德國民調挑戰「中國孤立說」　歐盟「棄美投華」言過其實

自中國以外疫情大爆發以來，不分已發展和發展中國家，均有捲入對華外交風波的個案，中外傳媒經常報道北京處於下風，各國群起而攻之，甚至誇張到有「八國聯軍」索賠的說法。可是以中國的政經實力，一時三刻的公關危機不算得上是一回事，其次是「孤立說」甚囂塵上，但是否反映出現況全貌呢？

逾7成受訪者：中國政府本可避免疫情

根據美德民研機構的聯合報告，受疫情影響，73%的受訪者美國印象轉差，只有5%轉好，而對中國印象轉差的受訪者則有36%，轉好的卻有25%。粗略一加一減，中美兩國在德國的民望淨值均錄得負數，但中國只是小跌，美國卻是大跌。

德國總理默克爾（左）與法國總統馬克龍。（資料圖片）

單從個別民調就說德國受訪者樂於「棄美投華」，這是完全失實的結論，首先超過7成受訪者認為，假如中國政府更具「透明度」，可以減輕或避免疫情流行，然後是西方陣營關係緊密，政經軍文教無一不包，接觸層面多，磨擦機會愈多，而德國民眾對美觀感近來頂多是好壞參半。

話雖如此，美國淪為世界第一大疫區自顧不暇，而中國作為「世界工廠」則包辦醫療物資訂單，德國民眾從防疫表現中不難得出如下結論：就哪一組的緊密雙邊關關係對德國較重要，一半受訪者於2019年選擇了美國，選擇中國的不足兩成半，到了2020年，中美兩國在受訪者心中已不相上下，分別為37%和36%。

華為風波仍是對華政策範例

中國在國際輿論場上備受壓力，這是官方也不否認的事實，但實情不一定如傳媒報道所表現得那麼嚴峻。美國搶奪醫療物資、散布「武漢實驗室播毒」陰謀論以及總統特朗普經常發表的驚人言論，同樣嚴重打擊華府的國際形象。

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由德國進而看歐盟對華態度，官民一般既質疑中國瞞報漏報，也嘲笑美國諉過於人。整體而言，對華政策不見得登上本地主要政治議程，就算間中有批評聲音搶得新聞頭條，當下都沒有轉化成對中國的敵對行為。

準確一點說，以法德為首的歐盟對華政策基本沒大變化，基本盤是以美國為政經軍盟友，但就不會選邊站圍堵中國之餘，只會按自身利益而從中周旋。華為風波正是個好例子，歐盟不會直排斥華為具競爭力的產品，但就通過修訂資訊安全准則，保留足夠後著，必要時把華為剔出核心網絡之外。

法國藥廠疑倡「美國優先」遭抨擊

無論是「棄美投華」，抑或是「擁美堵華」，兩種講法都是有失偏頗，忘記了法德和歐盟都是世界主要政體，外交政策的出發點都是「自我本位」。5月中旬，法國製藥巨企賽諾菲（Sanofi）管理層接受美媒訪問，內容被解讀為認同美國可優先使用疫苗，引發法國朝野震怒，該企業需再三澄清，表示對美歐法均一視同仁。

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與此同時，法國《世界報》認為，就設計追蹤和預警疫情的手機程式，歐盟各國應自行建立互聯互通的科技系統，而不是假手於美國Google和Apple之類牟利商業機構，以免有損害個人私隱安全之虞。實則據該報看法，面對中美挑起的、愈來愈激烈的競爭，歐盟過於依賴外部力量，缺乏捍衛自身利益的組織力。

作為中間偏左的法國主流報紙，《世界報》呼籲「歐盟團結」是意料中事，但其論調仍頗具參考價值：問題從來不在於親美或親華，如果中美可以提供多一個外交選擇，容讓歐盟不用事事賣兩強的帳，法德等領袖國無任歡迎；相反，如果中美看來想對歐盟分而治之，有反客為主的跡象，情形就完全是另一回事了。