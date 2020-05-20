【快評】蔡英文就職連任　準備好迎接台海疾風吧

「520」，這個現在被內地青年男女用來表達愛意的日子，在台灣是蔡英文第二任期的開始。 蔡英文在這一天上午在台北按慣例發表了就職演講，毫無疑問，兩岸關係是所有人最關注的部分。 不過，蔡英文這次講些什麼，觀諸她四年以來的執政，再結合她在這次大選前後的表述，其實人們心裏早就有數。在理性的一面，她沒有超脱2016年的論述框架；往激進的一面，因為對岸武統壓力始終如利劍高懸，所以除了重申她在大選期間就兩岸關係定性的各種表述，也沒有激進到哪裏。

5月20日，台灣地區第15任領導人、副領導人宣誓就職典禮舉行。 （Flickr：「總統府」）

所以，蔡英文這次講什麼，其實並不重要，不管她怎麼說，也不管她說什麼，她在北京的信譽都已經蕩然無存了。習近平已經不會再像四年前那樣再給她一份「未完成的答卷」，給她以彈性空間了。兩岸關係與台海局勢，已經再也回不去了。

對台灣人民來說，該信的恒信之，該不信的也恒不信之。習慣了民主化以來從李登輝到陳水扁、馬英九，再到蔡英文幾位總統在政治與經濟社會的發展承諾上如過山車般的經歷，蔡英文在就職典禮上開出的支票到底能兑現多少，可能連她自己都心裏沒底。

在未來四年，除非有內外條件的顛覆性變化，蔡英文領導的台灣民進黨政府，是註定不會積極回應中國大陸的統一主張的。

不僅不會，她和她領導的民進黨，還會繼續在台獨的方向掘進，會繼續在台灣構築強化反對統一的制度與法理體系，會為了她的台獨理想與她聲稱的「中華民國台灣」的政治生存，而繼續擁抱美日，在地緣一線充當美國打壓中國的棋子。這一點從蔡英文的大選主張，到這次演講內容都暴露無遺。

而美國，在中美已陷入全面對峙狀態下，也會持續發掘台灣打壓遏制中國的地緣潛力，不斷強化和台灣的關係，提升對台灣的軍售數量與水平，繼續掏空其「一中」政策本質，甚至把台美斷交後的非官方關係向官方關係提升，為兩岸及中美衝突升級注入各種毒素。從這幾年美國不斷出台涉台法案，也看得清清楚楚。

對中國大陸來說，雖然還不急於一時統一，但面對民進黨等分離主義力量在台獨方向的躁動，美國等不斷利用台灣來侵入中國核心利益的行為，也已經做好了隨時動手的準備。

習近平致力於中國統一的決心不會改變，兩岸如何統一取決於台灣的選擇。（新華社）

更重要的是，台灣事涉中國主權與領土完整，是中國的核心利益，而中國又在習近平的領導下正在致力於崛起復興。任何人都知道，一個國家如果連統一都沒有完成，這樣的崛起復興是沒有說服力的。

更何況，台灣問題正越來越成為中國崛起復興的阻力，在中美對抗格局下，為維護國際「一中」格局，中國也需要付出越來越大的政治、經濟、軍事與外交成本。這次台灣與美國等一起，在新冠肺炎疫情輿論戰上的給中國大陸造成的被動，就再再說明了儘快解決台灣問題的必要性。

所以，近年以來，中國大陸多次重申「兩岸必須統一，也必將統一」，並在去年初就提出了「兩制台灣方案」。無論從外部還是內部情勢來說，兩岸問題都不能再這樣拖下去了，對中國大陸來說，統一已經勢在必行。無論在公開還是私下場合，習近平毫不掩飾他致力於完成國家統一，重塑兩岸格局體系、實現國家崛起與民族復興的雄心。

對中國大陸來說，台灣是完成這些宏偉目標必須要翻越的山頭。因此，不管蔡英文這次演講談什麼，也不管美國會怎麼介入台灣問題，在未來四年，兩岸都必然會進入了一個激烈衝突與動盪的周期，而且搞不好一個擦槍走火，都可能引發電閃雷鳴。

這是由兩岸以及中美矛盾衝突發展的大勢決定的，是由中國崛起復興必然要完成的歷史任務決定的。

我們當然希望兩岸關係能和平發展，通過協商談判最終走向和平統一，希望兩岸中國人能攜手一起走向崛起復興。但願望是一回事，現實與大勢是另一回事。所以，怎麼辦？對一般人來說好像也沒什麼辦法。在未來四年，大家就係好安全帶，隨時準備好迎接台海疾風吧！