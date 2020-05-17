特朗普威脅切斷中美關係　北京做好最壞準備了嗎？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致中美關係惡化，美國一直指責中國處理不當，導致世界和美國遭殃。美國總統特朗普5月13日威脅切斷所有中美關係，中國官媒亦表態回擊。種種迹象顯示，北京對於中美關係的變局已做好最壞準備。

對於特朗普切斷所有中美關係的言論，中國外交部發言人趙立堅5月15日回應，保持中美關係穩定發展符合兩國人民的根本利益，也有利於世界和平穩定。中國官媒《環球時報》及專家指，中美關係不可能完全切斷，但中國必須做好最壞準備。

2020年是美國的大選年，特朗普擔心輸給自己的對手拜登（Joe Biden），因而會鋌而走險，試圖打對華強硬牌，以提升自己的支持率。（路透社）

《環球時報》5月15日刊發題為《特朗普在錯誤時間對華發錯誤威脅》的評論回擊說，這話非常轟動，但是如果人們記得，就是這位總統不久前在記者會上建議新冠肺炎患者注射消毒劑來殺死身體裏的病毒，再聽他這樣說，大概就不會吃驚了。

文章說，特朗普是第一位說出要切斷同中國整個關係的美國領導人，他的這一表述可以說在美國的鷹派言論中也走到了前頭。這樣的瘋狂首先出自中國崛起帶給美國的長期焦慮，也出自美中抗疫巨大差距讓一些華盛頓精英難以抑制的妒忌和驚慌，最後它是大選即將到來的直接結果。可以預見，特朗普政府接下來會有很多激烈的對華言行。

在中美關係轉趨惡化之際，中共黨刊《求是》16日刊登國家主席習近平兩年前在全國人大會議的講話。中共中央機關刊物此時重温習近平這次講話，引起關注。習近平說：

中國發展不對任何國家構成威脅，中國永遠不稱霸、永遠不搞擴張。只有那些習慣於威脅他人的人，才會把所有人都看成是威脅。對中國人民為人類和平與發展作貢獻的真誠願望和實際行動，任何人都不應該誤讀，更不應該曲解。人間自有公道在！

種種迹象顯示，對於中美關係的變局，北京已經在思想上和行動上做足了應對最壞可能的準備。中共政治局5月15日召開會議，討論國務院擬提即將召開的全國人大會議審議的《政府工作報吿》，會議強調，當前全球疫情和世界經濟形勢仍然嚴峻複雜，中國發展面臨的挑戰前所未有。

此前，中共政治局會議針對當前國際國內局勢，提出如下論斷：做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備。其背後的深意，不言自明。

美國商務部工業和安全局5月15日公布計劃限制華為利用美國科技和軟件，設計和製造半導體，從而保障美國國家安全。根據新規定，外國半導體製造商必須從美國取得許可證，方可向華為交付利用美國技術製造的半導體。（資料圖片）

特朗普政府宣布出台針對華為的進一步打壓措施，收緊華為的供應鏈，《環球時報》15日引述消息稱，如美方實施上述計劃，中方將予以反擊，包括將相關美國企業納入中方「不可靠實體清單」，並將對高通、思科、蘋果等美企進行限制或調查，暫停採購波音公司飛機等。

因為疫情，原本在3月份召開的2020年的中國兩會，推遲了兩個月召開。今年的中國兩會，將於5月21啟幕，外界急切希望從中共高層的言行中，提前窺測中南海的政策信號。中共總書記習近平在距離兩會開幕不到10天（5月11日至12日）的山西之行，成為觀察中國政情人事的關注焦點。

5月12日，習近平在山西轉型示範區考察時所講：「在轉型發展上，山西既要有緊迫感，更要有長遠戰略謀劃，要久久為功，正確的東西就要堅持下去，不要反覆、不要折騰。」因為此番習的「堅持下去，不要反覆、不要折騰」和其前任胡錦濤強調的「不動搖、不懈怠、不折騰」相似而尤其引發外界的解讀興趣。

胡錦濤「不折騰」的說法源自2008年的改革開放30周年大會，當時剛剛經歷過汶川大地震和北京奧運會「大悲大喜」的中國，正在邁入一個「變化」的時代，胡當時連用3個「不」來描述他的執政綱領：「只要我們不動搖、不懈怠、不折騰，堅定不移地推進改革開放，堅定不移地走中國特色社會主義道路，就一定能夠勝利實現這一宏偉藍圖和奮鬥目標。」

如今，在「百年未有之大變局」的歷史背景下，正在經歷產業升級的經濟轉型期、又意外遭遇疫情打擊且尚未完全走出來的中國，和2008年有諸多相似之處。所以，有很多分析認為，習近平的講話，同樣是折射出中共高層希望官員走穩定發展經濟的路線。

外界急切希望從兩會看到的，還包括北京對台政策的可能變化。解放軍於5月14日在渤海進行長達兩個半月的軍事演習。由於時間上恰逢台灣總統蔡英文5月20日邁入第二任任期，此次軍演的目的，也被廣泛認為包括威懾台獨活動，為必要時武力統一台灣做準備。

事實上，2020年初以來，台海上空就開始戰雲密佈，由於台灣政府在疫情之下的種種動作，中國大陸輿論場上武統台灣的聲音越來越響，不絕於耳。香港01曾在《台海上空戰雲密佈 北京要武統台灣了嗎》文中指出，統一台灣，已經不再停留在口號層面。這是台灣不得不面對的現實。至於說是「武統」還是「和統」，其實很大程度取決於台灣選擇。

習近平說的「地動山搖」會否在「兩會」後出現，成為台灣人民的關注。（中央社）

於北京而言，和平統一才是上上之選。但和平統一無望，唯一的選擇便是武力統一。台灣問題能儘早解決當然就儘早解決，主觀上不會拖到中共建政百年的2049年才處理。至於說那一年，2035是一個時點，但也不排除中間任何一個年份。何時動手，取決於台灣，更取決於北京。

蔡英文上台以來，打破了「九二共識」的默契，兩岸關係進入冰河期。北京也不斷擠壓台灣的國際空間，蔡任內已經有7個國家與台灣斷交，台灣的邦交國從22個鋭減到15個。顯然，蔡英文的兩岸政策已經使台海局勢發生了巨大變化，也帶來了諸多的不確定性。

對於此番歷史罕見的、兩個半月的時間跨度的渤海大軍演，也有學者分析，這次軍演主要是為了應對美國可能對中國採取冒險行動。

美國疫情仍沒有遏制的迹象，美國總統特朗普能否在2020年大選中連任出現很大變數。特朗普一向不按常理出牌，現在正全力就疫情向中國「甩鍋」和追責，如果連任無望，難保他不會對中國採取瘋狂舉動。無論如何，「百年未有之大變局」的到來已經不可阻擋，未來的世界註定不會風平浪靜。