一是勞動者的權利受損，另一則是國家主權的犧牲。以前述的馬雲為例，無論他如何美化旗下公司的經營目的，但都改變不了經商逐利的本質，更掩飾不了勞僱之間的不平等關係。畢竟馬克思（Karl Marx，1818─1883年）早已講明勞動者的異化真相：「勞動力必須不斷地作為價值增殖的手段併入資本，不能脱離資本，它對資本的從屬關係只是由於它時而賣給這個資本家，時而賣給那個資本家才被掩蓋起來」、「在工人從屬於資本家的情況下，吃虧的首先是工人」。因此若商業的本質是公益，勞工為何還得勞動？為何還有勞資階級的分化？這些質問，坐擁3,150億人民幣（1人民幣約合0.14美元）財富的馬雲恐怕無法坦率回覆。

馬雲的言論，恰好給恩格斯（Friedrich Engels，1820─1895年）於《英國工人階級狀況》的語句最好的印證：「你們吸乾了無產者最後的一滴血，然後再對他們施以小恩小惠，使自己自滿的偽善的心靈感到快慰，並在世人面前擺出一副人類恩人的姿態（其實你們還給被剝削者的只是他們應得的百分之一）」。毋怪乎廣大青年會憤怒馬雲的粉飾之詞，更驚詫一個依靠勞工與消費者積累資產的商人，竟敢公然顛覆社會主義核心價值觀。而更惹人關注的是，上海媒體《觀察者網》曾於2020年3月在微博上稱許馬雲之流的富豪是「人民富豪」、「社會主義富豪」，直接將兩種對立的概念徑行結合，根本是給「社會主義」一詞最大的矛盾與諷刺。

動畫《領風者》以馬克思的生平為主線劇情。（人民網）

事實上，資本主義不是咆哮惡獸，只是得馴服於國家權力，不能反噬作為主體的社會主義公有制。只是雖然習近平多次強調毫不動搖此基本經濟制度，但仍有部分中共官員與媒體，在中國特色社會主義與資本化的界線間失了準頭。端舉一例，2019年時為紀念馬克思誕辰200周年，中宣部理論局與內蒙古自治區黨委策畫推出講述馬克思生平的動畫《領風者》，但播映的嗶哩嗶哩網站竟宣吿充值成大V會員後便能搶先收看下一集。對照男子組合南征北戰演唱的片尾曲《領風者》歌詞「為命運團結起來革命，這很馬克思」，如此商品化的宣傳方式未免太不馬克思，共產理想竟成了可營銷的利益。製作方恐怕完全沒料到，這無疑是砸了自家意識形態的大招牌。

對資本利益的遷就，甚至削弱中共維護國家主權的威信。譬如2016年趙薇因拍攝電影《沒有別的愛》，採用支持「太陽花運動」的台灣演員戴立忍與涉嫌辱華的日本演員水原希子，引起大批網民抵制，連「共青團中央」與「紫光閣」官媒都於微博上撰文質疑，沒想到竟遭新浪刪帖，結果更引起網民「資本媒體過盛」的憤慨。

還有2019年瞿友寧參與制作的戲劇《親愛的，熱愛的》第39集出現缺少台灣、海南、藏南、阿克賽欽的錯誤中國地圖，一時之間引起觀眾的譴責。不料曾批評瞿友寧支持台獨的《環球時報》，竟迅速跳出為其喊冤，向來被視為鷹派的環時主編胡錫進甚至出面緩頰稱「我們不主張把帶有這張錯誤地圖網劇的播出當成轟動性的重大事件看待」，「他們在地圖上丟了中國領土，但真實的中國不會丟棄一寸土地」。而新浪微博於事件爆發後，開始向熱搜榜置入女主角楊紫的正面新聞，《人民日報》官微亦刪除最初的警吿帖子，反而轉發其表態視頻，形同助力降低楊紫和台獨牽連所受的形象衝擊。

戲劇《親愛的，熱愛的》出現中國領土有所缺失的問題地圖，最初《人民日報》微博曾發表短評警吿，但稍後便刪除帖子。（微博@人民日報）

官媒與新浪的舉措頗令輿論沸騰，尤其在楊紫與雙親擁有的星永燦傳媒公司乃《親愛的，熱愛的》投資方的消息被曝光後，更讓人民懷疑官方之所以力保瞿友寧正是為了保楊紫，保楊紫才能保住渠等名氣背後的龐大產業鏈。且事後戲劇出品方華策影視僅被處罰10萬人民幣（約1.4萬美元），但這對2018年獲利高達2.11億人民幣（約2,954萬美元）的華策來說根本是九牛一毛，起不了多大威嚇效果。

至於負責審查把關的廣電總局，更是沒被究責。且諷刺的是，廣電總局曾於2017年向「大逃殺」類遊戲表達「偏離我國社會主義核心價值觀和中華民族的傳統文化習慣與道德規範」，迫使相關遊戲的運營商修改內容。然而，中共官方對《親愛的，熱愛的》劇組的迴護，在人民看來又哪裏符合社會主義核心價值觀與大一統的民族政治傳統？2019年台劇《想見你》有劇情流露「兩國論」，但照樣通過審批，引入大陸播映的騰訊與愛奇藝只將相關台詞或鏡頭修改打碼。種種雙重標準，不免讓大陸人民氣憤：何以娛樂圈資本的錯誤，可以讓失職部門既視而不見又全身而退？何以多次警吿「絕不允許少數人在大陸賺錢卻支持台獨分裂活動」的中共，竟不肯出手維護自己原則、變相保護台獨營生？這種國家利益讓位給資本利益的行徑，對深信中共會力促兩岸統一的大陸人民而言不啻是種背叛。

嚴格說來，中共迄今仍堅持以公有制為主的混合制經濟這一方針，同時對台政策也保持統一的基調，畢竟若偏離的話，形同否定中共革命的歷史與中共執政的合法基礎。還有中共對生態文明建設的主張、對農村基建與網絡鋪設不計成本的投入，這都是資本主義國家無法想也無力大舉派發的人民紅利。尤其通過這回新冠肺炎疫情的爆發，中共憑藉掌握生產資料與高效動員能力，迅即止住疫情的蔓延，對比奉行新自由主義經濟，卻面臨醫療服務貧富兩極化的西方國家，更讓大陸人民看見社會主義體制的優勢。

所以儘管大陸人民未必個個熟讀《資本論》，但察覺馬克思所提過的資本壟斷、剝削、異化等現象在現實中一一應驗、甚至能左右主權問題時，自然要求資本必須受到公權力控制，不能無止境地野蠻生長。而蘇聯與東歐前共產國家、拉美國家力行私有化產生的弊害，更是歷歷在目。故與其說馬克思與社會主義重新受到大陸群眾肯定，倒不如說其從未退潮，且反而在資本主義、兩岸與國際形勢的刺激下，更激起人們對中國特色社會主義的擁護。

不過中共少數官員竟反倒沒那麼自信，國務院國資委特約研究員宋方敏便為此斥責過部分官員和學者想宣傳私有化，力呼「所謂腐敗，本質就是化公為私……讓本應惠及廣大人民的改革紅利變味」。因此既保持完善中國特色社會主義、實現人民共同富裕的執政初心，又要不致完全向資本靠攏，導致核心思想變質、傷害農工權益與忽略領土主權，將是中共得注意的治理矛盾，同時還得補足理論短板，以免橫受資本方的不公平詰問。而全中國人民也都會睜着雪亮的雙眼，看待中共如何用自身信奉的理念站上考場，替建設「富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國，實現中華民族偉大復興」留下最漂亮的答案。