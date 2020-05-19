【兵棋推演】解放軍2030年攻台打敗美國　美軍戰略焦慮感驟升

日前美國國防部發表一份叫做「Eyes Opening」（大開眼界）的兵推結果，顯示在2030年，一旦美中在太平洋開戰，美軍將會遭受嚴重損失，輸給已經現代化的解放軍海軍。兵棋推演多次的結果，都以解放軍擊潰美軍為結果，讓外界相當訝異。

根據得到消息的英國《泰晤士報》（Times）的報道，美國五角大廈的兵棋推演分析，發現北京部署的中程彈道導彈，在2030年時，已經可以全面壓制美軍印太司令部（USINDOPACOM）部署的軍力，包括重要的第二島鏈關島，將被完全壟罩在解放軍的中程彈道導彈火力網中，且重要的戰略轟炸機，例如B-2、B-1B和B-52H都無法從關島出動。

美國國防部（五角大廈）舉辦「大開眼界」兵棋推演，結果是2030年美軍將在太平洋敗於解放軍的導彈威脅。（Facebook @ The Chinese Navy）

分析此項兵棋推演的結果，美方結論認為，中方在遠程反艦彈道導彈，和極音速導彈/載具（超過音速5倍以上）的發展上，獲得相當優勢，美國海軍引以為傲的航空母艦戰鬥羣，將在此新的戰略格局下，遭到嚴重的窒礙。最關鍵的是，此次軍棋推演狀況之一，還包括在中國大陸入侵台灣的情況下，最終還是以美國失敗吿終。

根據美國戰略與國際中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）的警吿認為，「台海問題是當前風險最高的動盪性問題，美國可能因為介入而掀起了全面戰爭、甚至核戰。五角大廈、國務院和白宮，毫無疑問，將中國大陸視為最大威脅，但是過去美國太被動了。關島現在處於中方彈道導彈的打擊範圍內，一旦發生衝突，就是全面開戰。」

美國海軍將在2030年遇到挑戰，一旦介入台海戰事，可能引爆核戰。（Facebook @ The 7th Fleet）

雖然，歐美國家的所謂「兵棋推演」，都是將自身的處境放置在最差的地方，然後將敵方的能力調校至最完美的狀態，所謂「做最壞打算」，才能在實戰上扳回一成。但是，美軍目前面臨空前的轉型危機，也是不爭事實。目前，包括朝鮮、東歐和中東的戰局，不斷地消耗掉美軍的傳統兵力，美國現有11個航母戰鬥群，但是在可見的未來，數量將會減少。對於是否繼續建造下一代福特級（Gerald R. Ford Class）超級航空母艦，美國國防部在今年3月還在爭論不休，主流的意見似乎要將建造10萬噸以上超級航母的軍事預備喊停，改以較為小型的航空母艦替代。

為了是否縮減美軍航空母艦戰鬥羣的規模，美國五角大廈在今年3月，成立一個名為「2030未來航艦任務小組」（Future Carrier 2030 Task Force）的項目小組，要在6個月內，研究美國海軍航艦未來將會面對的挑戰。這個小組的工作，還包括研究未來會不會繼續使用類似尼米茲級、福特級這樣的超級航母，還是應該轉而設計成本比較低的小型航母？一旦研究定案，美國海軍可能在2030年，僅維持4艘福特級超級航母的規模，然後轉而建造新的小型廉價航母。

操作成本太高的超級航空母艦戰鬥羣，美軍是否還有能力在2030年維持11個戰鬥羣戰力？目前美國國防部正在進行深入檢討，未來可能縮編。（Facebook @ The 7th Fleet）

除了傳統的航母艦隊營運成本，已經讓美國吃不消外，一旦台海開戰，根據兵棋推演的結果，美軍還必須防範此時北朝鮮、伊朗會不會趁機偷襲？且一旦要介入台海戰事，美國要以什麼樣的姿態介入？解放軍在2030年的「反介入/區域拒止」（A2/AD）能力，是否能將美軍侷限在以關島為中心的第二島鏈之外？使得西太平洋的美軍各駐在國基地部隊孤立無援？而在2030年的西太平洋，美軍依舊能夠順利地在各印太戰略定點駐軍？各國讓美軍駐軍的政治局勢，是否會有變量？這也可以從美國海軍陸戰隊，近期緊急重編、改變任務訓練、添購陸海用導彈等一系列作為，看出美軍在此的戰略焦慮感。

解放軍的非常規兵力，已經發展相當時日，美方認為在2030年，將會有效打擊到美軍的傳統威攝型武力。圖為解放軍的鷹擊12B超音速長程巡航導彈。（Facebook @ The Chinese Navy）

但是，雖然美軍認為解放軍的新式導彈科技，可能會在2030年阻礙美軍防衛作戰的關鍵性元素，但相對的，美軍也在研發相關的極音速載具以及長程導彈，而且匿蹤、偷襲等技術，美軍擁有豐富的實戰經驗，這是解放軍在未來是否能夠凌駕美軍、擁有優勢的重要關鍵。

舉例來說，美軍在1980年代的兵推中，前蘇聯以及華沙公約組織的龐大坦克部隊，總是在戰爭爆發時，瞬間碾壓北約部隊，逼得美國必須在兵棋推演中動用戰術核彈，但是也因此造成美蘇之間的相互毀滅結果。看起來，冷戰時代的北約作戰部隊，根本不是華沙公約組織的對手，但實際上如何？

冷戰期間，歐陸並未開打現代化的坦克大決戰，但是在冷戰結束當頭，美國為首的北約盟軍，卻在1991年2月28日的第一次波灣戰爭中，僅歷經100小時的作戰，就擊潰號稱全球規模第4大的伊拉克陸軍，且將其使用的先進前蘇聯主力坦克，全面擊潰，美方僅受到極少數損失，這場戰役，等於是1980年代一連串的五角大廈兵推，一次全面的實戰驗證，實戰證實了美軍因為「過度憂慮」做了「過度充分準備」，而將當年的歐陸坦克大戰、北約全面潰敗的結果轉了大彎，在實戰上印證了兵推的結果是可以改變的。

此外，美軍為何在5月間提出「2030年，解放軍將擊潰美國海軍」的兵推結果？因為，此季節為美軍向國會要求預算編列的熱門季節，包括夏天發表的「2020年中國軍力白皮書」，都是美軍向國會要預算的一種政治動作，只有製造「緊張感」，美國國會才不會藉由削減預算，拖緩美軍建軍、採購、研究的腳步。這是相當明顯的政治操作，製造危機感，一向是美軍在國內進行政治公關的標準手段。

但是，此兵推卻也突顯了台灣的危機。雖然兵推結果多有各國的獨自政治考慮，以及軍事上的詐欺、誤導等戰術，但是葛來儀警吿的「台海軍事局勢嚴峻」，卻也是不爭的事實。台軍如果還是想望着美軍能夠實時來援、甚至能夠突破解放軍封鎖，對台灣進行人道、軍事補給，這種幻想也有點過度天真。極度親台、親蔡的葛來儀，尚且表示台灣局勢難以預料，恐會將美國推進去核戰的深淵，這已經是親台的美國智庫代表性意見，美國是否願意為了台灣，被推入核戰深淵？答案已經不證自明。